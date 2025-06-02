https://ukraina.ru/20250602/pochemu-uspeshnye-migranty-vozvraschayutsya-v-rossiyu-i-kak-otnosyatsya-k-russkim-v-avstrii--khauslyaytner-1063570112.html
Почему успешные мигранты возвращаются в Россию и как относятся к русским в Австрии — Хаусляйтнер
Почему успешные мигранты возвращаются в Россию и как относятся к русским в Австрии — Хаусляйтнер - 02.06.2025 Украина.ру
Почему успешные мигранты возвращаются в Россию и как относятся к русским в Австрии — Хаусляйтнер
В рамках спецпроекта Украина.ру "Хочу жить в России" корреспондент Павел Волков побывал в Ставрополе, где пообщался с первой репатрианткой из Австрии Анжеликой... Украина.ру, 02.06.2025
2025-06-02T12:37
2025-06-02T12:37
2025-06-02T12:37
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австрия
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европа
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В рамках спецпроекта Украина.ру "Хочу жить в России" корреспондент Павел Волков побывал в Ставрополе, где пообщался с первой репатрианткой из Австрии Анжеликой Хаусляйтнер. Она рассказала об особенностях жизни в Европе, о менталитете австрийцев, о причинах, которые побудили её вернуться в Россию, и о нюансах подобного выбора. 01:44 – Как попала в Австрию; 03:32 – Разница в менталитете русских и австрийцев; 07:38 – Обсуждение темы Украины в австрийском обществе и украинские беженцы; 16:12 – Русская диаспора и обособленность; 18:55 – Гендерная пропаганда; 20:25 – Отъезд из Австрии и причины возвращения в Россию; 25:50 – Почему именно Ставрополь? 26:53 – Программа переселения. * В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.
https://ukraina.ru/20250602/kto-uzhe-pribyl-vo-dvorets-chiragan-a-kto-vernulsya-v-gostinitsu-chto-proiskhodit-v-stambule-1063569834.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, австрия, украина, европа
Видео, Россия, Австрия, Украина, Европа
В рамках спецпроекта Украина.ру "Хочу жить в России" корреспондент Павел Волков побывал в Ставрополе, где пообщался с первой репатрианткой из Австрии Анжеликой Хаусляйтнер. Она рассказала об особенностях жизни в Европе, о менталитете австрийцев, о причинах, которые побудили её вернуться в Россию, и о нюансах подобного выбора.
01:44 – Как попала в Австрию
;
03:32 – Разница в менталитете русских и австрийцев;
07:38 – Обсуждение темы Украины
в австрийском обществе и украинские беженцы;
16:12 – Русская диаспора и обособленность;
18:55 – Гендерная пропаганда;
20:25 – Отъезд из Австрии и причины возвращения в Россию
;
25:50 – Почему именно Ставрополь
?
26:53 – Программа переселения.
* В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.