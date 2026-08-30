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"Рутинные контакты": Песков развеял мифы о визите главы ЦРУ в Москву
"Рутинные контакты": Песков развеял мифы о визите главы ЦРУ в Москву - 30.08.2026 Украина.ру
"Рутинные контакты": Песков развеял мифы о визите главы ЦРУ в Москву
Построение теорий заговоров, наращивание спекуляций и создание мифов вокруг рутинных контактов по линии спецслужб является известной забавой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, передает РИА Новости
2026-08-30T15:09
2026-08-30T15:09
2026-08-30T15:09
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Рэтклифф посетил российскую столицу 25 августа. Ранее Песков уже пояснял, что визит был связан с контактами между спецслужбами, а президент России Владимир Путин был проинформирован о состоявшихся встречах. Позже представитель Кремля уточнил, что встреч российского лидера с главой ЦРУ не было — общение осуществлялось исключительно по линии ведомств."Строить разные теории заговоров, наращивать разные спекуляции, мифы вокруг достаточно рутинных контактов по линии спецслужб — это такая известная забава", — заявил Песков в интервью автору программы "Вести" Павлу Зарубину.Пресс-секретарь добавил, что контакты по линии спецслужб носят регулярный и содержательный характер. Он также подчеркнул, что спецслужбы продолжают общение даже в те периоды, когда дипломатические каналы оказываются замороженными.Больше важных новостей дня — в публикации "Трёхсторонняя встреча, атака на Ленинградскую область Хроника событий на утро 30 августа" на сайте Украина.ру.
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"Рутинные контакты": Песков развеял мифы о визите главы ЦРУ в Москву
Построение теорий заговоров, наращивание спекуляций и создание мифов вокруг рутинных контактов по линии спецслужб является известной забавой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, передает РИА Новости
Рэтклифф посетил российскую столицу 25 августа. Ранее Песков уже пояснял, что визит был связан с контактами между спецслужбами, а президент России Владимир Путин был проинформирован о состоявшихся встречах.
Позже представитель Кремля уточнил, что встреч российского лидера с главой ЦРУ не было — общение осуществлялось исключительно по линии ведомств.
"Строить разные теории заговоров, наращивать разные спекуляции, мифы вокруг достаточно рутинных контактов по линии спецслужб — это такая известная забава", — заявил Песков в интервью автору программы "Вести" Павлу Зарубину.
Пресс-секретарь добавил, что контакты по линии спецслужб носят регулярный и содержательный характер. Он также подчеркнул, что спецслужбы продолжают общение даже в те периоды, когда дипломатические каналы оказываются замороженными.