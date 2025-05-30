Жирный намек или дела громче слов: США сделали шаг навстречу РФ - 30.05.2025 Украина.ру
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Жирный намек или дела громче слов: США сделали шаг навстречу РФ
Жирный намек или дела громче слов: США сделали шаг навстречу РФ - 30.05.2025 Украина.ру
Жирный намек или дела громче слов: США сделали шаг навстречу РФ
Минюст США намерен инициировать начало процедуры снятия санкций с главы российской госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Соответствующий документ опубликован на сайте американского ведомства
2025-05-30T17:18
2025-05-30T17:18
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В публикации Минюста США уточняется, что американская компания Rathmell Short LLP будет консультировать Чемезова по решению административных и юридических вопросов на территории США.Агентство РИА Новости уточнило, что источник, близкий к "Ростеху", связывает происходящее с планами США по снятию санкций и ведению совместного бизнеса в Москвой.Летом 2021 года Совет национальной безопасности (СНБО) ввел санкции против ряда российских бизнесменов, в том числе - генерального директора российской государственной корпорации "Ростех" Сергея Чемезова: Зеленский рассказал о еще о двух российских бизнесменах, против которых ввел санкции СНБО.Комментируя это решение Киева спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что санкции против Чемезова равноценны признанию последнего "оружейником года"."Если оценивать решения Зеленского, можно сделать лишь один вывод: корпорация "Ростех" эффективна", - сказал тогда Володин, отдельно подчеркнув, что за время руководства компанией Чемезов многое сделал, в том числе построил новые заводы, добился создания тысячи рабочих мест и сделал более сильной российскую армию.Интересно, что параллельно с новостями о выводе Чемезова из американского санкционного списка, издание Politico поделилось со своими читателями инсайдом редакции: президент США Дональд Трамп не хочет оказывать давление на главу РФ Владимира Путина в контексте украинского конфликта, так как это может больно ударить по перспективным отношениям Вашингтона и Москвы, которые американскому лидеру дороже, чем Киев."Совершенно очевидно, что что-то удерживает его (Трампа. - Ред.) от того, чтобы фактически оказать большее давление на Путина. Он может хотеть перезагрузки с Россией больше всего, больше, чем мира", - пояснил чиновник-информатор Politico, уточнив, что если президент США желает закончить военный конфликт на Украине, тогда он, вероятно, "взвешивает цену отравления" потенциальных отношений с РФ.Ранее, в феврале, эксперты назвали первой ласточкой потепления российско-американских отношений освобождение гражданина США Марка Фогеля. С этим мнением согласился и спецпосланник главы США Дональда Трампа Стив Уиткофф, заявивший тогда, что это событие может сигнализировать о характере будущих отношений между российским и американским президентами."Освобождение Фогеля было критически важным, и россияне оказали большую помощь в этом процессе, проявив готовность к сотрудничеству. Думаю, это может быть сигналом о том, какими будут рабочие отношения между президентом Трампом и президентом Путиным в будущем", - сказал Уиткофф, добавив, что "прекрасная дружба", "вероятно", продолжится.Многие эксперты считают, что противоречивые заявления Трампа, которыми он изобилует последнее время - лишь попытка закамуфлировать его реальный курс, отвлечь глубинное правительствоВ частности, похожую мысль в комментарии изданию Украина.ру высказывал член Высшего совета организации "Сильная Россия", эксперт по международным вопросам Максим Бардин. Он отметил, что все последние события, которые стали происходить после второго "пришествия" Трампа в Белый дом, прямо или косвенно свидетельствуют не только о "теплом ветре перемен", но даже "революции" в отношении двух стран: Теплый ветер перемен или ледяной шторм? Что стоит за туманом политики Трампа на примере его "нет" ВТО.Все более любопытно на фоне происходящего выглядит недавний инсайд американской газеты New York Times от 28 мая о намерении нового президента США разделить мир на сферы влияния с Россией и Китаем, то есть сформировать трехполярную мировую систему, в которой каждая из трех держав будет доминировать в своей части земного шара. Подробности - в материале Подножка Европе: NYT сообщило, что Трамп планирует поделить мир с Путиным и Си.
https://ukraina.ru/20250217/1061126250.html
https://ukraina.ru/20250530/ochen-moschnye-kellog-ob-otnosheniyakh-putina-i-trampa-1063510971.html
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новости, сша, россия, москва, дональд трамп, владимир путин, вячеслав володин, ростех, politico, снбо
Новости, США, Россия, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Ростех, Politico, СНБО

Жирный намек или дела громче слов: США сделали шаг навстречу РФ

17:18 30.05.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в церемонии инаугурации мэра Москвы
Президент РФ В. Путин принял участие в церемонии инаугурации мэра Москвы - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Минюст США намерен инициировать начало процедуры снятия санкций с главы российской госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Соответствующий документ опубликован на сайте американского ведомства
В публикации Минюста США уточняется, что американская компания Rathmell Short LLP будет консультировать Чемезова по решению административных и юридических вопросов на территории США.
Агентство РИА Новости уточнило, что источник, близкий к "Ростеху", связывает происходящее с планами США по снятию санкций и ведению совместного бизнеса в Москвой.
Летом 2021 года Совет национальной безопасности (СНБО) ввел санкции против ряда российских бизнесменов, в том числе - генерального директора российской государственной корпорации "Ростех" Сергея Чемезова: Зеленский рассказал о еще о двух российских бизнесменах, против которых ввел санкции СНБО.
Комментируя это решение Киева спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что санкции против Чемезова равноценны признанию последнего "оружейником года".
"Если оценивать решения Зеленского, можно сделать лишь один вывод: корпорация "Ростех" эффективна", - сказал тогда Володин, отдельно подчеркнув, что за время руководства компанией Чемезов многое сделал, в том числе построил новые заводы, добился создания тысячи рабочих мест и сделал более сильной российскую армию.
Выставка IDEX 2025 в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
17 февраля, 11:48
Более $60 млрд: Чемезов рассказал о портфеле заказов "Рособоронэкспорта"Спецэкспортёр российского оружия "Рособоронэкспорт" нарастил портфель заказов до более $60 млрд. Об этом в Абу-Даби заявил журналистам гендиректор ГК "Ростех" Сергей Чемезов.
Интересно, что параллельно с новостями о выводе Чемезова из американского санкционного списка, издание Politico поделилось со своими читателями инсайдом редакции: президент США Дональд Трамп не хочет оказывать давление на главу РФ Владимира Путина в контексте украинского конфликта, так как это может больно ударить по перспективным отношениям Вашингтона и Москвы, которые американскому лидеру дороже, чем Киев.
"Совершенно очевидно, что что-то удерживает его (Трампа. - Ред.) от того, чтобы фактически оказать большее давление на Путина. Он может хотеть перезагрузки с Россией больше всего, больше, чем мира", - пояснил чиновник-информатор Politico, уточнив, что если президент США желает закончить военный конфликт на Украине, тогда он, вероятно, "взвешивает цену отравления" потенциальных отношений с РФ.
Ранее, в феврале, эксперты назвали первой ласточкой потепления российско-американских отношений освобождение гражданина США Марка Фогеля. С этим мнением согласился и спецпосланник главы США Дональда Трампа Стив Уиткофф, заявивший тогда, что это событие может сигнализировать о характере будущих отношений между российским и американским президентами.
"Освобождение Фогеля было критически важным, и россияне оказали большую помощь в этом процессе, проявив готовность к сотрудничеству. Думаю, это может быть сигналом о том, какими будут рабочие отношения между президентом Трампом и президентом Путиным в будущем", - сказал Уиткофф, добавив, что "прекрасная дружба", "вероятно", продолжится.
Коллаж: Трамп и Путин
11:37
"Очень мощные": Келлог об отношениях Путина и ТрампаУ президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа "очень мощные" личные отношения". Такое заявление 30 мая сделал спецпредставитель американского лидера Кит Келлог во время интервью телеканалу ABC
Многие эксперты считают, что противоречивые заявления Трампа, которыми он изобилует последнее время - лишь попытка закамуфлировать его реальный курс, отвлечь глубинное правительство
В частности, похожую мысль в комментарии изданию Украина.ру высказывал член Высшего совета организации "Сильная Россия", эксперт по международным вопросам Максим Бардин. Он отметил, что все последние события, которые стали происходить после второго "пришествия" Трампа в Белый дом, прямо или косвенно свидетельствуют не только о "теплом ветре перемен", но даже "революции" в отношении двух стран: Теплый ветер перемен или ледяной шторм? Что стоит за туманом политики Трампа на примере его "нет" ВТО.
Все более любопытно на фоне происходящего выглядит недавний инсайд американской газеты New York Times от 28 мая о намерении нового президента США разделить мир на сферы влияния с Россией и Китаем, то есть сформировать трехполярную мировую систему, в которой каждая из трех держав будет доминировать в своей части земного шара. Подробности - в материале Подножка Европе: NYT сообщило, что Трамп планирует поделить мир с Путиным и Си.
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