Великий Прикол и Садки — под контролем ВС РФ: российские военные продолжают освобождение Сумщины - 30.08.2026 Украина.ру
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Великий Прикол и Садки — под контролем ВС РФ: российские военные продолжают освобождение Сумщины
Великий Прикол и Садки — под контролем ВС РФ: российские военные продолжают освобождение Сумщины - 30.08.2026 Украина.ру
Великий Прикол и Садки — под контролем ВС РФ: российские военные продолжают освобождение Сумщины
Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенными пунктами Великий Прикол и Садки в Сумской области. Об этом сообщило 30 августа Министерство обороны РФ
2026-08-30T11:19
2026-08-30T11:19
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В сводке Минобороны отмечается, что группировка войск "Север" в результате активных действий установила контроль над населенными пунктами Великий Прикол и Садки, расположенными в Сумской области.Ранее ВС России освободили два населенных пункта в ДНР и один в Сумской области. Как уточнили в военном ведомстве, под контроль российских войск перешли Рубежное и Новоандреевка в ДНР, а также Храповщина в Сумской области.Перед штурмом населенных пунктов Рубежное и Новоандреевка бойцы группировки "Центр" нанесли удары по вскрытым позициям украинских формирований, в том числе с применением управляемых авиационных бомб, рассказали в Минобороны.Освобождение этих населенных пунктов продолжает успешное продвижение российских войск на сумском и донецком направлениях. Подразделения группировок "Север" и "Центр" продолжают выполнять задачи по освобождению территорий и обеспечению безопасности приграничных районов.Ранее в новостях: "The Daily Telegraph: российская ракета "Бандероль" заблокировала порты Украины на Черном море" на сайте Укриана.ру.
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новости, сумская область, россия, минобороны, днр, наступление вс рф, наступление россии, сво, новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, минобороны рф
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Великий Прикол и Садки — под контролем ВС РФ: российские военные продолжают освобождение Сумщины

11:19 30.08.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Восток" на направлении Гуляйполе в зоне СВО
Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты группировки войск Восток на направлении Гуляйполе в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.08.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенными пунктами Великий Прикол и Садки в Сумской области. Об этом сообщило 30 августа Министерство обороны РФ
В сводке Минобороны отмечается, что группировка войск "Север" в результате активных действий установила контроль над населенными пунктами Великий Прикол и Садки, расположенными в Сумской области.
Ранее ВС России освободили два населенных пункта в ДНР и один в Сумской области. Как уточнили в военном ведомстве, под контроль российских войск перешли Рубежное и Новоандреевка в ДНР, а также Храповщина в Сумской области.
Перед штурмом населенных пунктов Рубежное и Новоандреевка бойцы группировки "Центр" нанесли удары по вскрытым позициям украинских формирований, в том числе с применением управляемых авиационных бомб, рассказали в Минобороны.
Освобождение этих населенных пунктов продолжает успешное продвижение российских войск на сумском и донецком направлениях. Подразделения группировок "Север" и "Центр" продолжают выполнять задачи по освобождению территорий и обеспечению безопасности приграничных районов.
Ранее в новостях: "The Daily Telegraph: российская ракета "Бандероль" заблокировала порты Украины на Черном море" на сайте Укриана.ру.
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