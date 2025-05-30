https://ukraina.ru/20250530/na-krupneyshem-oboronnom-predpriyatii-serbii-progremel-vzryv-1063524898.html

На крупнейшем оборонном предприятии Сербии прогремел взрыв

На крупнейшем оборонном предприятии Сербии прогремел взрыв - 30.05.2025 Украина.ру

На крупнейшем оборонном предприятии Сербии прогремел взрыв

На крупнейшем оборонном предприятии Сербии "Крушик", цеха которого находятся в городе Валево, произошел взрыв. По предварительным данным, пять человек получили повреждения. Об этом 30 мая сообщила администрация завода

2025-05-30T15:06

2025-05-30T15:06

2025-05-30T15:06

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"Утром около 7.40 (8.40 по московскому времени) в ходе рабочего процесса прессования произошла активация детонатора на прессе, в результате чего один работник получил травмы в виде царапин, а у четырех появился звон в ушах. Работники направлены в больницу города Валево для оказания помощи и контроля слуха", - говорится в сообщении."Крушик" - одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности Сербии, находится в государственной собственности. За последний год на этом заводе происходили и другие инциденты. Так, в августе 2024-го также произошел взрыв, в результате которого ранения получили семь человек. Весной того же года случился другой инцидент, но уже с одной пострадавшей.Накануне Служба внешней разведки РФ (СВР) обнародовала информацию о том, что Белград использует фальшивые сертификаты, чтобы поставлять вооружение Киеву через третьи страны: Сербия попалась на поставках оружия Украине: почему эти данные всплыли сейчас?В ответ на эту публикацию глава Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны работают над установкой соответствующих фактов и впредь будут блокировать подобные сделки. Также Вучич отметил, что 9 мая, во время визита на День Победы в Москву, обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным информацию о поставках Сербией оружия Киеву. Подробностей не привел, отметив, что расследованием занимается совместная рабочая группа."Вучич, известный своим умением сидеть даже не на двух, а на четырех стульях, обещает проверить все договоры о поставках вооружений и расторгнуть любые сделки, которые могли быть заключены в интересах ВСУ", - отреагировал на слова сербского президента российский военкор Юрий Котенок.Автор издания Украина.ру Василий Стоякин отметил, что, вероятнее всего, СВР обнародовала эту информацию именно сейчас, чтобы продемонстрировать, что недавние высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца о дальнобойных ракетах - общая линия Евросоюза, из сетей которой даже вроде дружественная России Сербия не может выпрыгнуть.В пользу этой версии говорит и другое событие, произошедшее практически параллельно с публикацией СВР: Предвзятая нейтральность: Швейцария выменяла свое лицо на прибыль.Профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович связал сообщение российских следователей с подписанием нового долгосрочного газового контракта между Сербией и Россией. Это намерение, вопреки ожиданиям, до сих пор не реализовано. И по мнению эксперта, заявлением СВР Москва дала Белграду понять, что условием подписания документа должно стать прекращение продаж оружия для Украины.Долгое время Белград клялся в том, что торгует оружием только в "комплекте" с запретом на его перепродажу третьим странам. А в конце июня прошлого года президент Сербии Александр Вучич открыто сказал британской газете Financial Times, что с через посредников с начала СВО Киев получил от Белграда вооружений примерно на 800 миллионов евро."Да, мы экспортируем наше оружие. Мы не можем экспортировать на Украину или в Россию, но у нас много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они с этим делают в конечном итоге - их дело", - заявил Вучич.Директор Центра геостратегических исследований из Белграда Драгана Трифкович в интервью Украина.ру добавила, что по доступной ей информации, сербское оружие, прежде всего, снаряды, стали поступать на территорию Украины еще в начале военных действий, то есть сразу после государственного переворота в 2014 году."Уже тогда, когда ВСУ напали на мирное население на востоке Украины, сербские снаряды были в их распоряжении. Украинские солдаты этими снарядами обстреливали территорию Донбасса", - заявила тогда Трифкович.Другие события дня: Парадокс? Дуда наградил террориста Буданова* орденом "За заслуги перед Польшей".

https://ukraina.ru/20250530/chto-vuchich-otvetil-na-obvineniya-v-postavkakh-oruzhiya-kievu-ili-kak-sidet-na-chetyrekh-stulyakh-srazu-1063509282.html

https://ukraina.ru/20250529/molchanie-vuchicha-pochemu-serbiya-ne-mozhet-ostanovit-postavki-oruzhiya-ukraine-1063504937.html

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новости, сербия, россия, белград, александр вучич, владимир путин, драгана трифкович , служба внешней разведки , вооруженные силы украины, ес