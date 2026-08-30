The Daily Telegraph: российская ракета "Бандероль" заблокировала порты Украины на Черном море - 30.08.2026 Украина.ру
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The Daily Telegraph: российская ракета "Бандероль" заблокировала порты Украины на Черном море
The Daily Telegraph: российская ракета "Бандероль" заблокировала порты Украины на Черном море - 30.08.2026 Украина.ру
The Daily Telegraph: российская ракета "Бандероль" заблокировала порты Украины на Черном море
Новая российская крылатая ракета "Бандероль" сыграла ключевую роль в фактической блокировке украинских черноморских портов, об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph
2026-08-30T10:56
2026-08-30T10:56
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По мнению авторов издания, с начала серийного производства этих ракет в конце июля ракетные удары превратили черноморское побережье Украины в "опасную зону, закрытую для грузовых судов".По данным издания, после начала серийного производства "Бандеролей" в конце июля Россия резко усилила удары по Одессе, Черноморску и Южному. По словам авторов публикации, "ракеты способны развивать скорость до 640 км/ч, неся боевую часть весом около 114 кг".Корреспонденты The Daily Telegraph зафиксировали в Черноморске и Одессе практически пустые порты. По их данным, формально они остаются открытыми, однако коммерческое судоходство в значительной степени остановилось. Президент Ассоциации украинских портов Дмитрий Баринов сообщил изданию, что с 20 июля по 20 августа через Одесский порт в среднем проходило одно судно в сутки против семи-восьми ранее.Согласно информации The Daily Telegraph, в первой половине августа украинский экспорт зерна упал примерно на 75% в годовом выражении. Экономисты, опрошенные газетой, допускают, что продолжение ударов по портам может стоить Украине до 1,5% ВВП к концу года.Ранее в новостях: "Кадровый коллапс на Украине: медсестер ставят на место врачей, а на передовую отправляют за копейки" на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Одесса, Черное море, Украина.ру, Главные новости, главное, СВО, новости СВО Россия, новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Ракета, порт, Спецоперация, Новости Украины, новости России

The Daily Telegraph: российская ракета "Бандероль" заблокировала порты Украины на Черном море

10:56 30.08.2026
 
© Фото : Сгенерировано ИИ @bigdatarf/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 30.08.2026
© Фото : Сгенерировано ИИ @bigdatarf/МИА "Россия сегодня"
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Новая российская крылатая ракета "Бандероль" сыграла ключевую роль в фактической блокировке украинских черноморских портов, об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph
По мнению авторов издания, с начала серийного производства этих ракет в конце июля ракетные удары превратили черноморское побережье Украины в "опасную зону, закрытую для грузовых судов".
По данным издания, после начала серийного производства "Бандеролей" в конце июля Россия резко усилила удары по Одессе, Черноморску и Южному. По словам авторов публикации, "ракеты способны развивать скорость до 640 км/ч, неся боевую часть весом около 114 кг".
Корреспонденты The Daily Telegraph зафиксировали в Черноморске и Одессе практически пустые порты. По их данным, формально они остаются открытыми, однако коммерческое судоходство в значительной степени остановилось.
Президент Ассоциации украинских портов Дмитрий Баринов сообщил изданию, что с 20 июля по 20 августа через Одесский порт в среднем проходило одно судно в сутки против семи-восьми ранее.
Согласно информации The Daily Telegraph, в первой половине августа украинский экспорт зерна упал примерно на 75% в годовом выражении. Экономисты, опрошенные газетой, допускают, что продолжение ударов по портам может стоить Украине до 1,5% ВВП к концу года.
Ранее в новостях: "Кадровый коллапс на Украине: медсестер ставят на место врачей, а на передовую отправляют за копейки" на сайте Украина.ру.
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