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СМИ: глава ЦРУ в Москве предложил трехсторонний саммит Путина, Трампа и Зеленского

СМИ: глава ЦРУ в Москве предложил трехсторонний саммит Путина, Трампа и Зеленского - 30.08.2026 Украина.ру

СМИ: глава ЦРУ в Москве предложил трехсторонний саммит Путина, Трампа и Зеленского

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф в ходе визита в Москву выступил с инициативой провести трехстороннюю встречу президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на два осведомленных источника сообщает портал Axios

2026-08-30T10:02

2026-08-30T10:02

2026-08-30T10:02

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служба внешней разведки

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По данным издания, одной из целей поездки главы американской разведки, состоявшейся 25 августа, было выяснить, смогут ли руководители российских спецслужб убедить президента России Владимира Путина вернуться к переговорам с Украиной при посредничестве США. Для этого Рэтклифф встретился с директором СВР Сергеем Нарышкиным и главой ФСБ Александром Бортниковым.Как утверждает Axios, американские чиновники в пятницу проинформировали Владимира Зеленского о результатах московских переговоров и о предложении провести трехсторонний саммит. Отмечается, что Зеленский ранее соглашался на такой формат, в то время как российский лидер его отвергал.Источники издания также сообщают, что Рэтклифф счел главу ФСБ Александра Бортникова "конструктивным игроком", который способен помочь возобновить дипломатические усилия.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя визит директора ЦРУ, подчеркнул, что поездка связана с контактами между спецслужбами. Встреч с президентом России у Рэтклиффа не было, однако Владимир Путин был проинформирован о результатах бесед. В Кремле также назвали сохранение такого канала общения "позитивным процессом".Также материал на эту тему: "Россия не собирается воевать с Европой": Брутер о том, что обсуждал глава ЦРУ в Москве на сайте Укриана.ру.

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