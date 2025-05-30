https://ukraina.ru/20250530/pochemu-zelenskiy-reshil-ubrat-budanova-i-kak-eto-svyazano-s-naznacheniem-novogo-posla-ssha-na-ukraine-1063510341.html

Почему Зеленский решил убрать Буданова* и как это связано с назначением нового посла США на Украине

Почему Зеленский решил убрать Буданова* и как это связано с назначением нового посла США на Украине - 30.05.2025 Украина.ру

Почему Зеленский решил убрать Буданова* и как это связано с назначением нового посла США на Украине

Помимо развивающегося внешнеполитического трека и внешнеполитического обострения вокруг Украины (здесь и переговорный процесс, который то должен быть в Ватикане, то в Женеве, то в Стамбуле), есть еще непростая внутриполитическая ситуация на Украине, и там кризисные явления тоже идут по нарастающей..

2025-05-30T11:54

2025-05-30T11:54

2025-05-30T11:55

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Во-первых, возникли противоречия вокруг даты переговоров. Наша сторона требует проведения переговоров 2 июня и предлагает провести встречу переговорных групп в Стамбуле, а украинцы пока не подтверждают дату и по моей информации всеми силами пытаются оттянуть это дело до середины месяца. То есть до 10-го, а может быть и до 15-го июня.Во-вторых, ключевая история, которая сейчас закручивается на Украине, — это грядущая вероятная отставка главы ГУР МО Украины (Главного управления разведки Министерства обороны Украины) Кирилла Буданова", признанного экстремистом в России. Вокруг этой потенциальной отставки сейчас происходит много событий. Первым громко прозвучавшим в публичной плоскости событием стала неожиданная статья для "Укринформа" главы украинской внешней разведки (Службы внешней разведки) Олега Ищенко. С момента своего назначения в СВР Украины он ни разу не появлялся в медиа, в отличие от гипермедийных Буданова и Малюка*. При этом, по имеющейся информации, он провел в структуре зачистку всех недружественных ему персоналий и всем своим видом демонстрировал, что временно находится на этом посту. Почему временно? Потому что пришел он на этот пост с должности первого зама Буданова*, то есть из военной разведки. И сейчас, когда актуализировались процессы по отставке Буданова* (о чем настойчиво говорили еще в декабре 2024 года), Олег Ищенко — явно ключевой претендент на его место. Именно поэтому появляется его большое интервью, где он говорит о вопросах, которые, в общем-то, не входят в компетенцию СВР, а относятся к ГУР МО. Если он рассчитывает занять место Буданова*, то все логично.Еще одним интересным следствием развития ситуации вокруг отставки Буданова стала появившаяся буквально накануне публикация в важнейшем американском медиа Politico, где вышел разгромный материал против Андрея Ермака — главы офиса Зеленского, серого кардинала Украины. Там его называют манипулятором, кукловодом, человеком практически без сердца — то, что всем и так известно, но в публичной плоскости до сих пор не звучало.Что еще интереснее, в статье есть ретроспектива сближения Ермака и Зеленского, как Ермак обманул первого главу офиса Зеленского Богдана, и очень интересный намек на то, что Зеленский и Ермак сошлись как-то уж слишком тесно – "проводили вместе много времени в подземном спортзале". Учитывая слухи, которые давно циркулируют в украинском политикуме о нетрадиционной ориентации Ермака и, возможно, Зеленского, такой намек в серьезном издании — это сильный удар. И этот удар явно нанесен с подачи Буданова* и его кураторов из США. Такая публикация вряд ли появилась бы без их участия. Ермак — серьезный персонаж в переговорном треке, и его конфликт с Будановым* выходит на новый уровень.Отставка Буданова*, если она все же состоится, будет против желания его кураторов в США. Он давно связан с АНБ и в меньшей степени с военной разведкой США. Почему это происходит? Буданов*, как и Залужный до него, стал слишком популярен, начал опережать Зеленского в рейтингах (свежая закрытая социология показала, что Буданов как и Залужный выигрывает гипотетический второй тур выборов у Зеленского), и ревность Зеленского и Ермака сыграла свою роль. Буданов* давно не скрывал своих политических амбиций. Его ближайший помощник Юсов занимался подготовкой политического проекта под Буданова*, включая возможную президентскую кампанию. Это не могло не раздражать Зеленского и Ермака. До поры Буданов был прикрыт из Вашингтона и Лондона, но сейчас, с нарастанием конфликтов между Киевом и Вашингтоном, Зеленский, вероятно, решил действовать. Решение об отставке, по моей информации, уже принято, идут попытки согласовать ее с американцами. Но даже если согласия не будет, отставка очень вероятна. Украинский кризис подходит к своему эндшпилю. Уже были случаи, когда СБУ пыталась провести обыски в ГУР, доходило до столкновений спецназа. Сейчас офис Зеленского страхуется от резких действий Буданова*, у которого в руках - мощная структура в виде Сил специальных операций.На фоне всего этого рефреном проходит интересная ситуация с кастингом на пост посла США на Украине. Поступает информация о возможном решении Трампа назначить на эту должность Викторию Спартц — конгрессвумен украинского происхождения, которая жестко критиковала Зеленского и Ермака.В марте 2024 года, после скандала в Овальном кабинете, Спартц заявила: "Мистер Голливуд обиделся, что его нет на сцене, но сейчас не время для шоу. Настало время для серьезного разговора". Она также говорила, что Украина должна отдать территории России, называла Зеленского вредителем украинского народа. И о том, что он проплатил негативные заголовки против нее. А Ермака еще в 2022 году называла коррупционером. Знающие люди говорят о ее тесных связях с Геннадием Корбаном. Бывшем партнере Зеленского и Коломойского*, а сейчас врага просроченного президента Украины.Если Трамп назначит Спартц послом, это будет гремучая смесь. Если Зеленский не примет ее, это вызовет новый виток конфликта с Трампом. Если примет — окажется в постоянном противостоянии с послом США, а на Украине посол США — это один из важнейших центров силы. Ситуация закручивается, становится все горячее. Будем следить за развитием событий вокруг отставки Буданова* и назначения нового посла США на Украине.О планах администрации президента США относительно разрешения украинского конфликта - в статье Михаила Павлива "Инсайд из США. Кто новый куратор Украины в Вашингтоне и кто будет подписывать перемирие от Украины"*Признан в РФ террористом и экстремистом

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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