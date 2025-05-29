Сербия попалась на поставках оружия Украине: почему эти данные всплыли сейчас? - 29.05.2025 Украина.ру
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Сербия попалась на поставках оружия Украине: почему эти данные всплыли сейчас?
Сербия попалась на поставках оружия Украине: почему эти данные всплыли сейчас? - 29.05.2025 Украина.ру
Сербия попалась на поставках оружия Украине: почему эти данные всплыли сейчас?
Белград использует фальшивые сертификаты, чтобы поставлять Киеву сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) и гаубиц, а еще - миллионы патронов для стрелкового оружия. Об этом 29 мая сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ (СВР), уточнив, что посредниками в этой схеме выступают Чехия, Польша, Болгария и ряд стран Африки
2025-05-29T15:55
2025-05-29T16:23
новости
украина
белград
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василий стоякин
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Автор издания Украина.ру Василий Стоякин отметил, что, вероятнее всего, СВР обнародовала эту информацию именно сейчас, чтобы продемонстрировать, что недавние высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца о дальнобойных ракетах - общая линия Евросоюза, из сетей которой даже вроде дружественная России Сербия не может выпрыгнуть.В пользу этой версии говорит и другое событие четверга: Федеральный совет (правительство) Швейцарии подтвердило информацию о том, что государственному технологическому концерну RUAG MRO разрешено продать 71 танк Leopard 1 A5 немецким компаниям. Условие сделки - запрет на реэкспорт этой техники на Украину.Эксперты отметили, что Берн хоть и позиционирует себя как "нейтрального" игрока и многократно обещал не снабжать оружием ни одну из сторон СВО, фактически нарушил свой зарок. Ведь в Швейцарии прекрасно понимают, что государство, купившее у нее "пятнистые" машины, может попросту сделать круговой обмен: новые машины оставить себе, а высвободившиеся старые, не связанные узами нейтральных запретов, передать ВСУ. Параллельно еще и заработать.Ранее в сербско-российская журналистка, автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович напомнила в своем материале Нейтралитет остался только на бумаге. Купит ли Сербия российское оружие, что до февраля 2022 года между Москвой и Белградом было военно-техническое сотрудничество. После начала СВО оно фактически было заморожено, хотя соответствующие "звоночки" о намерении Белграда развернуться в сторону НАТО, несмотря на свой "нейтральный" статус, были и раньше, отметила эксперт.И если отказ от закупок российского вооружения - это одно, то снабжение им Украины - совсем другое. Долгое время Белград клялся в том, что торгует оружием только в "комплекте" с запретом на его перепродажу третьим странам. А в конце июня прошлого года президент Сербии Александр Вучич открыто сказал британской газете Financial Times, что с через посредников с начала СВО Киев получил от Белграда вооружений примерно на 800 миллионов евро."Да, мы экспортируем наше оружие. Мы не можем экспортировать на Украину или в Россию, но у нас много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они с этим делают в конечном итоге - их дело", - заявил Вучич.Директор Центра геостратегических исследований из Белграда Драгана Трифкович в интервью Украина.ру добавила, что по доступной ей информации, сербское оружие, прежде всего, снаряды, стали поступать на территорию Украины еще в начале военных действий, то есть сразу после государственного переворота в 2014 году."Уже тогда, когда ВСУ напали на мирное население на востоке Украины, сербские снаряды были в их распоряжении. Украинские солдаты этими снарядами обстреливали территорию Донбасса", - заявила тогда Трифкович.Другие события дня: Один харьковский и два донецких: каких успехов ВС РФ достигли за сутки.
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новости, украина, белград, сербия, александр вучич, драгана трифкович , василий стоякин, служба внешней разведки , украина.ру, нато
Новости, Украина, Белград, Сербия, Александр Вучич, Драгана Трифкович , Василий Стоякин, Служба внешней разведки , Украина.ру, НАТО

Сербия попалась на поставках оружия Украине: почему эти данные всплыли сейчас?

15:55 29.05.2025 (обновлено: 16:23 29.05.2025)
 
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Встреча президента РФ В. Путина и иностранных лидеров
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Белград использует фальшивые сертификаты, чтобы поставлять Киеву сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) и гаубиц, а еще - миллионы патронов для стрелкового оружия. Об этом 29 мая сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ (СВР), уточнив, что посредниками в этой схеме выступают Чехия, Польша, Болгария и ряд стран Африки
"В организованном в дружественной России Сербии "конвейере смерти" участвуют крупнейшие компании национального ВПК, включая "Югоимпорт СДПР", Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие", - говорится в заявлении ведомства, где также указано, что чаще всего в роли посредников выступают страны НАТО - Чехия, Польша и Болгария, но в последнее время для этой цели стали привлекать даже "экзотические варианты" из числа государств Африки.
Автор издания Украина.ру Василий Стоякин отметил, что, вероятнее всего, СВР обнародовала эту информацию именно сейчас, чтобы продемонстрировать, что недавние высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца о дальнобойных ракетах - общая линия Евросоюза, из сетей которой даже вроде дружественная России Сербия не может выпрыгнуть.
В пользу этой версии говорит и другое событие четверга: Федеральный совет (правительство) Швейцарии подтвердило информацию о том, что государственному технологическому концерну RUAG MRO разрешено продать 71 танк Leopard 1 A5 немецким компаниям. Условие сделки - запрет на реэкспорт этой техники на Украину.
Эксперты отметили, что Берн хоть и позиционирует себя как "нейтрального" игрока и многократно обещал не снабжать оружием ни одну из сторон СВО, фактически нарушил свой зарок. Ведь в Швейцарии прекрасно понимают, что государство, купившее у нее "пятнистые" машины, может попросту сделать круговой обмен: новые машины оставить себе, а высвободившиеся старые, не связанные узами нейтральных запретов, передать ВСУ. Параллельно еще и заработать.
11:31
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Ранее в сербско-российская журналистка, автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович напомнила в своем материале Нейтралитет остался только на бумаге. Купит ли Сербия российское оружие, что до февраля 2022 года между Москвой и Белградом было военно-техническое сотрудничество. После начала СВО оно фактически было заморожено, хотя соответствующие "звоночки" о намерении Белграда развернуться в сторону НАТО, несмотря на свой "нейтральный" статус, были и раньше, отметила эксперт.
И если отказ от закупок российского вооружения - это одно, то снабжение им Украины - совсем другое. Долгое время Белград клялся в том, что торгует оружием только в "комплекте" с запретом на его перепродажу третьим странам. А в конце июня прошлого года президент Сербии Александр Вучич открыто сказал британской газете Financial Times, что с через посредников с начала СВО Киев получил от Белграда вооружений примерно на 800 миллионов евро.
"Да, мы экспортируем наше оружие. Мы не можем экспортировать на Украину или в Россию, но у нас много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они с этим делают в конечном итоге - их дело", - заявил Вучич.
Директор Центра геостратегических исследований из Белграда Драгана Трифкович в интервью Украина.ру добавила, что по доступной ей информации, сербское оружие, прежде всего, снаряды, стали поступать на территорию Украины еще в начале военных действий, то есть сразу после государственного переворота в 2014 году.
"Уже тогда, когда ВСУ напали на мирное население на востоке Украины, сербские снаряды были в их распоряжении. Украинские солдаты этими снарядами обстреливали территорию Донбасса", - заявила тогда Трифкович.
15 августа 2024, 20:36
Неуловимые американские схемы. Как сербское оружие попало в Сирию, Йемен и на УкраинуМосква рассчитывает, что Сербия будет и далее придерживаться своей линии отказа от поставок вооружений на Украину. Об этом 15 августа в интервью РИА Новости заявил директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон
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