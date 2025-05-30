Что Вучич ответил на обвинения в поставках оружия Киеву, или как сидеть на четырех стульях сразу - 30.05.2025 Украина.ру
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Что Вучич ответил на обвинения в поставках оружия Киеву, или как сидеть на четырех стульях сразу
Что Вучич ответил на обвинения в поставках оружия Киеву, или как сидеть на четырех стульях сразу - 30.05.2025 Украина.ру
Что Вучич ответил на обвинения в поставках оружия Киеву, или как сидеть на четырех стульях сразу
После того, как Служба внешней разведки РФ (СВР) обнародовала информацию о том, что Белград использует фальшивые сертификаты, чтобы поставлять вооружение Киеву, глава Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны работают над установкой соответствующих фактов и впредь будут блокировать подобные сделки
2025-05-30T10:47
2025-05-30T11:17
россия
сербия
белград
александр вучич
владимир путин
драгана трифкович
служба внешней разведки
вооруженные силы украины
ес
эксклюзив
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Также Вучич отметил, что 9 мая, во время визита на День Победы в Москву, обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным информацию о поставках Сербией оружия Киеву. Подробностей не привел, отметив, что расследованием занимается совместная рабочая группа."Я об этом говорил с президентом Путиным в присутствии нескольких человек из обеих делегаций и говорил с ним об этом наедине. Я не раскрывал бы детали нашего разговора. Мы здесь сформировали рабочую группу вместе с нашими российскими партнерами, чтобы установить факты", - заявил Вучич."Вучич пообещал блокировать поставки, а чего раньше-то не блокировал?", "Сербы-братишки по-братски убивают русских", "Как быстро забыты бомбардировки Белграда", "Ну, были когда-то сербы братьями. А теперь нож в спину воткнули, не постеснялись. Видимо, кружевные трусики к душе пришлись", "А мы им небо над Россией открыли!", "И нефть и газ почти за бесплатно отдаем, может, пора перестать?", "Закон рынка и капитал Маркса. Спрос рождает предложение, и если 300 % прибыли, то нет такого преступления, на которое не пойдет человек, пусть и серб, пусть и Вучич", "По-моему это было очевидно с самого начала, хотя бы потому, что Сербия со всех сторон окружена Евросоюзом и НАТО, в которые она так страстно рвется в последнее время", "Сербия находится в достаточно тяжелом состоянии, особенно когда вопрос в Косово заключается. Западники и крутят Вучичем как хотят. Но даже при этом он приехал на Парад. Ситуация его обязывает, что поделать", - добавили читатели Дзен-канала Украина.ру.Автор издания Украина.ру Василий Стоякин отметил, что, вероятнее всего, СВР обнародовала эту информацию именно сейчас, чтобы продемонстрировать, что недавние высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца о дальнобойных ракетах - общая линия Евросоюза, из сетей которой даже вроде дружественная России Сербия не может выпрыгнуть.В пользу этой версии говорит и другое событие, произошедшее практически параллельно с публикацией СВР: Предвзятая нейтральность: Швейцария выменяла свое лицо на прибыль.Профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович связал сообщение российских следователей с подписанием нового долгосрочного газового контракта между Сербией и Россией. Это намерение, вопреки ожиданиям, до сих пор не реализовано. И по мнению эксперта, заявлением СВР Москва дала Белграду понять, что условием подписания документа должно стать прекращение продаж оружия для Украины.В четверг, 29 мая, Служба внешней разведки РФ (СВР) обнародовала информацию о том, что Белград использует фальшивые сертификаты, чтобы поставлять вооружение Киеву через третьи страны."В организованном в дружественной России Сербии "конвейере смерти" участвуют крупнейшие компании национального ВПК, включая "Югоимпорт СДПР", Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие", - говорилось в заявлении ведомства, где также было указано, что чаще всего в роли посредников выступают страны НАТО - Чехия, Польша и Болгария, но в последнее время для этой цели стали привлекать даже "экзотические варианты" из числа государств Африки.Подробности - в материале Сербия попалась на поставках оружия Украине: почему эти данные всплыли сейчас?Долгое время Белград клялся в том, что торгует оружием только в "комплекте" с запретом на его перепродажу третьим странам. А в конце июня прошлого года президент Сербии Александр Вучич открыто сказал британской газете Financial Times, что с через посредников с начала СВО Киев получил от Белграда вооружений примерно на 800 миллионов евро."Да, мы экспортируем наше оружие. Мы не можем экспортировать на Украину или в Россию, но у нас много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они с этим делают в конечном итоге - их дело", - заявил Вучич.Директор Центра геостратегических исследований из Белграда Драгана Трифкович в интервью Украина.ру добавила, что по доступной ей информации, сербское оружие, прежде всего, снаряды, стали поступать на территорию Украины еще в начале военных действий, то есть сразу после государственного переворота в 2014 году."Уже тогда, когда ВСУ напали на мирное население на востоке Украины, сербские снаряды были в их распоряжении. Украинские солдаты этими снарядами обстреливали территорию Донбасса", - заявила тогда Трифкович.Другие события дня - в материале Надежда России, бунт в Закарпатье. Главное на утро 30 мая.
https://ukraina.ru/20250529/molchanie-vuchicha-pochemu-serbiya-ne-mozhet-ostanovit-postavki-oruzhiya-ukraine-1063504937.html
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сербия
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Марина Полякова
Марина Полякова
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Украина.ру
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, сербия, белград, александр вучич, владимир путин, драгана трифкович , служба внешней разведки , вооруженные силы украины, ес, эксклюзив
Россия, Сербия, Белград, Александр Вучич, Владимир Путин, Драгана Трифкович , Служба внешней разведки , Вооруженные силы Украины, ЕС, Эксклюзив

Что Вучич ответил на обвинения в поставках оружия Киеву, или как сидеть на четырех стульях сразу

10:47 30.05.2025 (обновлено: 11:17 30.05.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Сербии А. Вучичем
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Сербии А. Вучичем - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Марина Полякова
автор Украина.ру
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После того, как Служба внешней разведки РФ (СВР) обнародовала информацию о том, что Белград использует фальшивые сертификаты, чтобы поставлять вооружение Киеву, глава Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны работают над установкой соответствующих фактов и впредь будут блокировать подобные сделки
Также Вучич отметил, что 9 мая, во время визита на День Победы в Москву, обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным информацию о поставках Сербией оружия Киеву. Подробностей не привел, отметив, что расследованием занимается совместная рабочая группа.
"Я об этом говорил с президентом Путиным в присутствии нескольких человек из обеих делегаций и говорил с ним об этом наедине. Я не раскрывал бы детали нашего разговора. Мы здесь сформировали рабочую группу вместе с нашими российскими партнерами, чтобы установить факты", - заявил Вучич.
"Вучич, известный своим умением сидеть даже не на двух, а на четырех стульях, обещает проверить все договоры о поставках вооружений и расторгнуть любые сделки, которые могли быть заключены в интересах ВСУ", - отреагировал на слова сербского президента российский военкор Юрий Котенок.
"Вучич пообещал блокировать поставки, а чего раньше-то не блокировал?", "Сербы-братишки по-братски убивают русских", "Как быстро забыты бомбардировки Белграда", "Ну, были когда-то сербы братьями. А теперь нож в спину воткнули, не постеснялись. Видимо, кружевные трусики к душе пришлись", "А мы им небо над Россией открыли!", "И нефть и газ почти за бесплатно отдаем, может, пора перестать?", "Закон рынка и капитал Маркса. Спрос рождает предложение, и если 300 % прибыли, то нет такого преступления, на которое не пойдет человек, пусть и серб, пусть и Вучич", "По-моему это было очевидно с самого начала, хотя бы потому, что Сербия со всех сторон окружена Евросоюзом и НАТО, в которые она так страстно рвется в последнее время", "Сербия находится в достаточно тяжелом состоянии, особенно когда вопрос в Косово заключается. Западники и крутят Вучичем как хотят. Но даже при этом он приехал на Парад. Ситуация его обязывает, что поделать", - добавили читатели Дзен-канала Украина.ру.
Автор издания Украина.ру Василий Стоякин отметил, что, вероятнее всего, СВР обнародовала эту информацию именно сейчас, чтобы продемонстрировать, что недавние высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца о дальнобойных ракетах - общая линия Евросоюза, из сетей которой даже вроде дружественная России Сербия не может выпрыгнуть.
В пользу этой версии говорит и другое событие, произошедшее практически параллельно с публикацией СВР: Предвзятая нейтральность: Швейцария выменяла свое лицо на прибыль.
Профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович связал сообщение российских следователей с подписанием нового долгосрочного газового контракта между Сербией и Россией. Это намерение, вопреки ожиданиям, до сих пор не реализовано. И по мнению эксперта, заявлением СВР Москва дала Белграду понять, что условием подписания документа должно стать прекращение продаж оружия для Украины.
Коллаж: Александр Вучич, Украина
Вчера, 20:40
Молчание Вучича. Почему Сербия не может остановить поставки оружия УкраинеСербские оборонные предприятия вопреки декларируемому официальным Белградом "нейтралитету" продолжают поставки боеприпасов Киеву, сообщила 28 мая Служба внешней разведки России (СВР) на своем сайте
В четверг, 29 мая, Служба внешней разведки РФ (СВР) обнародовала информацию о том, что Белград использует фальшивые сертификаты, чтобы поставлять вооружение Киеву через третьи страны.
"В организованном в дружественной России Сербии "конвейере смерти" участвуют крупнейшие компании национального ВПК, включая "Югоимпорт СДПР", Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие", - говорилось в заявлении ведомства, где также было указано, что чаще всего в роли посредников выступают страны НАТО - Чехия, Польша и Болгария, но в последнее время для этой цели стали привлекать даже "экзотические варианты" из числа государств Африки.
Подробности - в материале Сербия попалась на поставках оружия Украине: почему эти данные всплыли сейчас?
Долгое время Белград клялся в том, что торгует оружием только в "комплекте" с запретом на его перепродажу третьим странам. А в конце июня прошлого года президент Сербии Александр Вучич открыто сказал британской газете Financial Times, что с через посредников с начала СВО Киев получил от Белграда вооружений примерно на 800 миллионов евро.
"Да, мы экспортируем наше оружие. Мы не можем экспортировать на Украину или в Россию, но у нас много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они с этим делают в конечном итоге - их дело", - заявил Вучич.
Директор Центра геостратегических исследований из Белграда Драгана Трифкович в интервью Украина.ру добавила, что по доступной ей информации, сербское оружие, прежде всего, снаряды, стали поступать на территорию Украины еще в начале военных действий, то есть сразу после государственного переворота в 2014 году.
"Уже тогда, когда ВСУ напали на мирное население на востоке Украины, сербские снаряды были в их распоряжении. Украинские солдаты этими снарядами обстреливали территорию Донбасса", - заявила тогда Трифкович.
Другие события дня - в материале Надежда России, бунт в Закарпатье. Главное на утро 30 мая.
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