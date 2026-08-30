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Возмездие за теракты: в Минобороны заявили о подготовке массированных ударов по Украине

Возмездие за теракты: в Минобороны заявили о подготовке массированных ударов по Украине - 30.08.2026 Украина.ру

Возмездие за теракты: в Минобороны заявили о подготовке массированных ударов по Украине

ВС России приступили к подготовке массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима. Об этом 30 августа сообщили в Минобороны России

2026-08-30T11:39

2026-08-30T11:39

2026-08-30T11:39

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ВС РФ приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России, заявили в военном ведомстве.В Минобороны подчеркнули, что эти меры принимаются в соответствии с полученными указаниями и станут ответом на систематические удары украинских формирований по российским гражданским объектам.Кроме того, в течение ночи Вооруженные Силы России продолжали наносить групповые удары по предприятиям военной промышленности Украины. Как уточнили в Минобороны, ударными беспилотниками в Киеве поражен комбинат асбестоцементных изделий. Складские помещения предприятия использовались для хранения взрывчатых веществ в интересах компании "Умные боеприпасы", которая производит для Украины беспилотные летательные аппараты и боеприпасы к ним, подчеркнули в ведомстве.Ранее киевские паблики сообщали о сильном пожаре в Голосеевском районе после прилёта.Ранее в новостях: "The Daily Telegraph: российская ракета "Бандероль" заблокировала порты Украины на Черном море" на сайте Укриана.ру.

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