Подполковник ФСБ: Если США разрешат "Старлинк" для ударов по РФ, в ЕС начнут взрываться заводы - 30.08.2026 Украина.ру
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Подполковник ФСБ: Если США разрешат "Старлинк" для ударов по РФ, в ЕС начнут взрываться заводы
Подполковник ФСБ: Если США разрешат "Старлинк" для ударов по РФ, в ЕС начнут взрываться заводы - 30.08.2026 Украина.ру
Подполковник ФСБ: Если США разрешат "Старлинк" для ударов по РФ, в ЕС начнут взрываться заводы
США могут усилить помощь Украине и разрешить ей использовать "Старлинк" для ударов вглубь России, но на это можно дать гибридный ответ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
2026-08-30T05:30
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Отвечая на вопрос об угрозах США, эксперт заявил, что речь может идти об увеличении помощи Киеву и использовании "Старлинка", но на это можно дать гибридный ответ.Колпашников напомнил, что осенью 2021 года американцы угрожали поставками оружия Киеву, что потом и сделали. По его словам, сейчас речь может идти об увеличении военно-технической помощи Украине и предоставлении разведданных, в том числе о возможном использовании "Старлинка" для ударов вглубь России."Иран недавно заявил, что готов уничтожать американские объекты в Европе. И какие-нибудь марсиане могут им в этом помочь", — иронично добавил Колпашников.Отвечая на вопрос о возможностях спецслужб, эксперт заявил, что в Европе десятки миллионов выходцев из различных стран, что, по его словам, создаёт благоприятные условия для вербовки. Он также отметил, что в Европе достаточно идейных людей, выступающих против глобалистских властей. "Возможности у нас есть. Нужно именно политическое решение, чтобы их задействовать", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ" на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему "Александр Перенджиев: Россия готовится к тому, чтобы парализовать всю логистику между Польшей и Украиной" на сайте Украина.ру.
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Подполковник ФСБ: Если США разрешат "Старлинк" для ударов по РФ, в ЕС начнут взрываться заводы

05:30 30.08.2026
 
© ФотоСША, ЕС, Россия
США, ЕС, Россия - РИА Новости, 1920, 30.08.2026
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США могут усилить помощь Украине и разрешить ей использовать "Старлинк" для ударов вглубь России, но на это можно дать гибридный ответ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
Отвечая на вопрос об угрозах США, эксперт заявил, что речь может идти об увеличении помощи Киеву и использовании "Старлинка", но на это можно дать гибридный ответ.
Колпашников напомнил, что осенью 2021 года американцы угрожали поставками оружия Киеву, что потом и сделали. По его словам, сейчас речь может идти об увеличении военно-технической помощи Украине и предоставлении разведданных, в том числе о возможном использовании "Старлинка" для ударов вглубь России.
"Иран недавно заявил, что готов уничтожать американские объекты в Европе. И какие-нибудь марсиане могут им в этом помочь", — иронично добавил Колпашников.
Отвечая на вопрос о возможностях спецслужб, эксперт заявил, что в Европе десятки миллионов выходцев из различных стран, что, по его словам, создаёт благоприятные условия для вербовки.
Он также отметил, что в Европе достаточно идейных людей, выступающих против глобалистских властей. "Возможности у нас есть. Нужно именно политическое решение, чтобы их задействовать", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ" на сайте Украина.ру.
Также материал на эту тему "Александр Перенджиев: Россия готовится к тому, чтобы парализовать всю логистику между Польшей и Украиной" на сайте Украина.ру.
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