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Три мирных жителя погибли, десятки ранены: ВСУ атакуют приграничные регионы России

Три мирных жителя погибли, десятки ранены: ВСУ атакуют приграничные регионы России - 30.08.2026 Украина.ру

Три мирных жителя погибли, десятки ранены: ВСУ атакуют приграничные регионы России

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины 138 раз атаковали территорию Белгородской области. В результате погибли три мирных жителя, еще 35 человек получили ранения, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев

2026-08-30T13:01

2026-08-30T13:01

2026-08-30T13:06

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По словам главы региона, удары наносились по 15 муниципалитетам, включая Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Грайворонский и Шебекинский округа. Противник применил артиллерию и РСЗО при шести обстрелах, а также трижды сбрасывал взрывные устройства с дронов.Силы ПВО сбили и подавили 136 беспилотников, однако полностью избежать жертв не удалось. В Шебекинском округе погибли трое мирных жителей, сообщил Шуваев ."Кроме того, в Белгородском, Валуйском, Волоконовском, Корочанском, Ракитянском и Шебекинском округах ранения получили 35 человек, включая четверых детей и медицинских работников. Трое детей остаются на лечении в детской областной клинической больнице. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Шесть взрослых находятся в тяжёлом состоянии", — проинформировал губернатор.Кроме того, в поселке Октябрьский Белгородского округа в результате детонации беспилотника на территории частного дома пострадали мужчина и женщина. Мужчина с осколочным ранением руки доставлен в больницу, женщина получила акубаротравму.В Курской области за сутки средства ПВО сбили 100 украинских БПЛА, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, противник 43 раза применил артиллерию по отселенным районам, шесть раз беспилотники атаковали с помощью взрывных устройств.В результате атак поврежден объект энергетики в Беловском районе. В селе Щекино Рыльского района повреждены административное здание и три частных дома. Погибших и пострадавших нет .Утром 30 августа FPV-дрон атаковал село Белица Беловского района, пострадал 51-летний мужчина с множественными осколочными ранениями. "Сегодня утром вражеский FPV-дрон совершил атаку в селе Белица Беловского района. В результате удара пострадал 51-летний мужчина. У него слепые осколочные ранения головы, шеи, правого плеча, спины", — сообщил Хинштейн.Еще одна атака произошла на автодороге Белица — Коммунар, ранен 59-летний мужчина. Обоих пострадавших доставляют в Курскую областную больницу.Российские власти оказывают необходимую помощь пострадавшим, на местах работают экстренные службы.Ранее в новостях: "Удар по "Фламинго": российские войска поразили цеха и места запуска крылатых ракет ВСУ" на сайте Украина.ру.

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