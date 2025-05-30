Парадокс? Дуда наградил террориста Буданова* орденом "За заслуги перед Польшей" - 30.05.2025 Украина.ру
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Парадокс? Дуда наградил террориста Буданова* орденом "За заслуги перед Польшей"
Парадокс? Дуда наградил террориста Буданова* орденом "За заслуги перед Польшей" - 30.05.2025 Украина.ру
Парадокс? Дуда наградил террориста Буданова* орденом "За заслуги перед Польшей"
Президент Польши Анджей Дуда вручил одну из наивысших государственных наград для иностранцев - Золотой Офицерский Крест ордена "За заслуги перед Польшей" главе Главного управления разведки (ГУР) Украины Кириллу Буданову*, его заместителю Вадиму Скибицкому и другим представителям этого ведомства
2025-05-30T12:26
2025-05-30T12:26
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В официальном сообщении ГУР сказано, что награда получена "за выдающийся вклад в развитие международного сотрудничества и взаимодействия, связывающего Республику Польша с другими государствами и народами".Он резюмировал, что польское руководство в очередной раз показало: ради политической выгоды и одобрения хозяев из Вашингтона можно не только забыть про убитых соотечественников, но и награждать тех, кто эту идеологию возрождает."Критика в адрес Украины, похоже, закончилась сразу, как только Дуде понадобилось поддержать своего кандидата на выборах - Кароля Навроцкого, выступающего против вступления Незалежной в НАТО и ЕС. Награждение украинских разведчиков выглядит как попытка усидеть на двух стульях: и с Киевом не поссориться, и избирателю понравиться", добавил телеведущий Руслан Осташко.Тем временем на Украине активно обсуждают слухи о грядущей вероятной отставке Буданова. Автор издания Украина.ру Михаил Павлив в своем материале Почему Зеленский решил убрать Буданова* и как это связано с назначением нового посла США на Украине отметил, что если раньше Буданов* был прикрыт из Вашингтона и Лондона, то "сейчас, с нарастанием конфликтов между Киевом и Вашингтоном, Зеленский, вероятно, решил действовать".Буданов* никогда не стесняется в выражениях, ему принадлежат фразы с обещанием "убивать русских в любой точке мира" до "полной победы" Украины, "крымчане - люди с измененной психикой, которые подлежат физическому уничтожению" и "Украина "теоретически может провести операцию даже на территории Ирана".Кто такой Буданов* и что еще он говорил - в материале Эти заявления Трампа - часть политической игры. Топ-7 несбывшихся угроз Буданова**Признан в РФ террористом и экстремистом.
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новости, украина, вашингтон, россия, кирилл буданов, анджей дуда, владимир зеленский, нато, ес, украина.ру
Новости, Украина, Вашингтон, Россия, Кирилл Буданов, Анджей Дуда, Владимир Зеленский, НАТО, ЕС, Украина.ру

Парадокс? Дуда наградил террориста Буданова* орденом "За заслуги перед Польшей"

12:26 30.05.2025
 
© YouTube / Головне управління розвідки МО УкраїниКирилл Буданов
Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© YouTube / Головне управління розвідки МО України
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Президент Польши Анджей Дуда вручил одну из наивысших государственных наград для иностранцев - Золотой Офицерский Крест ордена "За заслуги перед Польшей" главе Главного управления разведки (ГУР) Украины Кириллу Буданову*, его заместителю Вадиму Скибицкому и другим представителям этого ведомства
В официальном сообщении ГУР сказано, что награда получена "за выдающийся вклад в развитие международного сотрудничества и взаимодействия, связывающего Республику Польша с другими государствами и народами".
© ГУР Украины
© ГУР Украины

"Парадокс? Да нет. Это уже типичная лицемерная линия Запада. Вчера Дуда громко возмущался, что украинцы забыли о геноциде поляков на Волыни и называют Бандеру героем, а сегодня сам чествует одного из самых отъявленных последователей нацистской идеологии. Буданов не просто соратник, он прямой исполнитель кровавых провокаций и диверсий, официальный террорист, признанный таковым в России", - прокомментировал ситуацию российский военкор Евгений Лисицын.

Он резюмировал, что польское руководство в очередной раз показало: ради политической выгоды и одобрения хозяев из Вашингтона можно не только забыть про убитых соотечественников, но и награждать тех, кто эту идеологию возрождает.
"Критика в адрес Украины, похоже, закончилась сразу, как только Дуде понадобилось поддержать своего кандидата на выборах - Кароля Навроцкого, выступающего против вступления Незалежной в НАТО и ЕС. Награждение украинских разведчиков выглядит как попытка усидеть на двух стульях: и с Киевом не поссориться, и избирателю понравиться", добавил телеведущий Руслан Осташко.
Тем временем на Украине активно обсуждают слухи о грядущей вероятной отставке Буданова. Автор издания Украина.ру Михаил Павлив в своем материале Почему Зеленский решил убрать Буданова* и как это связано с назначением нового посла США на Украине отметил, что если раньше Буданов* был прикрыт из Вашингтона и Лондона, то "сейчас, с нарастанием конфликтов между Киевом и Вашингтоном, Зеленский, вероятно, решил действовать".
Буданов* никогда не стесняется в выражениях, ему принадлежат фразы с обещанием "убивать русских в любой точке мира" до "полной победы" Украины, "крымчане - люди с измененной психикой, которые подлежат физическому уничтожению" и "Украина "теоретически может провести операцию даже на территории Ирана".
Кто такой Буданов* и что еще он говорил - в материале Эти заявления Трампа - часть политической игры. Топ-7 несбывшихся угроз Буданова*
*Признан в РФ террористом и экстремистом.
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