https://ukraina.ru/20260830/mosty-gipermarkety-i-begstvo-elit-na-ukraine-zagovorili-o-paraliche-stolitsy-zimoy-1082898736.html

Мосты, гипермаркеты и бегство элит: на Украине заговорили о параличе столицы зимой

Мосты, гипермаркеты и бегство элит: на Украине заговорили о параличе столицы зимой - 30.08.2026 Украина.ру

Мосты, гипермаркеты и бегство элит: на Украине заговорили о параличе столицы зимой

На Украине обсуждают ход боевых действий и опасаются, что жить в крупных городах уже этой зимой может стать очень трудно, если не совсем невозможно. Определенные трудности есть уже и сейчас, а что будет дальше?

2026-08-30T08:58

2026-08-30T08:58

2026-08-30T08:58

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Парализовать Киев совсем не сложно, заявил украинский юрист и блогер Тарас Никифорчук. Он в очередном выпуске своего видеоблога продемонстрировал пробки на дорогах украинской столицы, забитые людьми остановки транспорта и заполненные залы железнодорожного вокзала, показал отрывки из видеосъемок киевлян, показывающих, что падает с неба в их дворы (а падают увесистые осколки).Это было после недавних атак ВС РФ по ряду имеющих военное значение объектов, позже ситуация нормализовалась. Однако, по мнению блогера, столицу Украины спасают лишь некие секретные договоренности России с Западом."Слава Богу, что Российская Федерация сознательно не стреляет по мостам. То есть у них (у РФ – ред.) есть там с образными американцами или европейцами какие-то договоренности, чтобы этого не делать… Тут устроить полный коллапс на самом деле в Киеве ничего не стоит", - сказал Никифорчук.Он пояснил – Днепр широк, если перебить или затруднить движение по мостам, то столица Украины будет парализована. А может быть и хуже. Вероятно, украинские чиновники и политики более осведомлены о перспективах Киева, именно поэтому "депутаты Рады начали скулеж, что надо их вывезти оттуда, эвакуировать, лучше куда-то во Львов, а еще лучше куда-нибудь… за границу в Польшу".Никифорчук отметил, что и простым жителям украинской столицы надо бы заранее подумать о своей безопасности, поскольку, по его мнению, ближе к зиме "ситуация в Киеве станет вообще нереальная". Хотя бежать многим просто некуда.То ли еще будет? Бывший депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук** предрекает трудности с обеспечением не только столицы, но и других крупных городов продовольствием и другими товарами."Представьте, что этих гипермаркетов не станет, ну вот по ним прилетят, как прилетает сейчас [в других городах]. И дальше что? Люди будут вынуждены покидать Киев, потому что просто негде будет купить продукты", - заявил он в эфире интернет-канала Lisovskiy_News.По мнению политика, в малых городах Украины голода не будет, а вот "крупным городам придется рассосаться".Даже если у людей будут деньги, то на них просто негде будет купить продукты. Выезжать куда-то за покупками тоже будет сложно – постоянные воздушные тревоги, транспортный коллапс... Экс-депутат рассказал о разговоре со своим знакомым, известным столичным бизнесменом – так вот, "он собирает семью и готовится на выезд, потому что, говорит, дроны летают над Киевом, как у себя дома".Украинский политик, лидер запрещённой на Украине партии "Союз левых сил" Максим Гольдарб в эфире своего видеоблога высказал мнение, что Россия не может позволить себе долго продолжать войну и потому готовит ряд серьезных ударов по киевскому режиму с целью скорейшего достижения победы. По его мнению, не исключено, что шеф ЦРУ Джон Рэтклифф приезжал в Москву отговаривать от таких ударов, но…"Россия сегодня нацелена решить эту проблему для себя раз и навсегда. И если она не решит ее сегодня мирным методом, путем мирного договора, она решит ее применением максимальных военных возможностей для уничтожения проблемы. Вот к чему подойдет эта ситуация", - сказал политик.По его словам, сама эта проблема родилась "в силу того, что национал-предатели, руководители Украины позволили превратить нашу страну в инструментарий для геополитической борьбы в других руках, в чужих руках – за чуждые Украине интересы".Впрочем, политики и идеологи киевского режима вполне успешно убеждают сограждан в том, что борьба идет будто бы именно за их, сограждан, интересы, за интересы Украины."Сами при этом наживались, наживаются и стали очень богатыми людьми. Но они предатели. Предатели своей страны и своего народа", - констатировал Гольдарб.Но эти предатели действуют вполне последовательно в сфере идеологии, в сфере смыслов, постепенно убирая все "лишнее". Примером может быть "Пантеон героев". Но что это даст в будущем?Украинский экономист Алексей Кущ полагает, что Украина намеренно сузила свой исторический контекст до очень узкого горизонта. Строительство Пантеона и иные действия власти говорят о том, что "фактически мы выбрали очень короткий период в истории и несколько исторических деятелей, которые занимали достаточно специфическую историческую лакуну"."Мы же не идем по пути широкого исторического контекста. В этом Пантеоне не будет места, к примеру, для Нестора Махно, который тоже похоронен в Париже и останки которого тоже можно было бы теоретически перенести в Пантеон", - сказал эксперт в эфире интернет-канала "Свободный".Однако, по его мнению, останки Махно вряд ли перенесут в Киев, историческая перспектива сужена нынешними политиками до периода 1920-1950-х годов - этот исторический период был связан с определенной организацией, с определенной группой лиц."Фактически мы отсекаем все другие исторические эпохи и всех других исторических деятелей", - отметил Кущ. Он добавил, что таким образом формируется очень узкий исторический коридор, "происходит сужение идеологии до двух-трех политических лидеров", к тому же это идеология, оправдывающая политический террор.На этом культе радикальных организаций и деятелей собираются воспитывать подрастающее поколение – и это приведет к тому, что будет "вечная борьба", сказал Кущ, подчеркнув, что если есть цель строить созидательное общество, то людей нужно воспитывать совсем на других примерах.Но, по всей видимости, каких-либо созидательных целей у нынешних правителей Украины нет.*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20260830/medlenno-varit-lyagushku-kak-budet-osuschestvlyatsya-mobilizatsiya-ukrainok-1082877182.html

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эксклюзив, украина, киев, россия, алексей кущ, нестор махно, верховная рада