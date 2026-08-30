Силы ПВО за ночь уничтожили 494 украинских БПЛА над российскими регионами - 30.08.2026 Украина.ру
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Силы ПВО за ночь уничтожили 494 украинских БПЛА над российскими регионами
Силы ПВО за ночь уничтожили 494 украинских БПЛА над российскими регионами - 30.08.2026 Украина.ру
Силы ПВО за ночь уничтожили 494 украинских БПЛА над российскими регионами
Минувшей ночью российские средства ПВО отразили массированную атаку украинских БПЛА. Как сообщили в Минобороны России, с 20.00 мск 29 августа до 8.00 мск 30 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 494 беспилотника самолетного типа
2026-08-30T09:23
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Украинские БПЛА были уничтожены над территориями Ленинградской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Тверской, Смоленской, Орловской, Псковской, Тульской, Новгородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, заявили в пресс-службе военного ведомства.Наибольшее количество дронов уничтожено в Ленинградской области — 62 аппарата, об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Отбой беспилотной опасности в регионе объявлен в 8.00 мск, она действовала с 2.05 мск. Один из сбитых беспилотников упал в районе НПЗ в Киришском районе, возникло возгорание, на месте работают экстренные службы .Силы ПВО уничтожили 23 вражеских беспилотника за вечер 29 августа и минувшую ночь в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша. БПЛА сбиты над территориями 13 муниципальных округов — Бабынинского, Барятинского, Дзержинского, Жиздринского, Жуковского, Износковского, Кировского, Людиновского, Малоярославецкого, Спас-Деменского, Ферзиковского, Хвастовичского и Юхновского. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.Опасность атаки беспилотников отменена в Архангельской области, сообщил губернатор Александр Цыбульский. Угроза БПЛА была объявлена в 5.50 мск.В связи с массированной атакой БПЛА временно ограничивалась работа ряда аэропортов. В Росавиации пояснили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Внуково, сообщила Росавиация .В аэропорту Ярославля (Туношна) также сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые вводили для обеспечения безопасности полетов.Про ситуацию в зоне СВО — в материале "Бойцы "Центра" выбили ВСУ из Кучерова Яра — потери врага превысили 300 человек — Алехин" на сайте Украина.ру.
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Силы ПВО за ночь уничтожили 494 украинских БПЛА над российскими регионами

09:23 30.08.2026 (обновлено: 09:27 30.08.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство ЗРК "Бук-М3" группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Боевое дежурство ЗРК Бук-М3 группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 30.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Минувшей ночью российские средства ПВО отразили массированную атаку украинских БПЛА. Как сообщили в Минобороны России, с 20.00 мск 29 августа до 8.00 мск 30 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 494 беспилотника самолетного типа
Украинские БПЛА были уничтожены над территориями Ленинградской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Тверской, Смоленской, Орловской, Псковской, Тульской, Новгородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, заявили в пресс-службе военного ведомства.
Наибольшее количество дронов уничтожено в Ленинградской области — 62 аппарата, об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Отбой беспилотной опасности в регионе объявлен в 8.00 мск, она действовала с 2.05 мск. Один из сбитых беспилотников упал в районе НПЗ в Киришском районе, возникло возгорание, на месте работают экстренные службы .
Силы ПВО уничтожили 23 вражеских беспилотника за вечер 29 августа и минувшую ночь в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша. БПЛА сбиты над территориями 13 муниципальных округов — Бабынинского, Барятинского, Дзержинского, Жиздринского, Жуковского, Износковского, Кировского, Людиновского, Малоярославецкого, Спас-Деменского, Ферзиковского, Хвастовичского и Юхновского. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Опасность атаки беспилотников отменена в Архангельской области, сообщил губернатор Александр Цыбульский. Угроза БПЛА была объявлена в 5.50 мск.
В связи с массированной атакой БПЛА временно ограничивалась работа ряда аэропортов. В Росавиации пояснили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Внуково, сообщила Росавиация .
В аэропорту Ярославля (Туношна) также сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые вводили для обеспечения безопасности полетов.
Про ситуацию в зоне СВО — в материале "Бойцы "Центра" выбили ВСУ из Кучерова Яра — потери врага превысили 300 человек — Алехин" на сайте Украина.ру.
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