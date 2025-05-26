https://ukraina.ru/20250526/1063414209.html

Даниил Безсонов: Россия возьмет под контроль почти все регионы Украины и вместе с США обезжирит Европу

Даниил Безсонов: Россия возьмет под контроль почти все регионы Украины и вместе с США обезжирит Европу - 26.05.2025 Украина.ру

Даниил Безсонов: Россия возьмет под контроль почти все регионы Украины и вместе с США обезжирит Европу

США не хотят быть посредниками или участниками в украинском конфликте. Они делают все, чтобы красиво выйти из этой ситуации именно потому, что не хотят получить второй Афганистан, считает военный обозреватель и бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов

2025-05-26T12:44

2025-05-26T12:44

2025-05-26T12:44

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россия

сша

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Даниил, поступают сообщения, что после освобождения Богатыря и Отрадного киевский режим начал перебрасывать силы из-под Сум и Красноармейска именно на Южно-Донецкое направление, чтобы не допустить нашего прорыва в Днепропетровскую область. Так ли это?- СВО – это современная война с современными технологиями. Сейчас фронт прозрачный. Противник знает все о нас, мы знаем все о противнике. В этих условия приходится, действуя на виду, друг друга.Напомню, что еще в 2023 году Украина перед началом контрнаступа крутила карусель, перебрасывая подразделения из Николаева под Харьков, из Харькова под Николаев и из Николаева под Бахмут, чтобы отвлечь наше внимание, а потом резко стала концентрироваться на Запорожье. Сейчас ситуация такая же. Это правильная тактика.Поэтому, когда мы получаем такие разведданные, надо учитывать, что противник пытается нас одурачить.Почему в августе 2024 года у Украины получилось прорвать границу в Курской области, если тогда наша разведка фиксировала накопление вражеских сил? Потому что наша разведка фиксировала подобные накопления раз сто. К сожалению, на сто первый раз их замысел реализовался.Тут еще можно вспомнить, что с февраля по май 2023 года противник в северных регионах Украины осуществлял целую операцию "Азард", чтобы убедить нас, что они собираются идти на Белгород и отвлечь от Запорожья. Ее проводили центры информационно-психологических операций. Были некоторые контролируемые сливы с видео большим количеством техники на полигонах. К счастью, наша разведка перехватила эту информацию, и мы на это не купились.То же самое делаем мы. Осенью 2023 года для Украины стало неожиданностью начало нашего наступления на Авдеевку, потому что подошедшие к нам дополнительные силы вступили в бой сразу с колес. Они сразу приехали со своей техникой и складами. Хотя все привыкли, что войска при подготовке к наступлению накапливаются долго.Повторюсь, когда мы слышим, что кто-то куда-то перебрасывает резервы, все эти моменты надо учитывать.- Когда же, на ваш взгляд, мы можем ожидать нашего крупного наступления?- Этим летом. Нужно понимать, что не вся наша техника и не все добровольцы сразу же оказываются на линии соприкосновения. То есть резервы для каких-то наступательных действий у нас есть. К том же, судя по конфигурации фронта, в Сумской области и под Покровском мы сделали заделы для чего-то масштабного. В общем, напрашивается какое-то наше крупное и одновременное наступление как минимум в четырех местах.Я только об одном прошу наших читателей – не отвлекайтесь на информационный шум в виде заявлений Трампа и переговоров. Война будет продолжаться до тех пор, пока большая часть территории Украины не будет под нашим контролем.- Как раз насчет переговоров. Удастся ли при нем США из стороны конфликта превратится в посредника между Украиной и Россией, как это сейчас делает Трамп? Могут ли американцы потерпеть здесь такое же поражение, как в Афганистане?- Хороший вопрос.США не хотят быть посредниками или участниками. Они делают все, чтобы красиво выйти из этой ситуации именно потому, что не хотят получить второй Афганистан. "Демократы потратили на Украину кучу денег, а мы вышли из этой патовой ситуации с прибылью" (имеется в виду эта виртуальная сделка по редкоземельным металлам).При этом Трампу нужно это сделать так, чтобы выход США из конфликта не контрастировал с его обещанием принести мир за 24 часа или 100 дней. "Мой успех – это то, что я вообще посадил Россию и Украину за стол переговоров. Они поблагодарили меня, но сказали, что хотят продолжать воевать. Я сделал все что мог. Но не могу же я запретить им убивать друг друга".Короче говоря, Трамп хочет создать именно такую картину, а потом голубем-миротворцем улететь в закат (смеется).В целом Вашингтон хочет делать бизнес с Москвой. Хотят зайти на наши рынки вместо европейцев. И в долгосрочной перспективе это выглядит так, будто Америка и Россия захотел обезжирить Европу. Достаточно сравнить, что говорил Путин в Мюнхене в 2007 году и что в 2025 году на той же площадке говорил Вэнс. Фактически Вэнс констатировал, что Европа столкнулась с теми же самыми проблемами, о которых ее предупреждал Путин 18 лет назад.Я сказал "обезжирить", потому что "ограбить" было бы неправильно. Тут никто никого не грабит. Европейцы сами создали себе такие условия, что Америка и Россия начинают на них зарабатывать, а они начинают терять. Американские компании лет через десять займут ниши европейских компаний на российском рынке, а Москва будет продавать европейцам газ в десять раз дороже, чем это было бы при нормальных отношениях.- Закончим беседу темой современных технологий на СВО. Остаются ли беспилотники ультимативным оружием? Как им можно противодействовать?- Беспилотники однозначно остаются ультимативным оружием. И мы, и противник все чаще применяют fpv-дроны. Они массовые, бьют на 30 километров и решают исход боя на тактическом уровне. Бороться с помощью РЭБ с ними невозможно, особенно если они на оптоволкне, потому что не зависят от радиосигнала и напрямую связаны с оператором.Еще стороны стали применять дроны с машинным зрением. Им не нужно оптоволокно. Они просто запускаются и сами ищут цель. РЭБ их тоже не берет.И если мы хотим добиться темпов продвижения времен Великой Отечественной войны, нам нужно решить эту проблему с fpv-дронами, потому что именно они мешают использовать наше преимущество в технике. Для этого нам нужны мобильные системы ПВО. Турели с несколькими спаренными стволами автоматических дробовиков, которые будут защищать каждую единицу техники.Технологии для выявления малых объектов в небе у нас есть. Есть же дрон-детекторы, которые показывают, где они летят. А для страны, которая первой в мире создала динамическую защиту танков (когда происходит взрыва вещества, находящегося на борту, навстречу снаряду противника–ред.), не будет слишком большой проблемой обеспечить технику автоматическими турелями против дронов.Есть еще один фантастический вариант.После того, как мы по трубам смогли выйти в тыл противнику в Авдеевке и под Суджей, подземное пространство тоже надо рассматривать как полноценную территорию проведения боевых операций. Может быть, мы сможем создать по принципу строительства метро какие-то миниатюрные тоннели в человеческий рост, чтобы делать подкопы и отправлять десант в тыл врага.Да, сейчас это звучит как сказка. Но когда только-только на фронте начали активно применяться fpv-дроны, я говорил: "Было бы круто, если бы появились большие беспилотники, которые бы выполняли роль материнских дронов и одновременно ретрансляторов. Они будут залетать глубоко в тыл и выпускать фпвшки, которые будут сами искать цели и поражать". Тогда надо мной смеялись. "Ты пересмотрел фильмы про нашествие марсиан". А оказалось, что эта технология работает.Надеюсь, что в случае с рукотворными тоннелями будет то же самое. Зачем искать трубу, когда мы можем ее сами сделать?О других аспектах украинского кризиса - в интервью Ростислава Ищенко: Даже когда Россия добьет ВСУ, на Западе продолжат рисовать карты Украины с Крымом

https://ukraina.ru/20240611/1055590789.html

https://ukraina.ru/20250526/roman-kovrigin-o-buduschey-voyne-eto-budet-voyna-dronov-no-dlya-etogo-nuzhny-deshevye-tekhnologii-1063406506.html

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Роман Гнатюк

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Роман Гнатюк

интервью, украина, россия, сша, дональд трамп, даниил безсонов, владимир путин, вооруженные силы украины, сво, донбасс, сумская область, дроны, переговоры, европа