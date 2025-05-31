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Армия России освободила Новополь в ДНР
Армия России освободила Новополь в ДНР - 31.05.2025 Украина.ру
Армия России освободила Новополь в ДНР
Российская войсковая Группировка "Восток" освободила населенный пункт Новополь в ДНР. Об этом 31 мая сообщило Минобороны России.
2025-05-31T12:22
2025-05-31T12:22
2025-05-31T12:22
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"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Новополь Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.Потери ВСУ в боях с российскими подразделениями за минувшие сутки составили до 185 военнослужащих, две боевые бронемашины, восемь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.Ранее военный эксперт Алексей Рамм в комментарии изданию Украина.ру рассказал о ситуации в зоне СВО. Подробности в публикации Майор Алексей Рамм: Россия создает условия для наступления на Запорожье из района трехграничья
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, россия, донецкая народная республика, запорожье, вооруженные силы украины, сво, сводка сво, новости сво сейчас, новости сво россия, донбасс, днр, новые регионы, потери всу
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожье, Вооруженные силы Украины, СВО, сводка СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Донбасс, ДНР, Новые регионы, потери ВСУ
Армия России освободила Новополь в ДНР
Российская войсковая Группировка "Восток" освободила населенный пункт Новополь в ДНР. Об этом 31 мая сообщило Минобороны России.