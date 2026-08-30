Удар по "Фламинго": ВС РФ разгромили цеха и места запуска крылатых ракет ВСУ - 30.08.2026 Украина.ру
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Удар по "Фламинго": ВС РФ разгромили цеха и места запуска крылатых ракет ВСУ
Удар по "Фламинго": ВС РФ разгромили цеха и места запуска крылатых ракет ВСУ - 30.08.2026 Украина.ру
Удар по "Фламинго": ВС РФ разгромили цеха и места запуска крылатых ракет ВСУ
Российские военные нанесли точные удары по местам подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности "Фламинго", которые украинские формирования использовали для атак по российским объектам. Об этом сообщили 30 апреля в Министерстве обороны РФ
2026-08-30T12:37
2026-08-30T13:02
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ВС России за сутки нанесли поражение месту подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности "Фламинго", которые использует украинская армия, заявили в военном ведомстве.Как уточнили в Минобороны, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок нанесли удары по позициям ракетного комплекса, а также по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, цеху производства боеприпасов и логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ.Кроме того, поражены места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Всего за сутки удары нанесены в 143 районах."Фламинго" (FP-5) — украинская крылатая ракета большой дальности наземного запуска, разработанная компанией Fire Point и поступившая на вооружение ВСУ в 2025 году . По данным открытых источников, заявленная дальность полета достигает 3 тысяч километров, масса боевой части — до 1,15 тонны. Ракета оснащена турбореактивным двигателем АИ-25ТЛ, развивает крейсерскую скорость 850–950 км/ч и способна находиться в воздухе более четырех часов .В то же время, по оценкам ряда экспертов, "Фламинго" имеет существенные недостатки. Из-за больших габаритов — размах крыла около 6 метров — она заметна для российских средств ПВО. Сообщается, что доля точных попаданий может составлять от 8 до 15%, а отклонение от цели может достигать 80 метров. Российские военные систематически наносят успешные удары по местам производства, хранения и запуска этих боеприпасов.Ранее в новостях: "The Daily Telegraph: российская ракета "Бандероль" заблокировала порты Украины на Черном море" на сайте Украина.ру.
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Удар по "Фламинго": ВС РФ разгромили цеха и места запуска крылатых ракет ВСУ

12:37 30.08.2026 (обновлено: 13:02 30.08.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНочной этап военных учений "Ладога 2009"
Ночной этап военных учений Ладога 2009 - РИА Новости, 1920, 30.08.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Российские военные нанесли точные удары по местам подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности "Фламинго", которые украинские формирования использовали для атак по российским объектам. Об этом сообщили 30 апреля в Министерстве обороны РФ
ВС России за сутки нанесли поражение месту подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности "Фламинго", которые использует украинская армия, заявили в военном ведомстве.
Как уточнили в Минобороны, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок нанесли удары по позициям ракетного комплекса, а также по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, цеху производства боеприпасов и логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ.
Кроме того, поражены места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Всего за сутки удары нанесены в 143 районах.
"Фламинго" (FP-5) — украинская крылатая ракета большой дальности наземного запуска, разработанная компанией Fire Point и поступившая на вооружение ВСУ в 2025 году . По данным открытых источников, заявленная дальность полета достигает 3 тысяч километров, масса боевой части — до 1,15 тонны.
Ракета оснащена турбореактивным двигателем АИ-25ТЛ, развивает крейсерскую скорость 850–950 км/ч и способна находиться в воздухе более четырех часов .
В то же время, по оценкам ряда экспертов, "Фламинго" имеет существенные недостатки. Из-за больших габаритов — размах крыла около 6 метров — она заметна для российских средств ПВО. Сообщается, что доля точных попаданий может составлять от 8 до 15%, а отклонение от цели может достигать 80 метров.
Российские военные систематически наносят успешные удары по местам производства, хранения и запуска этих боеприпасов.
Ранее в новостях: "The Daily Telegraph: российская ракета "Бандероль" заблокировала порты Украины на Черном море" на сайте Украина.ру.
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