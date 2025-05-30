На крупнейшем оборонном предприятии Сербии прогремел взрыв
© Sputnik / Ивана Антич
© Sputnik / Ивана Антич
На крупнейшем оборонном предприятии Сербии "Крушик", цеха которого находятся в городе Валево, произошел взрыв. По предварительным данным, пять человек получили повреждения. Об этом 30 мая сообщила администрация завода
"Утром около 7.40 (8.40 по московскому времени) в ходе рабочего процесса прессования произошла активация детонатора на прессе, в результате чего один работник получил травмы в виде царапин, а у четырех появился звон в ушах. Работники направлены в больницу города Валево для оказания помощи и контроля слуха", - говорится в сообщении.
"Крушик" - одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности Сербии, находится в государственной собственности. За последний год на этом заводе происходили и другие инциденты. Так, в августе 2024-го также произошел взрыв, в результате которого ранения получили семь человек. Весной того же года случился другой инцидент, но уже с одной пострадавшей.
Накануне Служба внешней разведки РФ (СВР) обнародовала информацию о том, что Белград использует фальшивые сертификаты, чтобы поставлять вооружение Киеву через третьи страны: Сербия попалась на поставках оружия Украине: почему эти данные всплыли сейчас?
В ответ на эту публикацию глава Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны работают над установкой соответствующих фактов и впредь будут блокировать подобные сделки. Также Вучич отметил, что 9 мая, во время визита на День Победы в Москву, обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным информацию о поставках Сербией оружия Киеву. Подробностей не привел, отметив, что расследованием занимается совместная рабочая группа.
"Вучич, известный своим умением сидеть даже не на двух, а на четырех стульях, обещает проверить все договоры о поставках вооружений и расторгнуть любые сделки, которые могли быть заключены в интересах ВСУ", - отреагировал на слова сербского президента российский военкор Юрий Котенок.
10:47Что Вучич ответил на обвинения в поставках оружия Киеву, или как сидеть на четырех стульях сразуПосле того, как Служба внешней разведки РФ (СВР) обнародовала информацию о том, что Белград использует фальшивые сертификаты, чтобы поставлять вооружение Киеву, глава Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны работают над установкой соответствующих фактов и впредь будут блокировать подобные сделки
Автор издания Украина.ру Василий Стоякин отметил, что, вероятнее всего, СВР обнародовала эту информацию именно сейчас, чтобы продемонстрировать, что недавние высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца о дальнобойных ракетах - общая линия Евросоюза, из сетей которой даже вроде дружественная России Сербия не может выпрыгнуть.
В пользу этой версии говорит и другое событие, произошедшее практически параллельно с публикацией СВР: Предвзятая нейтральность: Швейцария выменяла свое лицо на прибыль.
Профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович связал сообщение российских следователей с подписанием нового долгосрочного газового контракта между Сербией и Россией. Это намерение, вопреки ожиданиям, до сих пор не реализовано. И по мнению эксперта, заявлением СВР Москва дала Белграду понять, что условием подписания документа должно стать прекращение продаж оружия для Украины.
Долгое время Белград клялся в том, что торгует оружием только в "комплекте" с запретом на его перепродажу третьим странам. А в конце июня прошлого года президент Сербии Александр Вучич открыто сказал британской газете Financial Times, что с через посредников с начала СВО Киев получил от Белграда вооружений примерно на 800 миллионов евро.
"Да, мы экспортируем наше оружие. Мы не можем экспортировать на Украину или в Россию, но у нас много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они с этим делают в конечном итоге - их дело", - заявил Вучич.
Директор Центра геостратегических исследований из Белграда Драгана Трифкович в интервью Украина.ру добавила, что по доступной ей информации, сербское оружие, прежде всего, снаряды, стали поступать на территорию Украины еще в начале военных действий, то есть сразу после государственного переворота в 2014 году.
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