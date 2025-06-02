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"США хотят": в "Ростехе" высказались о потере американских санкций

"США хотят": в "Ростехе" высказались о потере американских санкций - 02.06.2025 Украина.ру

"США хотят": в "Ростехе" высказались о потере американских санкций

"Ростех" приветствует усилия США по снятию американских санкций с главы госкорпорации Сергея Чемезова, так как это позволит восстановить ранее приостановленное сотрудничество. Такой комментарий в пресс-службе компании дали агентству РИА Новости

2025-06-02T17:54

2025-06-02T17:54

2025-06-02T17:54

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Несколько дней назад на сайте американского Минюста был опубликован документ, свидетельствующий о том, что ведомство намерено инициировать начало процедуры снятия санкций с главы российской госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова: Жирный намек или дела громче слов: США сделали шаг навстречу РФ.Агентство РИА Новости уточнило, что источник, близкий к "Ростеху", связывает происходящее с планами США по снятию санкций и ведению совместного бизнеса в Москвой.Летом 2021 года санкции против ряда российских бизнесменов, в том числе - генерального директора российской государственной корпорации "Ростех" Сергея Чемезова ввел и Совет национальной безопасности (СНБО): Зеленский рассказал о еще о двух российских бизнесменах, против которых ввел санкции СНБО.Комментируя это решение Киева спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что санкции против Чемезова равноценны признанию последнего "оружейником года"."Если оценивать решения Зеленского, можно сделать лишь один вывод: корпорация "Ростех" эффективна", - сказал тогда Володин, отдельно подчеркнув, что за время руководства компанией Чемезов многое сделал, в том числе построил новые заводы, добился создания тысячи рабочих мест и сделал более сильной российскую армию.Другие события дня: Обмены, прекращение огня и дети: Мединский подвел итоги второго раунда переговоров с Киевом, Умеров подвел первые итоги переговоров, Financial Times назвал встречу "розыгрышем дипломатии" и Переговоры завершились "по-русски": беседа длилась чуть больше часа. Что это значит?

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новости, сша, россия, киев, вячеслав володин, владимир зеленский, владимир мединский, ростех, снбо, госдума