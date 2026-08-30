https://ukraina.ru/20260830/rutinnye-kontakty-peskov-razveyal-mify-o-vizite-glavy-tsru-v-moskvu-1082905599.html

"Рутинные контакты": Песков развеял мифы о визите главы ЦРУ в Москву

"Рутинные контакты": Песков развеял мифы о визите главы ЦРУ в Москву - 30.08.2026 Украина.ру

"Рутинные контакты": Песков развеял мифы о визите главы ЦРУ в Москву

Построение теорий заговоров, наращивание спекуляций и создание мифов вокруг рутинных контактов по линии спецслужб является известной забавой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, передает РИА Новости

2026-08-30T15:09

2026-08-30T15:09

2026-08-30T15:09

новости

москва

россия

кремль

дмитрий песков

цру

джон рэтклифф

владимир путин

украина.ру

главные новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0f/1073126990_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_32c8885d435df51d9318c48d5390d196.jpg

Рэтклифф посетил российскую столицу 25 августа. Ранее Песков уже пояснял, что визит был связан с контактами между спецслужбами, а президент России Владимир Путин был проинформирован о состоявшихся встречах. Позже представитель Кремля уточнил, что встреч российского лидера с главой ЦРУ не было — общение осуществлялось исключительно по линии ведомств."Строить разные теории заговоров, наращивать разные спекуляции, мифы вокруг достаточно рутинных контактов по линии спецслужб — это такая известная забава", — заявил Песков в интервью автору программы "Вести" Павлу Зарубину.Пресс-секретарь добавил, что контакты по линии спецслужб носят регулярный и содержательный характер. Он также подчеркнул, что спецслужбы продолжают общение даже в те периоды, когда дипломатические каналы оказываются замороженными.Больше важных новостей дня — в публикации "Трёхсторонняя встреча, атака на Ленинградскую область Хроника событий на утро 30 августа" на сайте Украина.ру.

москва

россия

кремль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, москва, россия, кремль, дмитрий песков, цру, джон рэтклифф, владимир путин, украина.ру, главные новости, главное, заговор, спецслужба, новости россии, новости сво россия, украина.ру дзен, дзен новости сво, дзен сво