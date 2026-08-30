https://ukraina.ru/20260830/kvartiry-zamki-koni-na-chto-tratyat-dengi-ukrainskie-korruptsionery-1082900298.html

Квартиры, замки, кони: на что тратят деньги украинские коррупционеры

Квартиры, замки, кони: на что тратят деньги украинские коррупционеры - 30.08.2026 Украина.ру

Квартиры, замки, кони: на что тратят деньги украинские коррупционеры

Плёнки Миндича, многочисленные подозрения НАБУ и бесконечные разоблачительные ролики уже давно убедили — на Украине воруют. Воруют много и разнообразно. Но за всем этим как-то упускается главное — а на что хоть коррупционеры тратят награбленное? Ведь если нужны какие-то астрономические суммы, то и тратят их на вещи нетривиальные, правда?

2026-08-30T09:53

2026-08-30T09:53

2026-08-30T09:53

эксклюзив

украина

тимур миндич

набу

коррупция

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Издание Украина.ру изучилио траты ключевых фигурантов антикоррупционных хроник последних лет и рассказывает, у кого на что хватило фантазии.Крупа и деньги в матрасеЭкс-глава Хмельницкой областной МСЭК Татьяна Крупа — пожалуй, самый скучный персонаж этого текста. Осенью 2024 года оперативники Госбюро расследований (ГБР) обнаружили в ее квартире 6 млн долларов наличными. Пачки стодолларовых купюр лежали в шкафах, тумбочках, строительных нишах и чемоданах. В момент начала обыска чиновница в панике выбросила две сумки с полумиллионом долларов в окно.Помимо этого, семья Крупы владела парком из девяти элитных автомобилей, тремя десятками объектов недвижимости, 63 га земли под солнечными электростанциями и скрытыми счетами в австрийских банках. Сын чиновницы Александр параллельно держал половину ресторанной компании KSAN Partners в Вене и контролировал строительный бизнес в Хмельницком. Всё просто и базово, без изысков.Марбельский замок БорисоваА вот здесь уже интереснее — начальник Одесского областного ТЦК Евгений Борисов на пике мобилизации пошёл осваивать испанское побережье Коста-дель-Соль. В декабре 2022 года на имя престарелой матери Борисова была оформлена вилла в Марбелье за 4 млн евро площадью почти 900 кв. м.На супругу военкома записали "скромное" офисное помещение за 2 млн евро, а в гаражах появились Mercedes-Benz G63 AMG и премиальные спорткары. Как выяснило расследование "Украинской правды", оформление испанских поместий сопровождалось выездами чиновника на элитные курорты Сейшельских островов. Всё ещё никакой фантазии, но уже хотя бы со своим дворцом в загранице.Свадьбы и богема клана ГринкевичейСемейство львовского бизнесмена Игоря Гринкевича осваивало подряды Министерства обороны в миллиарды гривен. Семья скупала элитные квартиры в киевских ЖК "Альтер Эго" и "Времена года", восемнадцать земельных участков и коллекцию ювелирных украшений Cartier, Graff и Serpenti Tubogas.Сын предпринимателя Роман Гринкевич также профинансировал своей невесте, художнице Соне Морозюк, персональные выставки в столице. Когда начались аресты ГБР, несостоявшаяся невестка попыталась спасти две подаренные квартиры и художественную галерею фиктивным договором ипотеки с собственной матерью. В европейскую богему Морозюк так и не попала, а вот схема с "материнской ипотекой" даже сработала — ГБР в замешательстве.Липки полковника ШилоБывший руководитель контрразведывательного управления СБУ Артем Шило, ставший фигурантом дела НАБУ о хищениях 95 млн гривен, предпочитал вкладываться в столичный бетон. Весной 2022 года его семья оформила две трехкомнатные квартиры в престижном ЖК "Новопечерские Липки" стоимостью 700 тыс. долларов.Сам офицер объяснял покупки банальным "падением цен на недвижимость". Параллельно у супруги силовика обнаружились сотни метров коммерческих площадей на Печерске и салон красоты в клубном доме в центре столицы. По-военному прямолинейно и банально, зато надёжно.88 гектаров ХалимонаА вот здесь настоящий размах! Депутат и бывший заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Павел Халимон хотел жить как настоящий помещик. Летом 2022 года он приобрел роскошный особняк с участком возле Ботанического сада на Печерске.Чтобы скрыть сделку от антикоррупционных органов, дом оформили на 24-летнюю сожительницу парламентария Анастасию Котеленец по цене, заниженной в договоре в несколько раз.Одновременно молодая спутница депутата внезапно оказалась владелицей 88 га сельскохозяйственной земли в Черниговской области. Когда на запястья Халимона защёлкивались браслеты, он как раз планировал отстроить в своём феоде настоящий дворянский терем. Не срослось.Гаражные маневры ТимошенкоБывший замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко запомнился публике любовью к машинам. Осенью 2022 года чиновника заметили за рулем электрического Porsche Taycan 4S за 100 тыс. долларов. Автомобиль формально принадлежал компании непубличного бизнесмена Вемира Давитяна, что избавляло чиновника от необходимости вносить его в декларацию.Однако куда больший резонанс вызвала эксплуатация тяжелого внедорожника Chevrolet Tahoe. Вроде бы довольно обычная машина, не предел роскоши, в чём же проблема? А вот в чём: концерн General Motors передал партию этих машин Украине исключительно для гуманитарных миссий и эвакуации раненых из прифронтовых зон. Поднялся такой скандал, что даже The Washington Times не обошла Тимошенко стороной и "прошлась" по нему в обвинительном памфлете.Чиновник несколько месяцев катался на гуманитарном джипе по Киеву, объясняя прессе, что для фронта машина якобы непригодна. Зато очень пригодна для чиновничьего гаража.Судейская аренда КнязеваБывший председатель Верховного cуда Всеволод Князев вошел в историю не только взяткой в 2,7 млн долларов, но и поразительной юридической наглостью в быту. Главный судья страны проживал в роскошных четырехкомнатных апартаментах площадью 133 кв. м на Печерских Липках, за которые платил ровно 1 тыс. гривен (меньше 2 тыс. рублей) в месяц.Национальное агентство по предотвращению коррупции и суд признали такую смехотворную ставку скрытым незаконным подарком от коммерческих структур. Этот случай примечателен своей наглостью: судья, по сути, главный юрист страны, даже не пытался выстраивать сложные цепочки и схемы — всё было предельно на виду.Цифровые мемкоины КизляраНо давайте поговорим о новом, цифровом поколении коррупционеров. Новые жулики пытаются спрятать капиталы в блокчейне, но хорошо получается далеко не всегда. Депутат Хмельницкого районного совета Александр Кизляр задекларировал 100 биткоинов стоимостью почти 7 млн долларов без внятного подтверждения источников дохода. Следом за ним депутат Верховной Рады Олег Бондаренко указал 80 BTC.Согласно анализу криптодеклараций за 2025 год, чиновники массово декларируют сотни тысяч стейблкоинов USDT и экзотические мемкоины вроде HarryPotterObamaSonic10Inu и Baby Moon Floki. По сути, Кизляр и ему подобные пытаются легализовать миллионные доходы через сказки о "взрывном росте случайных монет" — это как сказать "я просто в лотерею выиграл".Конный спорт ОнищенкоНа фоне нынешней однотипной банальности и серости фигура бывшего депутата Александра Онищенко смотрится памятником эпохе, когда коррупционеры хотя бы были чем-то искренне увлечены. Организатор знаменитой "газовой схемы" НАБУ на 3 млрд гривен в компании "Укргаздобыча" конвертировал недра не в квадратные метры на Печерске или коммерческую недвижимость, как фигуранты "Плёнок Миндича", а в международный конный спорт высших достижений.Онищенко годами скупал в Европе элитных турнирных лошадей за миллионы евро, приобрел гигантское конное поместье в немецком Херцлаке, которое впоследствии арестовал ВАКС, и фактически содержал национальную олимпийскую сборную Украины по конкуру. Чтобы гарантировать медали, депутат натурализовал легенд мирового спорта — олимпийского чемпиона Ульриха Кирхгоффа и призера чемпионатов мира Рене Теббеля. Когда НАБУ готовило арест, Онищенко экстренно распродавал сорок элитных скакунов своему немецкому партнеру Паулю Шокемёле, пытаясь спасти спортивные инвестиции от конфискации. Это было неприкрытое расхищение бюджета, но подчиненное подлинной, всепоглощающей мании.Деградация стяжательстваВ каком-то смысле украинская коррупция эволюционировала: схемы стали сложнее, суммы — выше, а деньги теперь не просто уходят на счета, а инвестируются в новый бизнес, пусть это чаще всего и недвижимость. Но за этим всё равно чувствуется какое-то парадоксальное обнищание. Грабёж ради грабежа ради очередной бетонной коробки — в этом нет ничего, кроме томления духа и суеты.Бандиты и толстосумы "лихих девяностых" тратили с куражом: вкладывали наворованное в спортивные клубы, храмы и кинематограф. Это ни в коем случае их не оправдывает — но делает их хотя бы интересными. А Миндич и ему подобные — скучны, пугливы и однообразны. Парадокс: в украинской коррупции пропал дух авантюризма.

https://ukraina.ru/20260126/top-korruptsionery-ukrainy-kto-i-za-chto-nikogda-ne-syadet-v-tyurmu-pri-zelenskom-1074834929.html

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Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

эксклюзив, украина, тимур миндич, набу, коррупция