"США хотят": в "Ростехе" высказались о потере американских санкций
"Ростех" приветствует усилия США по снятию американских санкций с главы госкорпорации Сергея Чемезова, так как это позволит восстановить ранее приостановленное сотрудничество. Такой комментарий в пресс-службе компании дали агентству РИА Новости
"Мы видели документы, не можем комментировать процессуальные действия, которые инициированы не нами. В целом мы приветствуем факт того, что американская сторона предпринимает усилия по снятию ограничений. Возможно, это позволит продолжить бизнес-диалог, который был приостановлен", - сказал собеседник агентства, отметив, что "США хотят взаимодействовать с нами".
Несколько дней назад на сайте американского Минюста был опубликован документ, свидетельствующий о том, что ведомство намерено инициировать начало процедуры снятия санкций с главы российской госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова: Жирный намек или дела громче слов: США сделали шаг навстречу РФ.
Летом 2021 года санкции против ряда российских бизнесменов, в том числе - генерального директора российской государственной корпорации "Ростех" Сергея Чемезова ввел и Совет национальной безопасности (СНБО): Зеленский рассказал о еще о двух российских бизнесменах, против которых ввел санкции СНБО.
Комментируя это решение Киева спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что санкции против Чемезова равноценны признанию последнего "оружейником года".
"Если оценивать решения Зеленского, можно сделать лишь один вывод: корпорация "Ростех" эффективна", - сказал тогда Володин, отдельно подчеркнув, что за время руководства компанией Чемезов многое сделал, в том числе построил новые заводы, добился создания тысячи рабочих мест и сделал более сильной российскую армию.
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