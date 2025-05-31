https://ukraina.ru/20250531/armiya-rossii-osvobodila-novopol-v-dnr-1063540198.html

Армия России освободила Новополь в ДНР

Армия России освободила Новополь в ДНР - 31.05.2025 Украина.ру

Армия России освободила Новополь в ДНР

Российская войсковая Группировка "Восток" освободила населенный пункт Новополь в ДНР. Об этом 31 мая сообщило Минобороны России.

2025-05-31T12:22

2025-05-31T12:22

2025-05-31T12:22

новости

россия

донецкая народная республика

запорожье

вооруженные силы украины

сво

сводка сво

новости сво сейчас

новости сво россия

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1a/1062774896_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_51b52518cc60a2f0f36d91d7d84189d6.jpg

"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Новополь Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.Потери ВСУ в боях с российскими подразделениями за минувшие сутки составили до 185 военнослужащих, две боевые бронемашины, восемь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.Ранее военный эксперт Алексей Рамм в комментарии изданию Украина.ру рассказал о ситуации в зоне СВО. Подробности в публикации Майор Алексей Рамм: Россия создает условия для наступления на Запорожье из района трехграничья

россия

донецкая народная республика

запорожье

донбасс

днр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, донецкая народная республика, запорожье, вооруженные силы украины, сво, сводка сво, новости сво сейчас, новости сво россия, донбасс, днр, новые регионы, потери всу