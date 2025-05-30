https://ukraina.ru/20250530/paradoks-duda-nagradil-terrorista-budanova-ordenom-za-zaslugi-pered-polshey-1063513182.html

Парадокс? Дуда наградил террориста Буданова* орденом "За заслуги перед Польшей"

Парадокс? Дуда наградил террориста Буданова* орденом "За заслуги перед Польшей" - 30.05.2025 Украина.ру

Парадокс? Дуда наградил террориста Буданова* орденом "За заслуги перед Польшей"

Президент Польши Анджей Дуда вручил одну из наивысших государственных наград для иностранцев - Золотой Офицерский Крест ордена "За заслуги перед Польшей" главе Главного управления разведки (ГУР) Украины Кириллу Буданову*, его заместителю Вадиму Скибицкому и другим представителям этого ведомства

2025-05-30T12:26

2025-05-30T12:26

2025-05-30T12:26

новости

украина

вашингтон

россия

кирилл буданов

анджей дуда

владимир зеленский

нато

ес

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0b/1053824083_0:0:1289:726_1920x0_80_0_0_115e3e63c0230fd28927b7b926e00f13.jpg.webp

В официальном сообщении ГУР сказано, что награда получена "за выдающийся вклад в развитие международного сотрудничества и взаимодействия, связывающего Республику Польша с другими государствами и народами".Он резюмировал, что польское руководство в очередной раз показало: ради политической выгоды и одобрения хозяев из Вашингтона можно не только забыть про убитых соотечественников, но и награждать тех, кто эту идеологию возрождает."Критика в адрес Украины, похоже, закончилась сразу, как только Дуде понадобилось поддержать своего кандидата на выборах - Кароля Навроцкого, выступающего против вступления Незалежной в НАТО и ЕС. Награждение украинских разведчиков выглядит как попытка усидеть на двух стульях: и с Киевом не поссориться, и избирателю понравиться", добавил телеведущий Руслан Осташко.Тем временем на Украине активно обсуждают слухи о грядущей вероятной отставке Буданова. Автор издания Украина.ру Михаил Павлив в своем материале Почему Зеленский решил убрать Буданова* и как это связано с назначением нового посла США на Украине отметил, что если раньше Буданов* был прикрыт из Вашингтона и Лондона, то "сейчас, с нарастанием конфликтов между Киевом и Вашингтоном, Зеленский, вероятно, решил действовать".Буданов* никогда не стесняется в выражениях, ему принадлежат фразы с обещанием "убивать русских в любой точке мира" до "полной победы" Украины, "крымчане - люди с измененной психикой, которые подлежат физическому уничтожению" и "Украина "теоретически может провести операцию даже на территории Ирана".Кто такой Буданов* и что еще он говорил - в материале Эти заявления Трампа - часть политической игры. Топ-7 несбывшихся угроз Буданова**Признан в РФ террористом и экстремистом.

украина

вашингтон

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, вашингтон, россия, кирилл буданов, анджей дуда, владимир зеленский, нато, ес, украина.ру