https://ukraina.ru/20260830/1082864918.html

Михаил Амерберг: Если война на Украине затянется еще на несколько лет, с Приднестровьем будет покончено

Михаил Амерберг: Если война на Украине затянется еще на несколько лет, с Приднестровьем будет покончено - 30.08.2026 Украина.ру

Михаил Амерберг: Если война на Украине затянется еще на несколько лет, с Приднестровьем будет покончено

Запад не отказался от планов втянуть Молдавию в войну на Украине, устроив провокацию вокруг Приднестровья. И сценарии тут остаюся прежними: либо бросок на Тирасполь, либо попытка провернуть венесуэльский вариант с похищением или ликвидацией первых лиц республики

2026-08-30T07:00

2026-08-30T07:00

2026-08-30T07:00

интервью

молдавия

румыния

сво

приднестровье

владимир зеленский

санду майя

ес

вооруженные силы украины

россия

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Михаил Амерберг - эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии, который был вынужден уехать в Приднестровье из-за уголовного преследования Ранее посол Украины в Кишиневе Паун Роговей предложил организовать производство дронов-перехватчиков для ВСУ в Молдавии. Он объяснил это угрозой российских БПЛА, которые время от времени залетают в воздушное пространство республики. - Михаил, эти заявления укладывается в общий европейский тренд, который предусматривает производство дальнобойных систем для ВСУ за пределами самой Украины? - Я вполне допускаю, что в Молдавию могли залетать какие-то дроны-обманки во время ударов по Одесской области. Но за все время, когда режим Санду вызывал посла России в МИД, они еще ни разу не предоставили никаких четких доказательств, что это были именно российские БПЛА. Более того, Молдавия распространяет откровенные фейки. Во-первых, можно взять у Украины обломки дрона и разобросать где-то в поле. Во-вторых, недавно вообще дошло до смешного. Молдавская полиция сделала целый репортаж о том, как "Герань-5" якобы угодила в дерево, которое почему-то осталось целым. Как это возможно, если боевая часть этого новейшего реактивного дрона составляет около 100 килограммов? Но они не показали ничего: ни воронки, ни обломков. Для чего это нужно? Чтобы использовать в качестве повода для разрыва дипломатических отношений с Москвой. Санду уже отозвала своего посла из России, а нового так и не назначила. И теперь сами молдавские граждане не могут рассчитывать на консульскую помощь по семейно-бытовым вопросам. Повторюсь, это целенаправленная кампания режима Санду, чтобы выдрессировать в молдавском обществе страх перед Россией. - Может ли в данном случае пойти речь о конкретных договоренностях по строительству заводов, которые производили бы не просто дроны-перехватчики, а весь спектр беспилотных аппаратов для ВСУ? - Была информация, что этим уже занимается какая-то румынская компания. Причем румынской она может быть только на бумаге. Может быть, это делают сами украинцы под видом европейской фирмы. Такое производство можно организовать на предприятиях советских времен и просто в подвальных помещениях. Молдавия давно стала логистическим хабом украинской армии и спецслужб. - Зеленский во время поездки в Кишинев в честь дня независимости Молдавии наверняка вместе с Санду эти общие планы обсуждал. - Разумеется. Они даже медальками обменялись. Это вроде бы символические моменты, но за ними кроется очень плотное сотрудничество. Я бы даже сказал, что Зеленский и Санду - это самые верные прокси глобалистских элит. Кстати, на днях была показательная новость. Молдавская Служба информации и безопасности выпустила подробный отчет о состоянии арсеналов в Колбасном. Они это еще сопроводили фотографиями, которые, по моей информации, им передали украинские спецслужбы (с беспилотника и от агентуры на местах). Суть этого доклада такова: "Не надо думать, что если склады взорвутся, то это будет вторая Хиросима. Там всего 14 тысяч тонн боеприпасов. В большинстве из них даже нет взрывчатого вещества. Не бойтесь". Это очень серьезный звоночек. А тут еще этот неожиданный визит директора ЦРУ в Москву. Конечно, США хотелось бы выйти из этого конфликта, сохранив лицо. Они же видят, что Россия день и ночь наносит удары по логистической инфраструктуре киевского режима. И это притом, что по энергетике пока не бьют. Наверняка ее оставляют на холодное время года. Если так будет продолжаться и дальше, к зиме на Украине начнется коллапс. Тем самым Россия четко дает понять Западу, что если он продолжит поддерживать своих прокси, то это лишь оттянет неизбежное поражение киевского режима, но не заставит Москву отказаться от целей СВО. - И если поражение киевского режима может наступить уже этой зимой, то и эскалация вокруг Приднестровья через некоторое время тоже возможна? - К сожалению, да. Зеленский загнан в угол. Даже немалая часть западных элит им недовольна. Он становится токсичным. То же самое касается Санду. Новый премьер-министр Тофан недавно заявил, что зимой в Молдавии больше не будет компенсации за отопление, которые ранее выплачивал Евросоюз. Понятно, что у ЕС тоже экономические трудности и энергетический кризис. Но я считаю, что тут не обошлось и без политики. Недавно разгорелся коррупционный скандал с родственниками Санду и руководителями правящей партии, когда их незаконно трудоустраивали на прибыльные должности, а они даже ни разу не появились на рабочем месте. Как вы понимаете, речи о повышении зарплат для врачей и учителей не идет. И когда в Евросоюзе об этом узнали, то страшно разозлились. И дело не в том, что им вдруг молдаван стало жалко. Просто они поняли, что их прокси не контролирует ситуацию в стране. Европейцы бы очень хотели возвращения Плахотнюка, который в свое время держал всех в узде. Так что Санду для нас в какой-то степени выгодна. Если в случае с Зеленским у Запада получилось вылепить из него диктатора, то с ней это не прошло. Вроде бы все запретили, но никто ее не боится, потому что слишком уж все в коррупции погрязло. Идет интересная игра. Разные силы дергают за ниточки и Санду, и Зеленского. Есть еще противостояние между американцами и британцами, хотя оно не афишируется. А ведь Британия пытается сорвать любые переговоры о мире, как это было в 2022 году, когда Борис Джонсон призвал киевский режим воевать до последнего украинца. Для них было бы интересно и Молдавию втянуть в войну. Они от этого до сих пор не отказались. Угрозы тут остаюся прежними: либо бросок на Тирасполь (хотя для этого нужны немалые силы и ресурсы), либо попытка провернуть в Приднестровье венесуэльский сценарий с устранением руководства республики. Впрочем, противник уже использует рычаги, которые не менее эффективны, чем военная операция. С 1 сентября будет введен НДС на ряд товаров. С 1 января введут НДС на топливо. Хотя оно и так взлетело в цене из-за ближневосточного кризиса. Электроэнергию Молдавия закупает каждый день. Цены на газ засекречены. Страна движется к определенной черте, а Приднестровье - тем паче. Мы здесь полностью зависим от всего, что происходит вокруг. Внутренних ресурсов на то, чтобы долго держаться, у нас нет. Ситуация только накаляется. Экономическое давление на нас оказывают очень жесткое. - А удары по портам и погранпереходам в Одесской области вселили в жителях Приднестровья надежду на то, что Россия их не бросит? - К сожалению, нет. Все информационное пространство в регионе занято нашими врагами. В этом плане нам надо активнее проводить разъяснительную работу. Что такое разбомбленный переход между Украиной и Молдавией для обычного человека? "Это плохо. Я не смогу поехать в Одессу на 7-й километр, чтобы купить все необходимое". У нас действительно немалая часть товаров, включая продовольствие, поступает с Украины. В какой-то момент они могут просто исчезнуть с полок приднестровских магазинов. И если Россия вынуждена пойти на такие жесткие действия, которые могут вызвать в Приднестровье кризис, то было бы неплохо, чтобы она объясняла свою позицию людям: "Да, придется какое-то время потерпеть. Но мы вас не бросим. Мы сюда придем. Это не так, что мы все переходы разбомбили, а вы тут выживайте сами". - В частности, удары наносились по переходам "Рени — Джурджулешты" и "Табаки-Мирное". Чем конкретно они важны? - Рени и Джурджулешты - это порты. Тут все понятно. По поводу "Табаки-Мирное" не скажу. Но вы же сами знаете, что Молдавия служит серьезным логистическим хабом киевского режима для транспортировки украинского зерна в одну сторону и транспортировки оружия через Румынию и Молдавию в другую сторону. Польша сейчас отказывается от сотрудничества с Зеленским из-за перезахоранения всех этих нацистских бандитов. Он в последнее время ездит в Европу через Молдавию. У киевского режима осталось только наше южное направление. И его обязательно надо перекрыть. Портовую инфраструктуру дронами Россия уже выжигает. Правда, мост в Затоке, по которому регулярно прилетает, опять починили. Надеюсь, когда-нибудь его окончательно добьют без возможности восстановления. Но, повторюсь, загнанная в угол крыса в любой момент может психануть. "Ах вы нас так? А мы вас тогда вот так". Все это может спровоцировать эскалацию вокруг Приднестровья. А ведь тут люди живут, которые искренне любят Россию. - А как могут развиваться события, если никакой эскалации не будет, и ситуация так и останется сложной, но контролируемой? - Так бесконечно продолжаться не может. Рано или поздно Приднестровье уйдет под Кишинев. Это неизбежно. Зажмут, прижмут. НДС там, НДС тут. Огромное количество приднестровцев уже работает в Молдавии. Там зарплаты повыше. Да, там жизнь дороже. Но работают там, а живут здесь. Не надо думать, что Санду жаждет войны. Она прекрасно понимает, что это если Молдавия ввяжется в конфликт, Россия разнесет всю ее инфраструктуру, что послужит поводом для народного восстания. Та же Гагаузия до сих пор не сдается. Какие-то резкие движения Санду невыгодны. Именно поэтому в 2023 году она сливала просьбу Зеленского зайти на территорию Приднестровья. Ей у власти очень хорошо живется. Другое дело, что у нее все равно есть хозяева. Санду очень тяжело дается лавирование между ними и тем, что хочется ей. Но если она полностью потеряет доверие Евросоюза, огромное количество всей этой прислуги будет петь гимн России. В Бессарабии переобувание в прыжке впитывается с молоком матери. Просто надо уметь с этим работать.

https://ukraina.ru/20260626/1080647822.html

https://ukraina.ru/20260825/eksportnye-dengi-kieva-v-yaschike-pandory-rossiya-prodolzhaet-udary-po-ukrainskim-portam-1082786876.html

https://ukraina.ru/20260801/1082019055.html

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Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, молдавия, румыния, сво, приднестровье, владимир зеленский, санду майя, ес, вооруженные силы украины, россия, дроны, одесская область, запад