Россияне будут в ярости: Киев рассматривает дерзкую спецоперацию на московском кладбище - 30.08.2026 Украина.ру
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Россияне будут в ярости: Киев рассматривает дерзкую спецоперацию на московском кладбище
Россияне будут в ярости: Киев рассматривает дерзкую спецоперацию на московском кладбище - 30.08.2026 Украина.ру
Россияне будут в ярости: Киев рассматривает дерзкую спецоперацию на московском кладбище
Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* в интервью на национальном телемарафоне заявил, что в руководстве страны сформировался консенсус по поводу включения в Украинский национальный пантеон легендарного советского летчика-аса Ивана Кожедуба
2026-08-30T12:17
2026-08-30T12:17
мнения
украина
россия
ссср
сидор ковпак
кирилл буданов*
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В рамках празднования годовщины независимости Украины, одновременно с открытием бюста гетмана-предателя Мазепы, Зеленский заявил о создании на территории Киево-Печерской лавры пантеона великих украинцев, где должны быть объединены "имена всех героев, которые в разные века и эпохи боролись ради Украины, вдохновляли Украину".Первого июля за проект проголосовала Верховная Рада, и с этого момента споры о списках достойных увековечения разгораются с каждым днем все сильнее и сильнее.Интересно, что Буданов сначала предложил кандидатуру знаменитого партизанского командира времен Великой Отечественной войны, этнического украинца Сидора Ковпака, но его забраковали "из-за связей с НКВД", и потом был предложен Кожедуб.Советский военачальник, маршал авиации, трижды Герой Советского Союза Иван Никитович Кожедуб, уроженец Глуховского уезда Черниговской губернии Украинской ССР (ныне Шосткинский район Сумской области), по праву считается одним из главных асов Второй мировой войны. Тогда он лично сбил 64 немецких самолета, а во время Корейской войны он командовал советской авиадивизией, которая уничтожила более 200 американских бомбардировщиков и истребителей.Интересно, что в 2024 году в Сумах была проведена масштабная агитационная кампания против любого чествования и упоминания уроженцев области, связанных с Россией или СССР, в том числе Чайковского, Менделеева, Ковпака и самого Кожедуба. Главная претензия к нему – "выступал против независимости Украины", хотя Иван Никитович ничего плохого про украинцев и Украину никогда не говорил и не писал, а всего лишь в своей речи на съезде народных депутатов СССР в 1990 году призвал не допустить раскола многонационального государства.Тем не менее киевской шайке Кожедуб вдруг стал очень нужен. Почему?На данный момент на Украину для последующего захоронения в национальном пантеоне уже привезены останки одного из лидеров ОУН**-УПА** Мельника и создателя Организации украинских националистов (ОУН**) Коновальца. Планируется также переезд останков Петлюры, гетмана Скоропадского, Шухевича и, конечно, Бандеры.Вся эта история осатанело-токсична не только для россиян, но и для западной аудитории и значительной части украинского общества, из-за чего на Банковой родилась гениальная идея: кучку гитлеровских приспешников и убийц разбавить украинскими персоналиями советского периода с другой стороны – так сказать, для баланса.В пояснительной записке по проекту Украинского национального пантеона имеется следующий пассаж: "Принятие законопроекта будет способствовать восстановлению исторической справедливости, формированию национальной памяти и консолидации общества вокруг общей истории".Получается, что для киевских безумцев абсолютно нормально "консолидировать" борца с гитлеровским нацизмом Кожедуба и того же Коновальца, который призывал украинских националистов "занять место в плотном казацком строю" на стороне Третьего рейха и на чьей могиле прямо сейчас посвящают в укронацисты со следующей клятвой: "Я присягаю перед Всемогущим Богом и Украиной на крови героев и крови славной памяти вождя быть верным до смерти идее национализма, отдавать всю свою жизнь в борьбе за украинскую государственность, повиноваться всегда и везде руководству ОУН, хранить доверенные мне тайны организации украинских националистов, жить и умереть для Украины, да поможет мне Бог!"Характерно, что западные покровители, которые не могут не понимать шизофреничность происходящего, тем не менее пытаются сделать вид, что все нормально: "Цель Пантеона — консолидировать общество вокруг общей истории и провести прямую линию между антисоветскими повстанцами и нынешними украинскими солдатами, представляя их как часть одной непрерывной борьбы за независимость от Москвы, тем самым легитимизируя нынешние военные усилия и укрепляя национальную сплоченность".Как бы там ни было, в идее киевских деятелей есть небольшая неувязка: Кожедуб похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Тем не менее вполне возможно, что его останки могут все же попробовать выкрасть и перевезти на Украину – и даже чисто теоретическое обсуждение такой возможности подчеркивает глубокое, патологическое безумие, охватившее руководство нынешней Украины, которое неминуемо приведет к печальному концу.Этнический украинец Кожедуб говорил: "Русские все равно победят", и мы обязательно выполним его наказ.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Деятельность организации запрещена в РФ
https://ukraina.ru/20260525/s-takim-istoricheskim-bagazhom-ne-vzletet-kiselev-o-panteone-vydayuschikhsya-ukraintsev-1079399053.html
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мнения, украина, россия, ссср, сидор ковпак, кирилл буданов*
Мнения, Украина, Россия, СССР, Сидор Ковпак, Кирилл Буданов*

Россияне будут в ярости: Киев рассматривает дерзкую спецоперацию на московском кладбище

12:17 30.08.2026
 
© Фото : скриншот видео
- РИА Новости, 1920, 30.08.2026
© Фото : скриншот видео
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Кирилл Стрельников авторы
Кирилл Стрельников
автор Украина.ру
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Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* в интервью на национальном телемарафоне заявил, что в руководстве страны сформировался консенсус по поводу включения в Украинский национальный пантеон легендарного советского летчика-аса Ивана Кожедуба
В рамках празднования годовщины независимости Украины, одновременно с открытием бюста гетмана-предателя Мазепы, Зеленский заявил о создании на территории Киево-Печерской лавры пантеона великих украинцев, где должны быть объединены "имена всех героев, которые в разные века и эпохи боролись ради Украины, вдохновляли Украину".
Первого июля за проект проголосовала Верховная Рада, и с этого момента споры о списках достойных увековечения разгораются с каждым днем все сильнее и сильнее.
Интересно, что Буданов сначала предложил кандидатуру знаменитого партизанского командира времен Великой Отечественной войны, этнического украинца Сидора Ковпака, но его забраковали "из-за связей с НКВД", и потом был предложен Кожедуб.
Советский военачальник, маршал авиации, трижды Герой Советского Союза Иван Никитович Кожедуб, уроженец Глуховского уезда Черниговской губернии Украинской ССР (ныне Шосткинский район Сумской области), по праву считается одним из главных асов Второй мировой войны. Тогда он лично сбил 64 немецких самолета, а во время Корейской войны он командовал советской авиадивизией, которая уничтожила более 200 американских бомбардировщиков и истребителей.
Интересно, что в 2024 году в Сумах была проведена масштабная агитационная кампания против любого чествования и упоминания уроженцев области, связанных с Россией или СССР, в том числе Чайковского, Менделеева, Ковпака и самого Кожедуба. Главная претензия к нему – "выступал против независимости Украины", хотя Иван Никитович ничего плохого про украинцев и Украину никогда не говорил и не писал, а всего лишь в своей речи на съезде народных депутатов СССР в 1990 году призвал не допустить раскола многонационального государства.
Тем не менее киевской шайке Кожедуб вдруг стал очень нужен. Почему?
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
25 мая, 15:36
С таким историческим багажом не взлететь: Киселев о "пантеоне выдающихся украинцев"Киевский режим создает так называемый пантеон выдающихся украинцев. Первым там перезахоронили одного из главарей украинских националистов, гитлеровского прислужника Андрея Мельника. Почему на Украине вдруг озаботились этим вопросом, в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев
На данный момент на Украину для последующего захоронения в национальном пантеоне уже привезены останки одного из лидеров ОУН**-УПА** Мельника и создателя Организации украинских националистов (ОУН**) Коновальца. Планируется также переезд останков Петлюры, гетмана Скоропадского, Шухевича и, конечно, Бандеры.
Вся эта история осатанело-токсична не только для россиян, но и для западной аудитории и значительной части украинского общества, из-за чего на Банковой родилась гениальная идея: кучку гитлеровских приспешников и убийц разбавить украинскими персоналиями советского периода с другой стороны – так сказать, для баланса.
В пояснительной записке по проекту Украинского национального пантеона имеется следующий пассаж: "Принятие законопроекта будет способствовать восстановлению исторической справедливости, формированию национальной памяти и консолидации общества вокруг общей истории".
Получается, что для киевских безумцев абсолютно нормально "консолидировать" борца с гитлеровским нацизмом Кожедуба и того же Коновальца, который призывал украинских националистов "занять место в плотном казацком строю" на стороне Третьего рейха и на чьей могиле прямо сейчас посвящают в укронацисты со следующей клятвой: "Я присягаю перед Всемогущим Богом и Украиной на крови героев и крови славной памяти вождя быть верным до смерти идее национализма, отдавать всю свою жизнь в борьбе за украинскую государственность, повиноваться всегда и везде руководству ОУН, хранить доверенные мне тайны организации украинских националистов, жить и умереть для Украины, да поможет мне Бог!"
Характерно, что западные покровители, которые не могут не понимать шизофреничность происходящего, тем не менее пытаются сделать вид, что все нормально: "Цель Пантеона — консолидировать общество вокруг общей истории и провести прямую линию между антисоветскими повстанцами и нынешними украинскими солдатами, представляя их как часть одной непрерывной борьбы за независимость от Москвы, тем самым легитимизируя нынешние военные усилия и укрепляя национальную сплоченность".
Как бы там ни было, в идее киевских деятелей есть небольшая неувязка: Кожедуб похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Тем не менее вполне возможно, что его останки могут все же попробовать выкрасть и перевезти на Украину – и даже чисто теоретическое обсуждение такой возможности подчеркивает глубокое, патологическое безумие, охватившее руководство нынешней Украины, которое неминуемо приведет к печальному концу.
Этнический украинец Кожедуб говорил: "Русские все равно победят", и мы обязательно выполним его наказ.
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**Деятельность организации запрещена в РФ
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