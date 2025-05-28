Майор Алексей Рамм: Россия создает условия для наступления на Запорожье из района трехграничья
17:06 28.05.2025 (обновлено: 17:44 28.05.2025)
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Сейчас армия России фактически создает условия для начала операции по освобождению Славянско-Краматорской агломерации и Запорожья. Пойдем с юга на север.
21 мая, 06:30Алексей Рамм: Спустя три года СВО у России появился реальный шанс освободить Донбасс, Запорожье и СумыСлавянск/Краматорск нужно рассматривать не просто как укрепленную агломерацию, а как элемент всех оборонительных позиций, которые Украина выстроила в той части Донбасса. А сейчас мы эту оборону фактически развалили, считает военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
Первое. В районе Великой Новоселки группировка "Восток" вышла к так называемому трехграничью, где границы Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей сходятся в одну точку. Там широким фронтом разворачивается наша ударная группировка. Но чтобы ударить на Запорожье, российскому командованию нужно одновременно нанести удар в Днепропетровской области.
Если мы посмотрим на региональную карту Украины, то в районе населенного пункта Покровское территория Днепропетровской области вклинивается в Запорожскую. Если мы займем этот карман, мы получим удобные позиции для обвала всей обороны противника на этом участке.
Если мы будем наступать на двух сходящихся направлениях, нам сперва надо занять этот карман. В этом случае мы будем бить на Запорожье и из этого кармана, и из района трехграничья.
А чтобы реализовать этот замысел, для нас было критически важно занять линию Комар - Богатырь. Если бы ВСУ смогли удержать эти населенные пункты, то получилась бы ситуация, в которой оказалась Красная армия в 1941 году во время своих контратак. Мы прорывали немецкую оборону, но немцы в основании нашего прорыва всегда удерживали несколько населенных пунктов, накапливали силы, а потом били нам во фланг, и наша наступающая группировка оказывалась в окружении.
Так вот линия Комар - Богатырь как раз находится во фланге российской группировки, которая бы наступала на Днепропетровскую область. Но Богатырь пал, и значение этой линии утрачено. Она уже не представляет для нас угрозы. Благодаря этому наша группировка южнее Покровска вдоль границы Днепропетровской области пошла вперед.
Второе. Линия Котлино - Покровск - Мирноград - Константиновка - Часов Яр. Наш прорыв в районе трассы М-30 – это серьезная проблема для ВСУ. Во-первых, мы уже находимся в пригороде Мирнограда (я имею в виду Новоэкономическое). Мы его уже можем руками пощупать. Во-вторых, мы уже работаем дронами по трассе севернее Покровска.
Восточнее Мирнограда в районе Зари находилась крупная украинская группировка, которая создавала нам проблемы. Мы фактически разрубили эту группировку на несколько частей и получили возможность выйти к Александрово-Калиново для дальнейшего продвижения к Константиновке.
Третье. Бои в районе Северска. Когда мы освободили Торское, это создало оперативный кризис для украинского командования. Во-первых, мы теперь можем ударить на Красный Лиман – важнейший элемент внешнего оборонительного контура Славянско-Краматорской агломерации. Во-вторых, мы можем ударить на юг, обойти украинскую группировку, которая засела в Кременском лесу и перехватить Северск.
Если российские войска сейчас будут действовать оперативно, мы создадим врагу серьезный кризис и снова выйдем к Славянско-Краматорской агломерации с Северска.
Летом 2022 года мы там уже были, но физически не могли преодолеть эту оборону, потому что она базировалась на еще не освобожденных Соледаре, Артемовске и Часовом Яре. То есть Славянск/Краматорск нужно рассматривать не просто как укрепленную агломерацию, а как элемент всех оборонительных позиций, которые Украина выстроила в той части Донбасса. А сейчас мы эту оборону фактически развалили. Артемовск и Соледар в глубоком тылу, к Константиновке мы подходим с юга и с запада, в Часовом Яре мы держим промышленный сектор (это главный элемент обороны), осталось лишь жилую застройку освободить.
Повторюсь, пока все развивается именно так, как мы предполагали в январе. Все возможности для решения стратегических задач в рамках СВО у нас есть.
Вчера, 16:18Полковник Геннадий Алехин: Русские дроны в небе над Харьковом заставят ВСУ отступить из Волчанска Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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