https://ukraina.ru/20250127/1060600482.html

Эти заявления Трампа - часть политической игры. Топ-7 несбывшихся угроз Буданова*

Эти заявления Трампа - часть политической игры. Топ-7 несбывшихся угроз Буданова* - 27.01.2025 Украина.ру

Эти заявления Трампа - часть политической игры. Топ-7 несбывшихся угроз Буданова*

Последнее заявление главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова* о незавидном будущем его страны без переговоров с РФ еще более остро выглядит на фоне его прежних людоедских угроз в адрес Москвы и русских. Об этом в своем телеграм-канале написал российский военкор Александр Коц

2025-01-27T16:13

2025-01-27T16:13

2025-01-27T18:00

украина

россия

сша

кирилл буданов

владимир путин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

верховная рада

генштаб

угроза

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Прислушавшись к совету военкора, издание Украина.ру решило напомнить своим читателям топ-7 самых громких угроз Буданова* в адрес России:1. Май 2022 года."До конца года мы должны как минимум зайти на территорию Крыма. Переломный момент ожидается в августе, когда новое западное вооружение будет у украинских военных и начнет активно использоваться".2. Июнь 2022 года."Украина вернется к своим границам 1991 года, других сценариев не будет, и никаких других сценариев мы не рассматриваем. Начиная с августа будут происходить определенные события, которые продемонстрируют всему миру, что настал переломный момент. <...> До конца года активные боевые действия сойдут практически на нет. Мы непреклонны в своем мнении. В обозримом будущем мы восстановим контроль над нашими территориями".3. Январь 2023 года."Этой весной ВСУ рассчитывают активизировать боевые действия и перейти к наступлению. События в марте будут самыми жаркими, а весной ВСУ планируют провести серьезное наступление. Это произойдет по всей Украине, от Крыма до Донбасса. А целью является выход к границам 1991 года. Я обещаю, что теперь это не затянется надолго, и каждый налогоплательщик в США сможет увидеть, куда ушел каждый цент".4. Июнь 2023 года"Украинские войска войдут в Крым, когда еще будет тепло".5. Сентябрь 2023 года.После победы Украины в нынешнем конфликте Россия обязательно захочет реванша. Поэтому по окончании конфликта Москва будет восстанавливаться, а Киев - готовиться к новым боевым действиям.6. Январь 2024 года."Их наступление еще продолжается. Где-то в начале весны оно иссякнет полностью. Сейчас ход противника. Он закончится, и, я думаю, начнется наш".7. Декабрь 2024 года."2025-ый будет точно лучше, чем этот год. Для этого есть объективные факторы, и я надеюсь, что мы увидим множество хороших событий, которые, в конце концов, принесут нам то, чего мы все так ждем".Были среди будановских* угроз также новые удары по Крымскому мосту, обещание "убивать русских в любой точке мира" до "полной победы" Украины. Кроме того, глава ГУР неоднократно говорил, что крымчане - люди "с измененной психикой", которые подлежат "физическому уничтожению", а Украина "теоретически может провести" операцию даже на территории Ирана.В понедельник, 27 января, издание "Украинская правда" сообщило, что в ходе закрытой встречи с депутатами Верховной Рады Буданов* сделал крайне пессимистичное для ВСУ признание."Сначала много, запутано, но очень интересно рассказывали представители Генштаба. Потом были разные доклады еще. Но больше всего запомнился ответ Буданова*. Кто-то спросил его, сколько еще времени у нас есть. И Кирилл со своей холодной улыбкой говорит: "Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины", - процитировало издание слова одного из присутствовавших.По его словам, после такого заявления Буданова* присутствующие замолчали и переглянулись."Наверное, надо, чтобы все получилось", – "немного растерянно резюмировал" один из депутатов, отметило издание.Депутат Алексей Гончаренко* попытался оправдаться, заявив, что Буданов* ничего такого не говорил, а отметил лишь, что "если ничего не изменить, фронт может сыпаться и будут проблемы".Чуть позже откреститься от сказанного пытались и в самом ГУР, назвав публикацию "Украинской правды" недостоверной. В заявлении ведомства отмечалось, что информация журналистов не соответствует действительности, а некие "отдельные политические деятели" могут извращать слухи в своих интересах, используя для этого журналистов.А вот в Госдуме РФ призвали не идти на попятную, а признать факт случившегося, тем более что Буданов, очевидно, в этот раз сказал правду. В частности, такое мнение высказал российский парламентарий Алексей Чепа.Он добавил, что неудачи ВСУ на фронте могут привести и к определенной конфронтации внутри Украины, включая даже попытки переворота, подталкиваемые извне, "могут отыграться и на Владимире Зеленском, которого посчитают ненужным западные партнеры".Тема переговоров все чаще поднимается в мировом информационном пространстве. Причина - обещания нового президента США пообщаться с российским коллегой Владимиром Путиным как можно скорее, чтобы быстрее завершить украинский конфликт.На днях американская газета The Wall Street Journal написала о том, что Россия лишь "пожимает плечами" в ответ на угрозы США о новых санкциях, и готова вести боевые действия на Украине еще как минимум год. Москва имеет явное преимущество на фронте, что дает ей возможность не смотреть на влияние извне.Американские журналисты констатировали, что ультиматума Трампа, "похоже, слишком мало, чтобы заставить Россию изменить свои основные требования, которые включают фактическое признание завоеванных ею земель российскими, прекращение связей между НАТО и Украиной и значительное сокращение украинских вооруженных сил". По оценке издания, в Кремле видят угрозы нового президента США как "позерство перед переговорами"."Путин воспринимает эти заявления как часть политической игры. Он не воспринимает их всерьез… Он готов к любому сценарию и не питает иллюзий, что сделка будет достигнута быстро", - отметила политолог из центра Карнеги* Татьяна Становая**, добавив, что для Путина идеальным вариантом было бы масштабное геополитическое соглашение, подобное тому, о котором договорились в Ялте по окончании Второй мировой войны, и которое предвещало послевоенное разделение Восточной Европы на советскую и западную сферы влияния.Становая также выразила уверенность, что Путин хочет прекратить войну, но исключительно на российских условиях, и "война на Украине для него - это способ усадить Запад за стол переговоров о Ялте 2.0", отбросив "украинское руководство, которое Путин отвергает как нелегитимное".Чем дальше нелегитимный Владимир Зеленский пытается незаконно удержаться в кресле президента Украины, тем больше личных опасностей его подстерегает. И самая страшная из них ближе к главарю киевского режима, чем кажется, уверен автор издания Украина.ру Олег Хавич. Об этом он рассказал в материале Волынская "вилка" для Зеленского. Кого по-настоящему боится нелегитимный глава Украины.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.** Внесен в реестр иностранных агентов и список нежелательных в России организаций.

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украина, россия, сша, кирилл буданов, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада, генштаб, угроза, эксклюзив