"Рутинные контакты": Песков развеял мифы о визите главы ЦРУ в Москву - 30.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260830/rutinnye-kontakty-peskov-razveyal-mify-o-vizite-glavy-tsru-v-moskvu-1082905599.html
"Рутинные контакты": Песков развеял мифы о визите главы ЦРУ в Москву
"Рутинные контакты": Песков развеял мифы о визите главы ЦРУ в Москву - 30.08.2026 Украина.ру
"Рутинные контакты": Песков развеял мифы о визите главы ЦРУ в Москву
Построение теорий заговоров, наращивание спекуляций и создание мифов вокруг рутинных контактов по линии спецслужб является известной забавой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, передает РИА Новости
2026-08-30T15:09
2026-08-30T15:09
новости
москва
россия
кремль
дмитрий песков
цру
джон рэтклифф
владимир путин
украина.ру
главные новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0f/1073126990_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_32c8885d435df51d9318c48d5390d196.jpg
Рэтклифф посетил российскую столицу 25 августа. Ранее Песков уже пояснял, что визит был связан с контактами между спецслужбами, а президент России Владимир Путин был проинформирован о состоявшихся встречах. Позже представитель Кремля уточнил, что встреч российского лидера с главой ЦРУ не было — общение осуществлялось исключительно по линии ведомств."Строить разные теории заговоров, наращивать разные спекуляции, мифы вокруг достаточно рутинных контактов по линии спецслужб — это такая известная забава", — заявил Песков в интервью автору программы "Вести" Павлу Зарубину.Пресс-секретарь добавил, что контакты по линии спецслужб носят регулярный и содержательный характер. Он также подчеркнул, что спецслужбы продолжают общение даже в те периоды, когда дипломатические каналы оказываются замороженными.Больше важных новостей дня — в публикации "Трёхсторонняя встреча, атака на Ленинградскую область Хроника событий на утро 30 августа" на сайте Украина.ру.
москва
россия
кремль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0f/1073126990_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e3ee474adb113579ca8eb751d5f97f12.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, москва, россия, кремль, дмитрий песков, цру, джон рэтклифф, владимир путин, украина.ру, главные новости, главное, заговор, спецслужба, новости россии, новости сво россия, украина.ру дзен, дзен новости сво, дзен сво
Новости, Москва, Россия, Кремль, Дмитрий Песков, ЦРУ, Джон Рэтклифф, Владимир Путин, Украина.ру, Главные новости, главное, заговор, спецслужба, новости России, новости СВО Россия, Украина.ру Дзен, дзен новости СВО, дзен СВО

"Рутинные контакты": Песков развеял мифы о визите главы ЦРУ в Москву

15:09 30.08.2026
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.08.2026
© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Построение теорий заговоров, наращивание спекуляций и создание мифов вокруг рутинных контактов по линии спецслужб является известной забавой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, передает РИА Новости
Рэтклифф посетил российскую столицу 25 августа. Ранее Песков уже пояснял, что визит был связан с контактами между спецслужбами, а президент России Владимир Путин был проинформирован о состоявшихся встречах.
Позже представитель Кремля уточнил, что встреч российского лидера с главой ЦРУ не было — общение осуществлялось исключительно по линии ведомств.
"Строить разные теории заговоров, наращивать разные спекуляции, мифы вокруг достаточно рутинных контактов по линии спецслужб — это такая известная забава", — заявил Песков в интервью автору программы "Вести" Павлу Зарубину.
Пресс-секретарь добавил, что контакты по линии спецслужб носят регулярный и содержательный характер. Он также подчеркнул, что спецслужбы продолжают общение даже в те периоды, когда дипломатические каналы оказываются замороженными.
Больше важных новостей дня — в публикации "Трёхсторонняя встреча, атака на Ленинградскую область Хроника событий на утро 30 августа" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиМоскваРоссияКремльДмитрий ПесковЦРУДжон РэтклиффВладимир ПутинУкраина.руГлавные новостиглавноезаговорспецслужбановости Россииновости СВО РоссияУкраина.ру Дзендзен новости СВОдзен СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:00Русский "Титаник". К 40-летию крушения парохода "Адмирал Нахимов"
15:59"Это не обсуждается": депутат Госдумы призвал не бояться тактического ядерного удара по Украине
15:09"Рутинные контакты": Песков развеял мифы о визите главы ЦРУ в Москву
14:46Посол РФ в Брюсселе: НАТО использует "страшилки" про Россию для оправдания своих действий
14:26Перенджиев об уничтожении самой боеспособной группировки ВСУ методами теневой войны
13:29Киев и Чернигов в огне: ВС РФ нанесли мощные удары по складам и логистике ВСУ
13:01Три мирных жителя погибли, десятки ранены: ВСУ атакуют приграничные регионы России
12:37Удар по "Фламинго": ВС РФ разгромили цеха и места запуска крылатых ракет ВСУ
12:17Россияне будут в ярости: Киев рассматривает дерзкую спецоперацию на московском кладбище
12:06Стубб призвал Европу возобновить диалог с Россией и не увидел угрозы для НАТО
12:00"Вокруг Булгакова": страх в Москве и Ершалаиме
11:39Возмездие за теракты: в Минобороны заявили о подготовке массированных ударов по Украине
11:19Великий Прикол и Садки — под контролем ВС РФ: российские военные продолжают освобождение Сумщины
10:56The Daily Telegraph: российская ракета "Бандероль" заблокировала порты Украины на Черном море
10:32Кадровый коллапс на Украине: медсестер ставят на место врачей, а на передовую отправляют за копейки
10:29Трёхсторонняя встреча, атака на Ленинградскую область Хроника событий на утро 30 августа
10:13"Приглашение на казнь": выборы на Украине станут политической казнью для Зеленского — эксперт
10:02СМИ: глава ЦРУ в Москве предложил трехсторонний саммит Путина, Трампа и Зеленского
09:53Квартиры, замки, кони: на что тратят деньги украинские коррупционеры
09:26Мы проигрываем войну, я в Италию: на Украине обсуждают бегство экс-министра Федорова
Лента новостейМолния