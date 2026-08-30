Возмездие за теракты: в Минобороны заявили о подготовке массированных ударов по Украине - 30.08.2026 Украина.ру
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Возмездие за теракты: в Минобороны заявили о подготовке массированных ударов по Украине
Возмездие за теракты: в Минобороны заявили о подготовке массированных ударов по Украине - 30.08.2026 Украина.ру
Возмездие за теракты: в Минобороны заявили о подготовке массированных ударов по Украине
ВС России приступили к подготовке массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима. Об этом 30 августа сообщили в Минобороны России
2026-08-30T11:39
2026-08-30T11:39
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ВС РФ приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России, заявили в военном ведомстве.В Минобороны подчеркнули, что эти меры принимаются в соответствии с полученными указаниями и станут ответом на систематические удары украинских формирований по российским гражданским объектам.Кроме того, в течение ночи Вооруженные Силы России продолжали наносить групповые удары по предприятиям военной промышленности Украины. Как уточнили в Минобороны, ударными беспилотниками в Киеве поражен комбинат асбестоцементных изделий. Складские помещения предприятия использовались для хранения взрывчатых веществ в интересах компании "Умные боеприпасы", которая производит для Украины беспилотные летательные аппараты и боеприпасы к ним, подчеркнули в ведомстве.Ранее киевские паблики сообщали о сильном пожаре в Голосеевском районе после прилёта.Ранее в новостях: "The Daily Telegraph: российская ракета "Бандероль" заблокировала порты Украины на Черном море" на сайте Укриана.ру.
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Возмездие за теракты: в Минобороны заявили о подготовке массированных ударов по Украине

11:39 30.08.2026
 
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
- РИА Новости, 1920, 30.08.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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ВС России приступили к подготовке массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима. Об этом 30 августа сообщили в Минобороны России
ВС РФ приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России, заявили в военном ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что эти меры принимаются в соответствии с полученными указаниями и станут ответом на систематические удары украинских формирований по российским гражданским объектам.
Кроме того, в течение ночи Вооруженные Силы России продолжали наносить групповые удары по предприятиям военной промышленности Украины. Как уточнили в Минобороны, ударными беспилотниками в Киеве поражен комбинат асбестоцементных изделий.
Складские помещения предприятия использовались для хранения взрывчатых веществ в интересах компании "Умные боеприпасы", которая производит для Украины беспилотные летательные аппараты и боеприпасы к ним, подчеркнули в ведомстве.
Ранее киевские паблики сообщали о сильном пожаре в Голосеевском районе после прилёта.
Ранее в новостях: "The Daily Telegraph: российская ракета "Бандероль" заблокировала порты Украины на Черном море" на сайте Укриана.ру.
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