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Великий Прикол и Садки — под контролем ВС РФ: российские военные продолжают освобождение Сумщины

Великий Прикол и Садки — под контролем ВС РФ: российские военные продолжают освобождение Сумщины - 30.08.2026 Украина.ру

Великий Прикол и Садки — под контролем ВС РФ: российские военные продолжают освобождение Сумщины

Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенными пунктами Великий Прикол и Садки в Сумской области. Об этом сообщило 30 августа Министерство обороны РФ

2026-08-30T11:19

2026-08-30T11:19

2026-08-30T11:19

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В сводке Минобороны отмечается, что группировка войск "Север" в результате активных действий установила контроль над населенными пунктами Великий Прикол и Садки, расположенными в Сумской области.Ранее ВС России освободили два населенных пункта в ДНР и один в Сумской области. Как уточнили в военном ведомстве, под контроль российских войск перешли Рубежное и Новоандреевка в ДНР, а также Храповщина в Сумской области.Перед штурмом населенных пунктов Рубежное и Новоандреевка бойцы группировки "Центр" нанесли удары по вскрытым позициям украинских формирований, в том числе с применением управляемых авиационных бомб, рассказали в Минобороны.Освобождение этих населенных пунктов продолжает успешное продвижение российских войск на сумском и донецком направлениях. Подразделения группировок "Север" и "Центр" продолжают выполнять задачи по освобождению территорий и обеспечению безопасности приграничных районов.Ранее в новостях: "The Daily Telegraph: российская ракета "Бандероль" заблокировала порты Украины на Черном море" на сайте Укриана.ру.

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