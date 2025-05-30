https://ukraina.ru/20250530/kapitulyatsiya--edinstvennyy-vykhod-ekspert-rasskazala-o-buduschem-ukrainy-1063504088.html

"Капитуляция — единственный выход": эксперт рассказала о будущем Украины

"Капитуляция — единственный выход": эксперт рассказала о будущем Украины - 30.05.2025 Украина.ру

"Капитуляция — единственный выход": эксперт рассказала о будущем Украины

Ситуация на Украине требует радикальных решений для стабилизации. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян

2025-05-30T05:45

2025-05-30T05:45

2025-05-30T05:45

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Маркосян подчеркнула необходимость восстановления инфраструктуры: "На этих территориях должно быть электричество, газ, вода. Это первоочередные задачи, которые должны решаться".По ее мнению, ситуация на Украине требует радикальных решений для стабилизации. Публицист уверена, что только при участии России возможно реальное восстановление украинских территорий и нормализация жизни населения.Полный текст интервью Елены Маркосян: Лишь когда на Вашингтон полетят беспилотники, Трамп начнет понимать Путина на сайте Украина.ру.Также на тему российско-американских отношений — в материале "Даниил Безсонов: Россия возьмет под контроль почти все регионы Украины и вместе с США обезжирит Европу" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250529/zapadnye-lidery-pugayut-evropu-russkimi-a-voyuyut-do-poslednego-ukraintsa-ukraina-v-mezhdunarodnom-1063467269.html

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