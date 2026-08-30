Мы проигрываем войну, я в Италию: на Украине обсуждают бегство экс-министра Федорова - 30.08.2026 Украина.ру
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Мы проигрываем войну, я в Италию: на Украине обсуждают бегство экс-министра Федорова
Мы проигрываем войну, я в Италию: на Украине обсуждают бегство экс-министра Федорова - 30.08.2026 Украина.ру
Мы проигрываем войну, я в Италию: на Украине обсуждают бегство экс-министра Федорова
Михаил Федоров, тот самый, которого Владимир Зеленский уволил с поста министра обороны и который попытался "сломать коррупционную систему", - уехал с Украины и стал советником министра обороны Италии
2026-08-30T09:26
2026-08-30T09:26
эксклюзив
украина
италия
михаил федоров
владимир зеленский
валерий залужный
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Конечно, все это выглядит абсурдно для любой другой страны, кроме Украины. Чиновник, который владеет гостайной воюющего государства, легко покидает родину и меняет одно оборонное ведомство на другое. Мотивация Федорова понятна. Назначение в страну НАТО и G7 бывший украинский министр, очевидно, рассматривает как способ обеспечить личную безопасность и одновременно нарастить политический вес для возможного возвращения во власть на Украине в будущем. Он заявил, что его основной фокус внимания останется на украинских проектах. Пока, видимо, быть оппозиционером опасно и преждевременно. Другой рейтинговый конкурент Зеленского - Валерий Залужный - тоже набирается международного опыта в Великобритании. Так что все как всегда - путь в кресло главы будто бы суверенной страны лежит через британский или американский обком.Политический аналитик Александр ЛазаревФедоров уехал в Италию советником. Тихо выезжал, небось? Про гостайну даже писать не буду (в Украине ее давно нет). Интересно посмотреть теперь на лица "картонного Майдана". Гордитесь? А надо гордиться: он смог, и вы сможете.Адвокат Дмитрий НестеченкоФедоров оказался максимально "эпическим" деятелем. Возможно, он был самым эффективным министром обороны, и Зеленский допустил ошибку, его уволив (или умел пропиариться и составить впечатление такового - я не могу оценить его деятельность реально), но произошедшее потом - это какая-то клиника и буквально демонстрация того, что такое украинский чиновник, которого подвинули. - Только я способен быть министром. Мы побеждаем в войне и победим. - Я не буду управлять ничем, кроме МО. - Все на баррикады. Вот моя политическая программа. - Мы проигрываем войну, я в Италию, всем пока. И это на протяжении буквально нескольких недель.Украинский политик Алексей КучеренкоНичего не понимаю - человек, еще пару недель назад позиционировавший себя как потенциального "вождя" украинского народа, сейчас стал советником итальянского министра обороны. Это чтоб что?! Интересно - наши "картонарии" на какой-то митинг выйдут в знак поддержки нового советника министра обороны Италии?! Что наша "полуукраинская правда" думает на этот счет?! Что наши бравые железные парламентские и внепарламентские "антикоррупционеры" думают? Что дальше делаем, "Илита"?!Украинский политик Рефат ЧубаровЕсли Италии так нужен украинский боевой опыт, пусть направляет в Украину своих молодых, талантливых военных, которые смогут добывать его непосредственно на войне, а не в римских кабинетах. В условиях жестокой войны, когда украинцы воюют за свое существование и право жить в собственном независимом государстве, ехать со своим опытом в чужие края - по меньшей мере странное решение. Опыт этой войны нужен Украине прежде всего для победы в собственной войне.Украинский политик Борислав БерезаПриятно видеть, как экс-министр обороны Украины, который 7 лет верно служил Зеленскому, после увольнения не забыл, что он военнообязанный, и показал всей Украине, как нужно подписывать контракт, и присоединился к ВСУ! А нет, простите, немного ошибся. Михаил Федоров беспрепятственно уехал за границу, как любой гражданин Украины, и стал советником министра обороны Италии. Говорит, что поможет развивать технологии современной войны и усиливать оборону страны. Оборону Украины собственным присоединением к ВСУ решил не усиливать. Все, как и ожидалось. Эталонный член команды Зе. Здесь без неожиданностей. Как там настроение лохов, уже видевших его президентом?
https://ukraina.ru/20260826/mozhet-prygat-skolko-ugodno-ischenko-pro-fedorova-vybory-na-ukraine-i-kapitulyatsiyu-zelenskogo-1082809541.html
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Виктория Титова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, украина, италия, михаил федоров, владимир зеленский, валерий залужный
Эксклюзив, Украина, Италия, Михаил Федоров, Владимир Зеленский, Валерий Залужный

Мы проигрываем войну, я в Италию: на Украине обсуждают бегство экс-министра Федорова

09:26 30.08.2026
 
© REUTERS / Anatolii Stepanov
- РИА Новости, 1920, 30.08.2026
© REUTERS / Anatolii Stepanov
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
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Михаил Федоров, тот самый, которого Владимир Зеленский уволил с поста министра обороны и который попытался "сломать коррупционную систему", - уехал с Украины и стал советником министра обороны Италии
Конечно, все это выглядит абсурдно для любой другой страны, кроме Украины. Чиновник, который владеет гостайной воюющего государства, легко покидает родину и меняет одно оборонное ведомство на другое.
Мотивация Федорова понятна. Назначение в страну НАТО и G7 бывший украинский министр, очевидно, рассматривает как способ обеспечить личную безопасность и одновременно нарастить политический вес для возможного возвращения во власть на Украине в будущем.
Он заявил, что его основной фокус внимания останется на украинских проектах. Пока, видимо, быть оппозиционером опасно и преждевременно. Другой рейтинговый конкурент Зеленского - Валерий Залужный - тоже набирается международного опыта в Великобритании.
Так что все как всегда - путь в кресло главы будто бы суверенной страны лежит через британский или американский обком.
Политический аналитик Александр Лазарев
Федоров уехал в Италию советником. Тихо выезжал, небось? Про гостайну даже писать не буду (в Украине ее давно нет). Интересно посмотреть теперь на лица "картонного Майдана". Гордитесь? А надо гордиться: он смог, и вы сможете.
Адвокат Дмитрий Нестеченко
Федоров оказался максимально "эпическим" деятелем. Возможно, он был самым эффективным министром обороны, и Зеленский допустил ошибку, его уволив (или умел пропиариться и составить впечатление такового - я не могу оценить его деятельность реально), но произошедшее потом - это какая-то клиника и буквально демонстрация того, что такое украинский чиновник, которого подвинули.
- Только я способен быть министром. Мы побеждаем в войне и победим.
- Я не буду управлять ничем, кроме МО.
- Все на баррикады. Вот моя политическая программа.
- Мы проигрываем войну, я в Италию, всем пока. И это на протяжении буквально нескольких недель.
Украинский политик Алексей Кучеренко
Ничего не понимаю - человек, еще пару недель назад позиционировавший себя как потенциального "вождя" украинского народа, сейчас стал советником итальянского министра обороны. Это чтоб что?!
Интересно - наши "картонарии" на какой-то митинг выйдут в знак поддержки нового советника министра обороны Италии?! Что наша "полуукраинская правда" думает на этот счет?! Что наши бравые железные парламентские и внепарламентские "антикоррупционеры" думают? Что дальше делаем, "Илита"?!
Украинский политик Рефат Чубаров
Если Италии так нужен украинский боевой опыт, пусть направляет в Украину своих молодых, талантливых военных, которые смогут добывать его непосредственно на войне, а не в римских кабинетах.
В условиях жестокой войны, когда украинцы воюют за свое существование и право жить в собственном независимом государстве, ехать со своим опытом в чужие края - по меньшей мере странное решение. Опыт этой войны нужен Украине прежде всего для победы в собственной войне.
- РИА Новости, 1920, 26.08.2026
26 августа, 14:37
"Может прыгать сколько угодно": Ищенко про Федорова, выборы на Украине и капитуляцию ЗеленскогоДепутаты Рады не допустят смены власти на Украине, поскольку сами боятся потерять мандаты на новых выборах. Эти же люди обеспечивают Зеленскому законодательную "легитимность": контроль над законодательным органом и исполнительной властью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Украинский политик Борислав Береза
Приятно видеть, как экс-министр обороны Украины, который 7 лет верно служил Зеленскому, после увольнения не забыл, что он военнообязанный, и показал всей Украине, как нужно подписывать контракт, и присоединился к ВСУ!
А нет, простите, немного ошибся. Михаил Федоров беспрепятственно уехал за границу, как любой гражданин Украины, и стал советником министра обороны Италии. Говорит, что поможет развивать технологии современной войны и усиливать оборону страны. Оборону Украины собственным присоединением к ВСУ решил не усиливать.
Все, как и ожидалось. Эталонный член команды Зе. Здесь без неожиданностей. Как там настроение лохов, уже видевших его президентом?
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