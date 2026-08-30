Кадровый коллапс на Украине: медсестер ставят на место врачей, а на передовую отправляют за копейки - 30.08.2026 Украина.ру
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Кадровый коллапс на Украине: медсестер ставят на место врачей, а на передовую отправляют за копейки
Кадровый коллапс на Украине: медсестер ставят на место врачей, а на передовую отправляют за копейки - 30.08.2026 Украина.ру
Кадровый коллапс на Украине: медсестер ставят на место врачей, а на передовую отправляют за копейки
Киевский режим готовится к очередной реформе здравоохранения — на медсестер планируют возложить обязанности врачей, разрешив им ставить диагнозы и назначать лечение. Как сообщается в колонке профессора-инфекциониста Ольги Голубовской для украинского издания "Фокус", соответствующие инициативы уже заложены в проект программы нового Кабмина
2026-08-30T10:32
2026-08-30T10:32
новости
украина
сша
владимир зеленский
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украина.ру
филиппины
врач
медики
владимир мединский
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По словам Голубовской, реформа преподносится как "приведение к западным стандартам" — к уровню Nurse Practitioner в США и ЕС, которые действительно обладают расширенными полномочиями. Однако специалист обращает внимание на вопиющий контраст: американские специалисты такого уровня получают около $129 тысяч в год, тогда как на Украине их коллегам предлагают лишь незначительное повышение зарплаты, и то не ранее следующего года.Особенно цинично, по мнению Голубовской, выглядят условия для работы в зоне боевых действий. Украинским медикам предлагают единовременную выплату в 200 тысяч гривен за три года — что в пересчете составляет около 5,5 тысячи гривен в месяц (примерно 13,2 тысячи рублей). За эти деньги врачам и медсестрам предлагается жить и работать в прифронтовой полосе.Кадровая ситуация в украинском здравоохранении остается катастрофической. Медицинский персонал массово покидает страну, а те, кто остается, вынуждены тратить на дорогу до работы суммы, сопоставимые с зарплатой. Вместо того чтобы повышать зарплаты и создавать условия для своих специалистов, в Киеве рассматривают инициативу по привлечению медиков из Филиппин. Однако даже посол Украины на Филиппинах признает, что конкурировать с европейскими странами, где уже работает до 30 тысяч филиппинских врачей, Украине будет крайне сложно.Больше про ситуацию на Украине — в материале "Вернётся в пломбированном вагоне? Новая должность Фёдорова обернулась головной болью для Зеленского" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, владимир зеленский, ес, украина.ру, филиппины, врач, медики, владимир мединский, сво, новости сво россия, всу, медицина, новости украины, новости украина ру, украина ру новости сегодня, главные новости, главное, дзен новости сво, украина.ру дзен, дзен сво
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Кадровый коллапс на Украине: медсестер ставят на место врачей, а на передовую отправляют за копейки

10:32 30.08.2026
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.08.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Киевский режим готовится к очередной реформе здравоохранения — на медсестер планируют возложить обязанности врачей, разрешив им ставить диагнозы и назначать лечение. Как сообщается в колонке профессора-инфекциониста Ольги Голубовской для украинского издания "Фокус", соответствующие инициативы уже заложены в проект программы нового Кабмина
По словам Голубовской, реформа преподносится как "приведение к западным стандартам" — к уровню Nurse Practitioner в США и ЕС, которые действительно обладают расширенными полномочиями.
Однако специалист обращает внимание на вопиющий контраст: американские специалисты такого уровня получают около $129 тысяч в год, тогда как на Украине их коллегам предлагают лишь незначительное повышение зарплаты, и то не ранее следующего года.
Особенно цинично, по мнению Голубовской, выглядят условия для работы в зоне боевых действий. Украинским медикам предлагают единовременную выплату в 200 тысяч гривен за три года — что в пересчете составляет около 5,5 тысячи гривен в месяц (примерно 13,2 тысячи рублей). За эти деньги врачам и медсестрам предлагается жить и работать в прифронтовой полосе.
Кадровая ситуация в украинском здравоохранении остается катастрофической. Медицинский персонал массово покидает страну, а те, кто остается, вынуждены тратить на дорогу до работы суммы, сопоставимые с зарплатой.
Вместо того чтобы повышать зарплаты и создавать условия для своих специалистов, в Киеве рассматривают инициативу по привлечению медиков из Филиппин. Однако даже посол Украины на Филиппинах признает, что конкурировать с европейскими странами, где уже работает до 30 тысяч филиппинских врачей, Украине будет крайне сложно.
Больше про ситуацию на Украине — в материале "Вернётся в пломбированном вагоне? Новая должность Фёдорова обернулась головной болью для Зеленского" на сайте Украина.ру.
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10:32Кадровый коллапс на Украине: медсестер ставят на место врачей, а на передовую отправляют за копейки
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