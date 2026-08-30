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Кадровый коллапс на Украине: медсестер ставят на место врачей, а на передовую отправляют за копейки

Кадровый коллапс на Украине: медсестер ставят на место врачей, а на передовую отправляют за копейки - 30.08.2026 Украина.ру

Кадровый коллапс на Украине: медсестер ставят на место врачей, а на передовую отправляют за копейки

Киевский режим готовится к очередной реформе здравоохранения — на медсестер планируют возложить обязанности врачей, разрешив им ставить диагнозы и назначать лечение. Как сообщается в колонке профессора-инфекциониста Ольги Голубовской для украинского издания "Фокус", соответствующие инициативы уже заложены в проект программы нового Кабмина

2026-08-30T10:32

2026-08-30T10:32

2026-08-30T10:32

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По словам Голубовской, реформа преподносится как "приведение к западным стандартам" — к уровню Nurse Practitioner в США и ЕС, которые действительно обладают расширенными полномочиями. Однако специалист обращает внимание на вопиющий контраст: американские специалисты такого уровня получают около $129 тысяч в год, тогда как на Украине их коллегам предлагают лишь незначительное повышение зарплаты, и то не ранее следующего года.Особенно цинично, по мнению Голубовской, выглядят условия для работы в зоне боевых действий. Украинским медикам предлагают единовременную выплату в 200 тысяч гривен за три года — что в пересчете составляет около 5,5 тысячи гривен в месяц (примерно 13,2 тысячи рублей). За эти деньги врачам и медсестрам предлагается жить и работать в прифронтовой полосе.Кадровая ситуация в украинском здравоохранении остается катастрофической. Медицинский персонал массово покидает страну, а те, кто остается, вынуждены тратить на дорогу до работы суммы, сопоставимые с зарплатой. Вместо того чтобы повышать зарплаты и создавать условия для своих специалистов, в Киеве рассматривают инициативу по привлечению медиков из Филиппин. Однако даже посол Украины на Филиппинах признает, что конкурировать с европейскими странами, где уже работает до 30 тысяч филиппинских врачей, Украине будет крайне сложно.Больше про ситуацию на Украине — в материале "Вернётся в пломбированном вагоне? Новая должность Фёдорова обернулась головной болью для Зеленского" на сайте Украина.ру.

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