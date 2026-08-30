https://ukraina.ru/20260830/trkhstoronnyaya-vstrecha-ataka-na-leningradskuyu-oblast-khronika-sobytiy-na-utro-30-avgusta-1082901242.html
Трёхсторонняя встреча, атака на Ленинградскую область Хроника событий на утро 30 августа
Трёхсторонняя встреча, атака на Ленинградскую область Хроника событий на утро 30 августа - 30.08.2026 Украина.ру
Трёхсторонняя встреча, атака на Ленинградскую область Хроника событий на утро 30 августа
Издание Axios сообщило о том, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время визита в Москву предложил провести трёхстороннюю встречу лидеров России, США и Украины. Украинские дроны атаковали Ленинградскую область
2026-08-30T10:29
2026-08-30T10:29
2026-08-30T10:29
эксклюзив
хроники
джон рэтклифф
александр бортников
сергей нарышкин
цру
фсб
фбр
россия
москва
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Директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время визита в Москву предложил провести трехстороннюю встречу президента США Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского для урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на двух источников, знакомых с ситуацией.В публикации Axios указано, что глава ЦРУ по итогам визита пришел к выводу, что директор ФСБ РФ Александр Бортников — конструктивный собеседник, способный помочь возобновить дипломатическое урегулированиеКроме того, по информации издания, американские официальные лица проинформировали Зеленского о переговорах в Москве и предложении провести трёхсторонний саммит, а также сообщили, что Рэтклифф обсуждал там возможность возобновления мирного диалога.Ранее издание The New York Times со ссылкой на свои источники опровергло появившиеся в ряде СМИ и блогов данные о том, что Рэтклифф якобы угрожал российской стороны. По информации этого американского издания, директор ЦРУ в ходе переговоров с директором ФСБ Бортниковым дал пессимистическую оценку хода боевых действий для РФ и призвал как можно скорее начать переговоры. При этом источники сообщили о надежде американцев на то, что Путин как человек, служивший в разведке, воспримет информацию от главы ЦРУ как более актуальную и достоверную, чем та, которая передаётся по дипломатическим каналам.По информации издания, канал коммуникации Ретклиффа с Бортниковым действует параллельно с контактами, которые спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер наладили с другими советниками президента России.Публикацию The New York Times прокомментировали в России."А с каких это пор директор ЦРУ, один из главных идеологов уничтожения России, стал так беспокоиться о русской армии? Неужели после решения Трампа сократить американское присутствие в Западной Европе, после чего генералы Пентагона облегчённо помахали ручкой, и за нанесение стратегического поражения России стал отвечать директор ЦРУ Рэтклифф? Если вы помните обстоятельства отхода русской армии из Херсона и Харьковской области, то вряд ли кто может вспомнить, чтобы директор ЦРУ или ещё кто такой человеколюбивый так переживал о судьбе русских. Они ликовали", — отметил российский публицист и радиоведущий Дмитрий Конаныхин.Он предположил, что на самом деле американцев встревожили успехи ВС РФ."Неужели после блокады временно оккупированных киевским нацистским режимом портов Новороссии и выноса складов с ракетно-артиллерийским вооружением на территории бывшей Украины положение русской армии настолько ухудшилось, что директор ЦРУ решил сказать Бортникову всю обжигающую правду?" — указал Конаныхин.По его словам, "если положение русской армии так катастрофично, то почему Запад решил спасти русских от сокрушительного поражения"."Из соображений какого человеколюбия к русским - к русским, которых боевая машина СМИ Запада призывает убивать, убивать и убивать хуже животных?" — задал вопрос Конаныхин.Также Конаныхин обратил внимание на высказывания и визиты в Москву других иностранцев."Вдруг все, от президента Бразилии, очередной хромой утки, до специального посла Ватикана и уроженца Ливерпуля архиепископа Галлахера (ещё не известно, кто круче - офицер ЦРУ или архиепископ Ватикана. Кстати, папа Римский у нас тоже случайно американец и, конечно же, не офицер ЦРУ) - все вдруг начали охмурять Кремль и упрашивать остановиться", — отметил Конаныхин.Сам директор ФСБ Бортников встречу с Рэтклиффом не подтверждал. 27 августа директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал о встрече с директором ЦРУ. Он заявил журналистам, что в практике деятельности спецслужб личные встречи руководителей - это часть работы, в этом нет ничего необычного, это рабочий формат. Такой была и его встреча с Рэтклиффом."Да, встреча состоялась, но в этом нет ничего необычного. В практике деятельности специальных служб, встречи руководителей или личные встречи или в формате онлайн - это часть нашей работы... так что и состоявшаяся встреча с Джоном Рэтклиффом - это рабочий формат", - отметил Нарышкин.Он также сообщил, что во время разговора с директором ЦРУ обсудил ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб."В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб. А компетенция разведывательных служб, как вы хорошо понимаете, это такая довольно деликатная и особая вещь", – отметил Нарышкин.Более того, директор СВР заявил, что практически каждую неделю онлайн или лично встречается с руководителями различных иностранных спецслужб."Должен сказать, что к примеру я практически каждую неделю встречаюсь с руководителем той или иной специальной службы, разведывательной организации со всех континентов мира", – заявил Нарышкин.Никаких других подробностей он не привёл.Примечательно, что ранее издание Politico со ссылкой на источник в американской администрации сообщило о том, что Россию планирует посетить и директор ФБР Кэш Пател."Директор ФБР Кэш Пател планирует посетить Россию позднее в этом году, вероятно, в середине октября", — писало издание в июле.По его сведениям, визит может состояться 14-15 октября, глава ФБР может посетить Москву и Санкт-ПетербургАтака на Ленинградскую областьСилы ПВО уничтожили 62 дрона в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко."Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области", — написал он на платформе "Макс".Она действовала в регионе с 2:05 по московскому времени.По словам Дрозденко, один из сбитых беспилотников упал в районе НПЗ в Киришском районе. Возникло возгорание, на месте работают экстренные службы.О том, что ждёт Украины — в статье Сергея Котвицкого ""Медленно варить лягушку". Как будет осуществляться мобилизация украинок".
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https://ukraina.ru/20260829/vzryv-pod-kievom-preduprezhdenie-ssha-khronika-sobytiy-na-utro-29-avgusta-1082887785.html
https://ukraina.ru/20260828/evropeysko-rossiyskiy-udar-po-ukraine-kiev-lishaet-kishinv-vody-itogi-28-avgusta-1082879932.html
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эксклюзив, хроники, джон рэтклифф, александр бортников, сергей нарышкин, цру, фсб, фбр, россия, москва, ленинградская область
Трёхсторонняя встреча, атака на Ленинградскую область Хроника событий на утро 30 августа
Издание Axios сообщило о том, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время визита в Москву предложил провести трёхстороннюю встречу лидеров России, США и Украины. Украинские дроны атаковали Ленинградскую область
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф
во время визита в Москву предложил провести трехстороннюю встречу президента США Дональда Трампа
, президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского
для урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на двух источников, знакомых с ситуацией.
В публикации Axios
указано, что глава ЦРУ по итогам визита пришел к выводу, что директор ФСБ РФ Александр Бортников
— конструктивный собеседник, способный помочь возобновить дипломатическое урегулирование
Кроме того, по информации издания, американские официальные лица проинформировали Зеленского о переговорах в Москве и предложении провести трёхсторонний саммит, а также сообщили, что Рэтклифф обсуждал там возможность возобновления мирного диалога.
Ранее издание The New York Times
со ссылкой на свои источники опровергло появившиеся в ряде СМИ и блогов данные о том, что Рэтклифф якобы угрожал российской стороны. По информации этого американского издания, директор ЦРУ в ходе переговоров с директором ФСБ Бортниковым дал пессимистическую оценку хода боевых действий для РФ и призвал как можно скорее начать переговоры. При этом источники сообщили о надежде американцев на то, что Путин как человек, служивший в разведке, воспримет информацию от главы ЦРУ как более актуальную и достоверную, чем та, которая передаётся по дипломатическим каналам.
По информации издания, канал коммуникации Ретклиффа с Бортниковым действует параллельно с контактами, которые спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер наладили с другими советниками президента России.
Публикацию The New York Times прокомментировали в России.
"А с каких это пор директор ЦРУ, один из главных идеологов уничтожения России, стал так беспокоиться о русской армии? Неужели после решения Трампа сократить американское присутствие в Западной Европе, после чего генералы Пентагона облегчённо помахали ручкой, и за нанесение стратегического поражения России стал отвечать директор ЦРУ Рэтклифф? Если вы помните обстоятельства отхода русской армии из Херсона и Харьковской области, то вряд ли кто может вспомнить, чтобы директор ЦРУ или ещё кто такой человеколюбивый так переживал о судьбе русских. Они ликовали
", — отметил
российский публицист и радиоведущий Дмитрий Конаныхин
.
Он предположил, что на самом деле американцев встревожили успехи ВС РФ.
"Неужели после блокады временно оккупированных киевским нацистским режимом портов Новороссии и выноса складов с ракетно-артиллерийским вооружением на территории бывшей Украины положение русской армии настолько ухудшилось, что директор ЦРУ решил сказать Бортникову всю обжигающую правду?" — указал Конаныхин.
По его словам, "если положение русской армии так катастрофично, то почему Запад решил спасти русских от сокрушительного поражения".
"Из соображений какого человеколюбия к русским - к русским, которых боевая машина СМИ Запада призывает убивать, убивать и убивать хуже животных?" — задал вопрос Конаныхин.
Также Конаныхин обратил внимание на высказывания и визиты в Москву других иностранцев.
"Вдруг все, от президента Бразилии, очередной хромой утки, до специального посла Ватикана и уроженца Ливерпуля архиепископа Галлахера (ещё не известно, кто круче - офицер ЦРУ или архиепископ Ватикана. Кстати, папа Римский у нас тоже случайно американец и, конечно же, не офицер ЦРУ) - все вдруг начали охмурять Кремль и упрашивать остановиться", — отметил Конаныхин.
Сам директор ФСБ Бортников встречу с Рэтклиффом не подтверждал. 27 августа директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал о встрече с директором ЦРУ. Он заявил журналистам, что в практике деятельности спецслужб личные встречи руководителей - это часть работы, в этом нет ничего необычного, это рабочий формат. Такой была и его встреча с Рэтклиффом.
"Да, встреча состоялась, но в этом нет ничего необычного. В практике деятельности специальных служб, встречи руководителей или личные встречи или в формате онлайн - это часть нашей работы... так что и состоявшаяся встреча с Джоном Рэтклиффом - это рабочий формат", - отметил Нарышкин.
Он также сообщил, что во время разговора с директором ЦРУ обсудил ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб.
"В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб. А компетенция разведывательных служб, как вы хорошо понимаете, это такая довольно деликатная и особая вещь", – отметил Нарышкин.
Более того, директор СВР заявил, что практически каждую неделю онлайн или лично встречается с руководителями различных иностранных спецслужб.
"Должен сказать, что к примеру я практически каждую неделю встречаюсь с руководителем той или иной специальной службы, разведывательной организации со всех континентов мира", – заявил Нарышкин.
Никаких других подробностей он не привёл.
Примечательно, что ранее издание Politico
со ссылкой на источник в американской администрации сообщило о том, что Россию планирует посетить и директор ФБР Кэш Пател.
"Директор ФБР Кэш Пател планирует посетить Россию позднее в этом году, вероятно, в середине октября", — писало издание в июле.
По его сведениям, визит может состояться 14-15 октября, глава ФБР может посетить Москву и Санкт-Петербург
Атака на Ленинградскую область
Силы ПВО уничтожили 62 дрона в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области
", — написал он на платформе "Макс
".
Она действовала в регионе с 2:05 по московскому времени.
По словам Дрозденко, один из сбитых беспилотников упал в районе НПЗ в Киришском районе. Возникло возгорание, на месте работают экстренные службы.