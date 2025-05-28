https://ukraina.ru/20250528/1063470208.html

Майор Алексей Рамм: Россия создает условия для наступления на Запорожье из района трехграничья

Майор Алексей Рамм: Россия создает условия для наступления на Запорожье из района трехграничья - 28.05.2025 Украина.ру

Майор Алексей Рамм: Россия создает условия для наступления на Запорожье из района трехграничья

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-05-28T17:06

2025-05-28T17:06

2025-05-28T17:44

эксклюзив

запорожье

днепропетровская область

северск

вооруженные силы украины

спецоперация

днр

славянско-краматорская агломерация

константиновка

покровск/красноармейск

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Сейчас армия России фактически создает условия для начала операции по освобождению Славянско-Краматорской агломерации и Запорожья. Пойдем с юга на север.Первое. В районе Великой Новоселки группировка "Восток" вышла к так называемому трехграничью, где границы Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей сходятся в одну точку. Там широким фронтом разворачивается наша ударная группировка. Но чтобы ударить на Запорожье, российскому командованию нужно одновременно нанести удар в Днепропетровской области.Если мы посмотрим на региональную карту Украины, то в районе населенного пункта Покровское территория Днепропетровской области вклинивается в Запорожскую. Если мы займем этот карман, мы получим удобные позиции для обвала всей обороны противника на этом участке.Если мы будем наступать на двух сходящихся направлениях, нам сперва надо занять этот карман. В этом случае мы будем бить на Запорожье и из этого кармана, и из района трехграничья.А чтобы реализовать этот замысел, для нас было критически важно занять линию Комар - Богатырь. Если бы ВСУ смогли удержать эти населенные пункты, то получилась бы ситуация, в которой оказалась Красная армия в 1941 году во время своих контратак. Мы прорывали немецкую оборону, но немцы в основании нашего прорыва всегда удерживали несколько населенных пунктов, накапливали силы, а потом били нам во фланг, и наша наступающая группировка оказывалась в окружении.Так вот линия Комар - Богатырь как раз находится во фланге российской группировки, которая бы наступала на Днепропетровскую область. Но Богатырь пал, и значение этой линии утрачено. Она уже не представляет для нас угрозы. Благодаря этому наша группировка южнее Покровска вдоль границы Днепропетровской области пошла вперед.Второе. Линия Котлино - Покровск - Мирноград - Константиновка - Часов Яр. Наш прорыв в районе трассы М-30 – это серьезная проблема для ВСУ. Во-первых, мы уже находимся в пригороде Мирнограда (я имею в виду Новоэкономическое). Мы его уже можем руками пощупать. Во-вторых, мы уже работаем дронами по трассе севернее Покровска.Восточнее Мирнограда в районе Зари находилась крупная украинская группировка, которая создавала нам проблемы. Мы фактически разрубили эту группировку на несколько частей и получили возможность выйти к Александрово-Калиново для дальнейшего продвижения к Константиновке.Третье. Бои в районе Северска. Когда мы освободили Торское, это создало оперативный кризис для украинского командования. Во-первых, мы теперь можем ударить на Красный Лиман – важнейший элемент внешнего оборонительного контура Славянско-Краматорской агломерации. Во-вторых, мы можем ударить на юг, обойти украинскую группировку, которая засела в Кременском лесу и перехватить Северск.Если российские войска сейчас будут действовать оперативно, мы создадим врагу серьезный кризис и снова выйдем к Славянско-Краматорской агломерации с Северска.Летом 2022 года мы там уже были, но физически не могли преодолеть эту оборону, потому что она базировалась на еще не освобожденных Соледаре, Артемовске и Часовом Яре. То есть Славянск/Краматорск нужно рассматривать не просто как укрепленную агломерацию, а как элемент всех оборонительных позиций, которые Украина выстроила в той части Донбасса. А сейчас мы эту оборону фактически развалили. Артемовск и Соледар в глубоком тылу, к Константиновке мы подходим с юга и с запада, в Часовом Яре мы держим промышленный сектор (это главный элемент обороны), осталось лишь жилую застройку освободить.Повторюсь, пока все развивается именно так, как мы предполагали в январе. Все возможности для решения стратегических задач в рамках СВО у нас есть.

https://ukraina.ru/20250521/1063279893.html

https://ukraina.ru/20250527/1063442106.html

запорожье

днепропетровская область

северск

днр

славянско-краматорская агломерация

константиновка

покровск/красноармейск

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

эксклюзив, запорожье, днепропетровская область, северск, вооруженные силы украины, спецоперация, днр, славянско-краматорская агломерация, константиновка, покровск/красноармейск