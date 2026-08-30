Стубб призвал Европу возобновить диалог с Россией и не увидел угрозы для НАТО - 30.08.2026 Украина.ру
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Стубб призвал Европу возобновить диалог с Россией и не увидел угрозы для НАТО
Стубб призвал Европу возобновить диалог с Россией и не увидел угрозы для НАТО - 30.08.2026 Украина.ру
Стубб призвал Европу возобновить диалог с Россией и не увидел угрозы для НАТО
Президент Финляндии Александр Стубб призвал европейские страны возобновить прямой диалог с Россией, чтобы избежать взаимного непонимания и ошибочных представлений о намерениях друг друга. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild
2026-08-30T12:06
2026-08-30T12:06
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Стубб заявил, что, по его мнению, кто-то в Европе должен возобновить диалог с Россией, чтобы понять, что там происходит, и подчеркнул, что сторонам необходимо общаться друг с другом на политическом уровне.При этом финский лидер не увидел доказательств тому, что Россия якобы "планирует напасть на страны НАТО". По его словам, он опирается в том числе на данные разведки и считает систему сдерживания альянса сильнее, чем у любой другой военной силы в мире."Я не думаю, что Россия когда-либо захочет напасть на самый мощный военный альянс в мире — НАТО", — отметил президент Финляндии, призвав спокойнее относиться к подобным заявлениям западных СМИ.Кроме того, Стубб заявил, что не считает вероятным применение Россией ядерного оружия на Украине. По его словам, этим летом он обсуждал этот вопрос с главой МИД Китая Ван И. "Он сказал: "Мы никогда не позволим этому случиться". И я считаю, что это довольно эффективный фактор сдерживания", — цитирует финского лидера Bild .Заявление прозвучало на фоне недавней информационной кампании в западных СМИ, где активно тиражировалась версия о том, что директор ЦРУ ездил в Москву, чтобы якобы "предотвратить нападение России на НАТО".Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что украинские военные должны продолжать наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу, чтобы "спровоцировать в России восстание". Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".На эту тему подробнее — в материале Украина.ру "На это надо отвечать" — Колпашников о том, зачем Стубб призывает Украину бить по Москве.
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новости, россия, финляндия, москва, александр стубб, нато, bild, сво, новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, война, война на украине, ядерное оружие, главные новости, главное
Новости, Россия, Финляндия, Москва, Александр Стубб, НАТО, Bild, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Спецоперация, война, война на Украине, Ядерное оружие, Главные новости, главное

Стубб призвал Европу возобновить диалог с Россией и не увидел угрозы для НАТО

12:06 30.08.2026
 
© Фото : Mindaugas Kulbis
- РИА Новости, 1920, 30.08.2026
© Фото : Mindaugas Kulbis
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Президент Финляндии Александр Стубб призвал европейские страны возобновить прямой диалог с Россией, чтобы избежать взаимного непонимания и ошибочных представлений о намерениях друг друга. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild
Стубб заявил, что, по его мнению, кто-то в Европе должен возобновить диалог с Россией, чтобы понять, что там происходит, и подчеркнул, что сторонам необходимо общаться друг с другом на политическом уровне.
При этом финский лидер не увидел доказательств тому, что Россия якобы "планирует напасть на страны НАТО". По его словам, он опирается в том числе на данные разведки и считает систему сдерживания альянса сильнее, чем у любой другой военной силы в мире.
"Я не думаю, что Россия когда-либо захочет напасть на самый мощный военный альянс в мире — НАТО", — отметил президент Финляндии, призвав спокойнее относиться к подобным заявлениям западных СМИ.
Кроме того, Стубб заявил, что не считает вероятным применение Россией ядерного оружия на Украине. По его словам, этим летом он обсуждал этот вопрос с главой МИД Китая Ван И. "Он сказал: "Мы никогда не позволим этому случиться". И я считаю, что это довольно эффективный фактор сдерживания", — цитирует финского лидера Bild .
Заявление прозвучало на фоне недавней информационной кампании в западных СМИ, где активно тиражировалась версия о том, что директор ЦРУ ездил в Москву, чтобы якобы "предотвратить нападение России на НАТО".
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что украинские военные должны продолжать наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу, чтобы "спровоцировать в России восстание". Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".
На эту тему подробнее — в материале Украина.ру "На это надо отвечать" — Колпашников о том, зачем Стубб призывает Украину бить по Москве.
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