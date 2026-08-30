https://ukraina.ru/20260830/the-daily-telegraph-rossiyskaya-raketa-banderol-zablokirovala-porty-ukrainy-na-chernom-more-1082902239.html

The Daily Telegraph: российская ракета "Бандероль" заблокировала порты Украины на Черном море

The Daily Telegraph: российская ракета "Бандероль" заблокировала порты Украины на Черном море - 30.08.2026 Украина.ру

The Daily Telegraph: российская ракета "Бандероль" заблокировала порты Украины на Черном море

Новая российская крылатая ракета "Бандероль" сыграла ключевую роль в фактической блокировке украинских черноморских портов, об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph

2026-08-30T10:56

2026-08-30T10:56

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По мнению авторов издания, с начала серийного производства этих ракет в конце июля ракетные удары превратили черноморское побережье Украины в "опасную зону, закрытую для грузовых судов".По данным издания, после начала серийного производства "Бандеролей" в конце июля Россия резко усилила удары по Одессе, Черноморску и Южному. По словам авторов публикации, "ракеты способны развивать скорость до 640 км/ч, неся боевую часть весом около 114 кг".Корреспонденты The Daily Telegraph зафиксировали в Черноморске и Одессе практически пустые порты. По их данным, формально они остаются открытыми, однако коммерческое судоходство в значительной степени остановилось. Президент Ассоциации украинских портов Дмитрий Баринов сообщил изданию, что с 20 июля по 20 августа через Одесский порт в среднем проходило одно судно в сутки против семи-восьми ранее.Согласно информации The Daily Telegraph, в первой половине августа украинский экспорт зерна упал примерно на 75% в годовом выражении. Экономисты, опрошенные газетой, допускают, что продолжение ударов по портам может стоить Украине до 1,5% ВВП к концу года.Ранее в новостях: "Кадровый коллапс на Украине: медсестер ставят на место врачей, а на передовую отправляют за копейки" на сайте Украина.ру.

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