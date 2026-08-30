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Удар по "Фламинго": ВС РФ разгромили цеха и места запуска крылатых ракет ВСУ

Удар по "Фламинго": ВС РФ разгромили цеха и места запуска крылатых ракет ВСУ - 30.08.2026 Украина.ру

Удар по "Фламинго": ВС РФ разгромили цеха и места запуска крылатых ракет ВСУ

Российские военные нанесли точные удары по местам подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности "Фламинго", которые украинские формирования использовали для атак по российским объектам. Об этом сообщили 30 апреля в Министерстве обороны РФ

2026-08-30T12:37

2026-08-30T12:37

2026-08-30T13:02

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ВС России за сутки нанесли поражение месту подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности "Фламинго", которые использует украинская армия, заявили в военном ведомстве.Как уточнили в Минобороны, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок нанесли удары по позициям ракетного комплекса, а также по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, цеху производства боеприпасов и логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ.Кроме того, поражены места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Всего за сутки удары нанесены в 143 районах."Фламинго" (FP-5) — украинская крылатая ракета большой дальности наземного запуска, разработанная компанией Fire Point и поступившая на вооружение ВСУ в 2025 году . По данным открытых источников, заявленная дальность полета достигает 3 тысяч километров, масса боевой части — до 1,15 тонны. Ракета оснащена турбореактивным двигателем АИ-25ТЛ, развивает крейсерскую скорость 850–950 км/ч и способна находиться в воздухе более четырех часов .В то же время, по оценкам ряда экспертов, "Фламинго" имеет существенные недостатки. Из-за больших габаритов — размах крыла около 6 метров — она заметна для российских средств ПВО. Сообщается, что доля точных попаданий может составлять от 8 до 15%, а отклонение от цели может достигать 80 метров. Российские военные систематически наносят успешные удары по местам производства, хранения и запуска этих боеприпасов.Ранее в новостях: "The Daily Telegraph: российская ракета "Бандероль" заблокировала порты Украины на Черном море" на сайте Украина.ру.

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