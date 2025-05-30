"Капитуляция — единственный выход": эксперт рассказала о будущем Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Ситуация на Украине требует радикальных решений для стабилизации. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
"Капитуляция ВСУ и силовых структур, только после этого прекращение огня и установление контроля над территорией, назначение военных администраций", — обозначила эксперт возможный сценарий.
Маркосян подчеркнула необходимость восстановления инфраструктуры: "На этих территориях должно быть электричество, газ, вода. Это первоочередные задачи, которые должны решаться".
Полный текст интервью Елены Маркосян: Лишь когда на Вашингтон полетят беспилотники, Трамп начнет понимать Путина на сайте Украина.ру.
Также на тему российско-американских отношений — в материале "Даниил Безсонов: Россия возьмет под контроль почти все регионы Украины и вместе с США обезжирит Европу" на сайте Украина.ру.
Вчера, 04:25Западные лидеры пугают Европу русскими, а воюют до последнего украинца. Украина в международном контекстеПроцесс мирного урегулирования на Украине на днях столкнулся с новыми трудностями. На этот раз речь идет о позиции немецкого канцлера Фридриха Мерца, который заявил, что его страна, а вместе с ней, возможно, и другие западные союзники, снимут ограничения на дальность поставляемых Украине ракет
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