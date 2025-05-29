https://ukraina.ru/20250529/serbiya-popalas-na-postavkakh-oruzhiya-ukraine-pochemu-eti-dannye-vsplyli-seychas--1063497270.html

Сербия попалась на поставках оружия Украине: почему эти данные всплыли сейчас?

Сербия попалась на поставках оружия Украине: почему эти данные всплыли сейчас? - 29.05.2025 Украина.ру

Сербия попалась на поставках оружия Украине: почему эти данные всплыли сейчас?

Белград использует фальшивые сертификаты, чтобы поставлять Киеву сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) и гаубиц, а еще - миллионы патронов для стрелкового оружия. Об этом 29 мая сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ (СВР), уточнив, что посредниками в этой схеме выступают Чехия, Польша, Болгария и ряд стран Африки

2025-05-29T15:55

2025-05-29T15:55

2025-05-29T16:23

новости

украина

белград

сербия

александр вучич

драгана трифкович

василий стоякин

служба внешней разведки

украина.ру

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1d/1063497491_0:0:3428:1929_1920x0_80_0_0_6527a36ab56eaab445e5a2c6491f4e6b.jpg

Автор издания Украина.ру Василий Стоякин отметил, что, вероятнее всего, СВР обнародовала эту информацию именно сейчас, чтобы продемонстрировать, что недавние высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца о дальнобойных ракетах - общая линия Евросоюза, из сетей которой даже вроде дружественная России Сербия не может выпрыгнуть.В пользу этой версии говорит и другое событие четверга: Федеральный совет (правительство) Швейцарии подтвердило информацию о том, что государственному технологическому концерну RUAG MRO разрешено продать 71 танк Leopard 1 A5 немецким компаниям. Условие сделки - запрет на реэкспорт этой техники на Украину.Эксперты отметили, что Берн хоть и позиционирует себя как "нейтрального" игрока и многократно обещал не снабжать оружием ни одну из сторон СВО, фактически нарушил свой зарок. Ведь в Швейцарии прекрасно понимают, что государство, купившее у нее "пятнистые" машины, может попросту сделать круговой обмен: новые машины оставить себе, а высвободившиеся старые, не связанные узами нейтральных запретов, передать ВСУ. Параллельно еще и заработать.Ранее в сербско-российская журналистка, автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович напомнила в своем материале Нейтралитет остался только на бумаге. Купит ли Сербия российское оружие, что до февраля 2022 года между Москвой и Белградом было военно-техническое сотрудничество. После начала СВО оно фактически было заморожено, хотя соответствующие "звоночки" о намерении Белграда развернуться в сторону НАТО, несмотря на свой "нейтральный" статус, были и раньше, отметила эксперт.И если отказ от закупок российского вооружения - это одно, то снабжение им Украины - совсем другое. Долгое время Белград клялся в том, что торгует оружием только в "комплекте" с запретом на его перепродажу третьим странам. А в конце июня прошлого года президент Сербии Александр Вучич открыто сказал британской газете Financial Times, что с через посредников с начала СВО Киев получил от Белграда вооружений примерно на 800 миллионов евро."Да, мы экспортируем наше оружие. Мы не можем экспортировать на Украину или в Россию, но у нас много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они с этим делают в конечном итоге - их дело", - заявил Вучич.Директор Центра геостратегических исследований из Белграда Драгана Трифкович в интервью Украина.ру добавила, что по доступной ей информации, сербское оружие, прежде всего, снаряды, стали поступать на территорию Украины еще в начале военных действий, то есть сразу после государственного переворота в 2014 году."Уже тогда, когда ВСУ напали на мирное население на востоке Украины, сербские снаряды были в их распоряжении. Украинские солдаты этими снарядами обстреливали территорию Донбасса", - заявила тогда Трифкович.Другие события дня: Один харьковский и два донецких: каких успехов ВС РФ достигли за сутки.

https://ukraina.ru/20250529/predvzyataya-neytralnost-shveytsariya-vymenyala-svoe-litso-na-pribyl-1063486637.html

https://ukraina.ru/20240815/1056895818.html

украина

белград

сербия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, белград, сербия, александр вучич, драгана трифкович , василий стоякин, служба внешней разведки , украина.ру, нато