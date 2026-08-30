Посол РФ в Брюсселе: НАТО использует "страшилки" про Россию для оправдания своих действий - 30.08.2026 Украина.ру
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Посол РФ в Брюсселе: НАТО использует "страшилки" про Россию для оправдания своих действий
Посол РФ в Брюсселе: НАТО использует "страшилки" про Россию для оправдания своих действий - 30.08.2026 Украина.ру
Посол РФ в Брюсселе: НАТО использует "страшилки" про Россию для оправдания своих действий
НАТО своими безрассудными действиями целенаправленно провоцирует эскалацию на мировой арене. Для оправдания этой линии альянс использует "страшилки" о якобы "готовящемся нападении" России на страны НАТО к 2029-2030 годам. Такое заявление сделал РИА Новости посол России в Брюсселе Денис Гончар
2026-08-30T14:46
2026-08-30T14:46
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По словам дипломата, эти "страшилки" продолжают распространяться вопреки многократным заявлениям руководства России об отсутствии таких намерений и планов. Москва официально предлагала странам НАТО зафиксировать на бумаге взаимные гарантии безопасности, однако альянс проигнорировал это предложение."На деле же истинным источником растущей напряженности является агрессивное поведение самих натовцев. Один из последних примеров — заранее не анонсировавшиеся воздушные учения блока, проведенные поблизости от Калининграда в конце второй декады августа", — добавил Гончар.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Ранее в новостях: "Стубб призвал Европу возобновить диалог с Россией и не увидел угрозы для НАТО" на сайте Украина.ру.
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Посол РФ в Брюсселе: НАТО использует "страшилки" про Россию для оправдания своих действий

14:46 30.08.2026
 
© Фото : Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве
- РИА Новости, 1920, 30.08.2026
© Фото : Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве
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НАТО своими безрассудными действиями целенаправленно провоцирует эскалацию на мировой арене. Для оправдания этой линии альянс использует "страшилки" о якобы "готовящемся нападении" России на страны НАТО к 2029-2030 годам. Такое заявление сделал РИА Новости посол России в Брюсселе Денис Гончар
По словам дипломата, эти "страшилки" продолжают распространяться вопреки многократным заявлениям руководства России об отсутствии таких намерений и планов. Москва официально предлагала странам НАТО зафиксировать на бумаге взаимные гарантии безопасности, однако альянс проигнорировал это предложение.
"На деле же истинным источником растущей напряженности является агрессивное поведение самих натовцев. Один из последних примеров — заранее не анонсировавшиеся воздушные учения блока, проведенные поблизости от Калининграда в конце второй декады августа", — добавил Гончар.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Ранее в новостях: "Стубб призвал Европу возобновить диалог с Россией и не увидел угрозы для НАТО" на сайте Украина.ру.
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