Елена Маркосян: Лишь когда на Вашингтон полетят беспилотники, Трамп начнет понимать Путина - 27.05.2025 Украина.ру
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Елена Маркосян: Лишь когда на Вашингтон полетят беспилотники, Трамп начнет понимать Путина
Елена Маркосян: Лишь когда на Вашингтон полетят беспилотники, Трамп начнет понимать Путина - 27.05.2025 Украина.ру
Елена Маркосян: Лишь когда на Вашингтон полетят беспилотники, Трамп начнет понимать Путина
До конца лета ситуация с мирным урегулированием конфликта на Украине может обостриться. Но времени у Запада осталось мало. В итоге Трампу придется ехать к Путину и договариваться. Украина же не понимает, что скатилась на уровень, когда ее нет в геополитике. А Европа туда катится.
2025-05-27T14:07
2025-05-27T14:07
интервью
россия
украина
запад
дональд трамп
владимир путин
елена маркосян
брикс
вооруженные силы украины
обмен пленными
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян.В Россию в 2025 году въехали более пяти тысяч украинцев украинцев. Данные об этом опубликованы на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы. А Россия тем временем провела обмен пленными с Украиной и работает над переговорным процессом.— Елена, в Россию въехало более 5000 украинцев. Это много или мало? О чем говорят такие цифры?— Украинцы будут и дальше приезжать в Россию и устраивать тут свою жизнь. Потому что Запад все равно перестроится, будет уходить с Украины и уменьшать помощь так называемым украинским беженцам. Урсула фон дер Ляйен заявила, что будут пересматривать положения, пособия и правила, по которым сейчас живут эти люди.Поэтому, я думаю, что указанная цифра — не большая и не маленькая, но тенденций к ее уменьшению не наблюдается. Скорее число украинцев, приезжающих в Россию, будет расти.— С чем это связано? Только ли с депортацией украинских граждан из западных государств и с проведением в Европе и США антимиграционной политики?— Нет, не только с этим. Причин много.Во-первых, победа России становится очевидной. Во-вторых, достаточно сложно находиться в чужой языковой и культурной среде — для любого человека. В-третьих, информация о том, что происходит в России с прибывшими в нее украинцами, поступает за рубеж и привлекает людей. Особенно многие люди надеются, что смогут через Россию вернуться к себе домой на Украину.— Важно доносить правдивую информацию об СВО и ситуации на Украине, особенно до таких граждан. Как нам усилиться на этом направлении?— Продолжать делать то, что делаем. Информационная работа — это большой труд, шахтерский труд, как я говорю. Необходимо много рассказывать, быть всегда актуальными, не бояться повторять информацию. Необходимо работать с иностранными медиа, возможно, искать людей, которые там смогут писать.Это важно, потому что программа Европы на работу против РФ строится на том, что люди, живущие на Украине, не знают ничего о том, какая Россия сегодня и что она делает. А вся информация, которую эти граждане получают, выпадает из общего мейнстрима — они не могут понять, что происходит.С одной стороны, на Западе бытует мнение, что победа не за горами, потому что в России всё плохо. С другой — сообщают о саммитах БРИКС и других мероприятиях мирового значения с участием Москвы: визиты, встречи, договоры с Трампом.Но лучше не реагировать на бесконечные скандалы, ложь и провокации со стороны Запада. Достаточно просто рассказывать о себе, проводить жизнеутверждающую повестку, которая будет менять мир, в том числе представление о нас на Западе.— Так вот, одним из значимых событий, в котором участвовала Россия, стал обмен пленными с Украиной. Теперь на очереди подписание меморандума странами. Что, на ваш взгляд, важно отметить в этом документе?— Этот обмен, во-первых, показал, что российских пленных на Украине на порядок меньше, чем украинских военнопленных у нас. Во-вторых, в обмен вошли гражданские.Что касается меморандума, необходимо просто понимать логику процесса. Я считаю, что какой бы документ ни представила Россия, там обязательно будут пункты для решения ключевых проблем, которые привели к конфликту. С другой стороны, решение этих вопросов для сегодняшней киевской власти нереально. Поэтому эти два меморандума будут взаимоисключающими.— Трамп заявил, что "ему не нравится то, что делает Путин на Украине" в последнее время и что готов ввести санкции против России. Его слова приводит Sky News. Опять Трамп изменил риторику, потому что после разговора с Путиным, президент США отмечал, что санкций не будет. На Трампа идет давление со стороны глобалистов или это его обычное состояние: постоянная смена риторики?— Когда прочитала эти слова Трампа, я написала по этому поводу пост у себя в телеграм-канале. США развязали, спровоцировали конфликт, а теперь не знают, что случилось с Путиным. Война случилась!Если Трамп хочет понимать Путина, значит ему необходимо оказаться в ситуации, когда на Вашингтон или Мар-а-Лаго летят беспилотники. Тогда он, наверное, не будет задаваться таким вопросом.Но на самом деле, что бы Трамп ни говорил, это всё слова в социальных сетях. Дальнейший ход событий будет определяться поступками. Хотят они какие-то санкции против России ввести, пусть пробуют.— И чего нам ожидать в будущем?— Я считаю, что до конца лета будут подобные шатания, возможно обострение, но времени у Запада осталось мало. И придется потом Трампу ехать к Владимиру Путину для того, чтобы закрывать вопрос. Потому что с Россией ему есть о чем договариваться.А Украина еще не понимает, что она скатилась на уровень, когда ее нет в геополитике. И Европа туда же катится.Есть три больших государства, которые могут действительно изменить мир, но они должны сотрудничать на взаимовыгодных условиях — для реализации глобальных планетарных проектов. Как это сейчас делают Россия и Китай, у которых есть проект постоянной станции на Луне. Россия приступает к разработке ядерного реактора, который будет на этой станции установлен.А что может предложить Зеленский или Европа Трампу? Кроме бессмысленной и бесперспективной войны у них ничего нет.— Владимир Зеленский предложить ничего не может, но отказывается признать новые регионы РФ российскими — пожалуйста. Как будет решаться этот вопрос?— Очень просто. Капитуляция ВСУ и силовых структур, только после этого прекращение огня и установление контроля над территорией, назначение военных администраций. Все это обязательно для того, чтобы на Украине был наведён порядок. На этих территориях должно быть электричество, газ, вода. Это первоочередные задачи, которые должны решаться.Еще не все понимают на Украине, что это единственный путь. И этого не надо бояться. Какие-то регионы захотят войти в состав Российской Федерации, какие-то решат создать что-то своё. Но сначала люди должны выжить, а без России это невозможно.Евросоюз до военного поражения Украины может перегруппироваться и сформировать проект "Европа плюс", что станет тяжелой проблемой для России. Об этом в интервью Кирилла Курбатова с экспертом Если глобалисты успеют создать проект "Европа плюс", война на Украине затянется надолго.
https://ukraina.ru/20230221/1043802080.html
россия
украина
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, украина, запад, дональд трамп, владимир путин, елена маркосян, брикс, вооруженные силы украины, обмен пленными, украинские беженцы
Интервью, Россия, Украина, Запад, Дональд Трамп, Владимир Путин, Елена Маркосян, БРИКС, Вооруженные силы Украины, обмен пленными, украинские беженцы

Елена Маркосян: Лишь когда на Вашингтон полетят беспилотники, Трамп начнет понимать Путина

14:07 27.05.2025
 
© из личного архиваЕлена Маркосян интервью
Елена Маркосян интервью
© из личного архива
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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До конца лета ситуация с мирным урегулированием конфликта на Украине может обостриться. Но времени у Запада осталось мало. В итоге Трампу придется ехать к Путину и договариваться. Украина же не понимает, что скатилась на уровень, когда ее нет в геополитике. А Европа туда катится.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян.
В Россию в 2025 году въехали более пяти тысяч украинцев украинцев. Данные об этом опубликованы на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы. А Россия тем временем провела обмен пленными с Украиной и работает над переговорным процессом.
— Елена, в Россию въехало более 5000 украинцев. Это много или мало? О чем говорят такие цифры?
— Украинцы будут и дальше приезжать в Россию и устраивать тут свою жизнь. Потому что Запад все равно перестроится, будет уходить с Украины и уменьшать помощь так называемым украинским беженцам. Урсула фон дер Ляйен заявила, что будут пересматривать положения, пособия и правила, по которым сейчас живут эти люди.
Поэтому, я думаю, что указанная цифра — не большая и не маленькая, но тенденций к ее уменьшению не наблюдается. Скорее число украинцев, приезжающих в Россию, будет расти.
— С чем это связано? Только ли с депортацией украинских граждан из западных государств и с проведением в Европе и США антимиграционной политики?
— Нет, не только с этим. Причин много.
Во-первых, победа России становится очевидной. Во-вторых, достаточно сложно находиться в чужой языковой и культурной среде — для любого человека.
В-третьих, информация о том, что происходит в России с прибывшими в нее украинцами, поступает за рубеж и привлекает людей. Особенно многие люди надеются, что смогут через Россию вернуться к себе домой на Украину.
Елена Маркосян интервью
21 февраля 2023, 15:47
Елена Маркосян: кто онаПолитический обозреватель, публицист
— Важно доносить правдивую информацию об СВО и ситуации на Украине, особенно до таких граждан. Как нам усилиться на этом направлении?
— Продолжать делать то, что делаем. Информационная работа — это большой труд, шахтерский труд, как я говорю. Необходимо много рассказывать, быть всегда актуальными, не бояться повторять информацию. Необходимо работать с иностранными медиа, возможно, искать людей, которые там смогут писать.
Это важно, потому что программа Европы на работу против РФ строится на том, что люди, живущие на Украине, не знают ничего о том, какая Россия сегодня и что она делает. А вся информация, которую эти граждане получают, выпадает из общего мейнстрима — они не могут понять, что происходит.
С одной стороны, на Западе бытует мнение, что победа не за горами, потому что в России всё плохо. С другой — сообщают о саммитах БРИКС и других мероприятиях мирового значения с участием Москвы: визиты, встречи, договоры с Трампом.
Но лучше не реагировать на бесконечные скандалы, ложь и провокации со стороны Запада. Достаточно просто рассказывать о себе, проводить жизнеутверждающую повестку, которая будет менять мир, в том числе представление о нас на Западе.
— Так вот, одним из значимых событий, в котором участвовала Россия, стал обмен пленными с Украиной. Теперь на очереди подписание меморандума странами. Что, на ваш взгляд, важно отметить в этом документе?
— Этот обмен, во-первых, показал, что российских пленных на Украине на порядок меньше, чем украинских военнопленных у нас. Во-вторых, в обмен вошли гражданские.
Что касается меморандума, необходимо просто понимать логику процесса. Я считаю, что какой бы документ ни представила Россия, там обязательно будут пункты для решения ключевых проблем, которые привели к конфликту.
С другой стороны, решение этих вопросов для сегодняшней киевской власти нереально. Поэтому эти два меморандума будут взаимоисключающими.
© Public domain
© Public domain
— Трамп заявил, что "ему не нравится то, что делает Путин на Украине" в последнее время и что готов ввести санкции против России. Его слова приводит Sky News. Опять Трамп изменил риторику, потому что после разговора с Путиным, президент США отмечал, что санкций не будет. На Трампа идет давление со стороны глобалистов или это его обычное состояние: постоянная смена риторики?
— Когда прочитала эти слова Трампа, я написала по этому поводу пост у себя в телеграм-канале. США развязали, спровоцировали конфликт, а теперь не знают, что случилось с Путиным. Война случилась!
Если Трамп хочет понимать Путина, значит ему необходимо оказаться в ситуации, когда на Вашингтон или Мар-а-Лаго летят беспилотники. Тогда он, наверное, не будет задаваться таким вопросом.
Но на самом деле, что бы Трамп ни говорил, это всё слова в социальных сетях. Дальнейший ход событий будет определяться поступками. Хотят они какие-то санкции против России ввести, пусть пробуют.
— И чего нам ожидать в будущем?
— Я считаю, что до конца лета будут подобные шатания, возможно обострение, но времени у Запада осталось мало. И придется потом Трампу ехать к Владимиру Путину для того, чтобы закрывать вопрос. Потому что с Россией ему есть о чем договариваться.
А Украина еще не понимает, что она скатилась на уровень, когда ее нет в геополитике. И Европа туда же катится.
Есть три больших государства, которые могут действительно изменить мир, но они должны сотрудничать на взаимовыгодных условиях — для реализации глобальных планетарных проектов. Как это сейчас делают Россия и Китай, у которых есть проект постоянной станции на Луне. Россия приступает к разработке ядерного реактора, который будет на этой станции установлен.
А что может предложить Зеленский или Европа Трампу? Кроме бессмысленной и бесперспективной войны у них ничего нет.
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Владимир Зеленский предложить ничего не может, но отказывается признать новые регионы РФ российскими — пожалуйста. Как будет решаться этот вопрос?
— Очень просто. Капитуляция ВСУ и силовых структур, только после этого прекращение огня и установление контроля над территорией, назначение военных администраций. Все это обязательно для того, чтобы на Украине был наведён порядок. На этих территориях должно быть электричество, газ, вода. Это первоочередные задачи, которые должны решаться.
Еще не все понимают на Украине, что это единственный путь. И этого не надо бояться. Какие-то регионы захотят войти в состав Российской Федерации, какие-то решат создать что-то своё. Но сначала люди должны выжить, а без России это невозможно.
Евросоюз до военного поражения Украины может перегруппироваться и сформировать проект "Европа плюс", что станет тяжелой проблемой для России. Об этом в интервью Кирилла Курбатова с экспертом Если глобалисты успеют создать проект "Европа плюс", война на Украине затянется надолго.
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ИнтервьюРоссияУкраинаЗападДональд ТрампВладимир ПутинЕлена МаркосянБРИКСВооруженные силы Украиныобмен пленнымиукраинские беженцы
 
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