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Стубб призвал Европу возобновить диалог с Россией и не увидел угрозы для НАТО

Стубб призвал Европу возобновить диалог с Россией и не увидел угрозы для НАТО - 30.08.2026 Украина.ру

Стубб призвал Европу возобновить диалог с Россией и не увидел угрозы для НАТО

Президент Финляндии Александр Стубб призвал европейские страны возобновить прямой диалог с Россией, чтобы избежать взаимного непонимания и ошибочных представлений о намерениях друг друга. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild

2026-08-30T12:06

2026-08-30T12:06

2026-08-30T12:06

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Стубб заявил, что, по его мнению, кто-то в Европе должен возобновить диалог с Россией, чтобы понять, что там происходит, и подчеркнул, что сторонам необходимо общаться друг с другом на политическом уровне.При этом финский лидер не увидел доказательств тому, что Россия якобы "планирует напасть на страны НАТО". По его словам, он опирается в том числе на данные разведки и считает систему сдерживания альянса сильнее, чем у любой другой военной силы в мире."Я не думаю, что Россия когда-либо захочет напасть на самый мощный военный альянс в мире — НАТО", — отметил президент Финляндии, призвав спокойнее относиться к подобным заявлениям западных СМИ.Кроме того, Стубб заявил, что не считает вероятным применение Россией ядерного оружия на Украине. По его словам, этим летом он обсуждал этот вопрос с главой МИД Китая Ван И. "Он сказал: "Мы никогда не позволим этому случиться". И я считаю, что это довольно эффективный фактор сдерживания", — цитирует финского лидера Bild .Заявление прозвучало на фоне недавней информационной кампании в западных СМИ, где активно тиражировалась версия о том, что директор ЦРУ ездил в Москву, чтобы якобы "предотвратить нападение России на НАТО".Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что украинские военные должны продолжать наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу, чтобы "спровоцировать в России восстание". Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".На эту тему подробнее — в материале Украина.ру "На это надо отвечать" — Колпашников о том, зачем Стубб призывает Украину бить по Москве.

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