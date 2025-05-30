https://ukraina.ru/20250530/chto-vuchich-otvetil-na-obvineniya-v-postavkakh-oruzhiya-kievu-ili-kak-sidet-na-chetyrekh-stulyakh-srazu-1063509282.html

Что Вучич ответил на обвинения в поставках оружия Киеву, или как сидеть на четырех стульях сразу

Что Вучич ответил на обвинения в поставках оружия Киеву, или как сидеть на четырех стульях сразу - 30.05.2025 Украина.ру

Что Вучич ответил на обвинения в поставках оружия Киеву, или как сидеть на четырех стульях сразу

После того, как Служба внешней разведки РФ (СВР) обнародовала информацию о том, что Белград использует фальшивые сертификаты, чтобы поставлять вооружение Киеву, глава Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны работают над установкой соответствующих фактов и впредь будут блокировать подобные сделки

2025-05-30T10:47

2025-05-30T10:47

2025-05-30T11:17

россия

сербия

белград

александр вучич

владимир путин

драгана трифкович

служба внешней разведки

вооруженные силы украины

ес

эксклюзив

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Также Вучич отметил, что 9 мая, во время визита на День Победы в Москву, обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным информацию о поставках Сербией оружия Киеву. Подробностей не привел, отметив, что расследованием занимается совместная рабочая группа."Я об этом говорил с президентом Путиным в присутствии нескольких человек из обеих делегаций и говорил с ним об этом наедине. Я не раскрывал бы детали нашего разговора. Мы здесь сформировали рабочую группу вместе с нашими российскими партнерами, чтобы установить факты", - заявил Вучич."Вучич пообещал блокировать поставки, а чего раньше-то не блокировал?", "Сербы-братишки по-братски убивают русских", "Как быстро забыты бомбардировки Белграда", "Ну, были когда-то сербы братьями. А теперь нож в спину воткнули, не постеснялись. Видимо, кружевные трусики к душе пришлись", "А мы им небо над Россией открыли!", "И нефть и газ почти за бесплатно отдаем, может, пора перестать?", "Закон рынка и капитал Маркса. Спрос рождает предложение, и если 300 % прибыли, то нет такого преступления, на которое не пойдет человек, пусть и серб, пусть и Вучич", "По-моему это было очевидно с самого начала, хотя бы потому, что Сербия со всех сторон окружена Евросоюзом и НАТО, в которые она так страстно рвется в последнее время", "Сербия находится в достаточно тяжелом состоянии, особенно когда вопрос в Косово заключается. Западники и крутят Вучичем как хотят. Но даже при этом он приехал на Парад. Ситуация его обязывает, что поделать", - добавили читатели Дзен-канала Украина.ру.Автор издания Украина.ру Василий Стоякин отметил, что, вероятнее всего, СВР обнародовала эту информацию именно сейчас, чтобы продемонстрировать, что недавние высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца о дальнобойных ракетах - общая линия Евросоюза, из сетей которой даже вроде дружественная России Сербия не может выпрыгнуть.В пользу этой версии говорит и другое событие, произошедшее практически параллельно с публикацией СВР: Предвзятая нейтральность: Швейцария выменяла свое лицо на прибыль.Профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович связал сообщение российских следователей с подписанием нового долгосрочного газового контракта между Сербией и Россией. Это намерение, вопреки ожиданиям, до сих пор не реализовано. И по мнению эксперта, заявлением СВР Москва дала Белграду понять, что условием подписания документа должно стать прекращение продаж оружия для Украины.В четверг, 29 мая, Служба внешней разведки РФ (СВР) обнародовала информацию о том, что Белград использует фальшивые сертификаты, чтобы поставлять вооружение Киеву через третьи страны."В организованном в дружественной России Сербии "конвейере смерти" участвуют крупнейшие компании национального ВПК, включая "Югоимпорт СДПР", Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие", - говорилось в заявлении ведомства, где также было указано, что чаще всего в роли посредников выступают страны НАТО - Чехия, Польша и Болгария, но в последнее время для этой цели стали привлекать даже "экзотические варианты" из числа государств Африки.Подробности - в материале Сербия попалась на поставках оружия Украине: почему эти данные всплыли сейчас?Долгое время Белград клялся в том, что торгует оружием только в "комплекте" с запретом на его перепродажу третьим странам. А в конце июня прошлого года президент Сербии Александр Вучич открыто сказал британской газете Financial Times, что с через посредников с начала СВО Киев получил от Белграда вооружений примерно на 800 миллионов евро."Да, мы экспортируем наше оружие. Мы не можем экспортировать на Украину или в Россию, но у нас много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они с этим делают в конечном итоге - их дело", - заявил Вучич.Директор Центра геостратегических исследований из Белграда Драгана Трифкович в интервью Украина.ру добавила, что по доступной ей информации, сербское оружие, прежде всего, снаряды, стали поступать на территорию Украины еще в начале военных действий, то есть сразу после государственного переворота в 2014 году."Уже тогда, когда ВСУ напали на мирное население на востоке Украины, сербские снаряды были в их распоряжении. Украинские солдаты этими снарядами обстреливали территорию Донбасса", - заявила тогда Трифкович.Другие события дня - в материале Надежда России, бунт в Закарпатье. Главное на утро 30 мая.

https://ukraina.ru/20250529/molchanie-vuchicha-pochemu-serbiya-ne-mozhet-ostanovit-postavki-oruzhiya-ukraine-1063504937.html

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россия, сербия, белград, александр вучич, владимир путин, драгана трифкович , служба внешней разведки , вооруженные силы украины, ес, эксклюзив