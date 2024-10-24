https://ukraina.ru/20241024/1058338648.html

Нейтралитет остался только на бумаге. Купит ли Сербия российское оружие

Нейтралитет остался только на бумаге. Купит ли Сербия российское оружие - 24.10.2024 Украина.ру

Нейтралитет остался только на бумаге. Купит ли Сербия российское оружие

Руководство Сербии довольно купленным у России военным оборудованием и готово закупить еще. Об этом 24 октября на полях саммита БРИКС в Казани рассказал вице-премьер Сербии Александр Вулин.

2024-10-24T19:05

2024-10-24T19:05

2024-10-24T19:05

эксклюзив

сербия

россия

александр вучич

вице-премьер

драгана трифкович

нато

брикс

ес

миг-29

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По словам сербского политика, в Сербии отметили превосходное качество российского оборудования. Однако "не всегда легко" поставить его из России в Сербию в условиях антироссийских санкций, так как возникают проблемы с логистикой, отметил Вулин в интервью РИА Новости."Вы должны помнить, что мы являемся государством, полностью окруженным странами НАТО. Поэтому нам довольно сложно покупать что-то подобное. Но довольны ли мы и готовы ли покупать также российское оборудование? Да, это так", - сказал вице-премьер Сербии.Вулин напомнил, что в период, когда он занимал пост министра обороны, Белград вел переговоры о закупке российских "Панцирей" и вертолетов Ми-35 и Ми-17.По его словам, Сербия – свободная страна, которая выбирает оружие в соответствии с потребностями ее вооруженных сил. Это делается для того, чтобы не допустить повторения событий 1999 года и "не оказаться легкой добычей", рассказал министр.Александр Вулин также подчеркнул, что Сербия должна быть сильной в военном плане, чтобы сохранить свой нейтралитет."Мы не являемся частью какого-либо альянса. В трудное время, а мы знаем, что такое трудное время, в трудную минуту никто не придет. Никто нам не поможет. Только наша сила. Именно по этой причине мы выбираем и покупаем любое оружие, которое считаем полезным для себя. Это означает, что мы будем покупать российское оружие, китайское оружие, европейское оружие, любое оружие, которое будет полезно для нас и наших вооруженных сил", - рассказал Вулин.Действительно, военно-техническое сотрудничество между Сербией и Россией до определенного момента развивалось по нарастающей, однако после начала российской специальной военной операции в феврале 2022 года оно было фактически заморожено.Первый сигнал о том, что Белград пересматривает свое отношение к военному сотрудничеству с Москвой, был дан за полтора года до этого — в сентябре 2020 года, когда сербское руководство под давлением Запада отказалось от участия в российско-сербско-белорусских учениях "Славянское братство", хотя сербские подразделения в момент объявления соответствующего решения Белграда уже разместились на полигонах в Белоруссии.Тот же Александр Вулин, который возглавлял тогда сербское оборонное ведомство, объявил мораторий на проведение военных учений со всеми партнерами в течение полугода. Он пояснил, что Сербия приняла такое решение из-за "ужасного и незаслуженного" давления Евросоюза. Потом Сербия возобновила участие в международных военных учениях – в первую очередь, с западными партнерами из блока НАТО.Что касается приобретения российского оружия, в этой сфере дела обстоят примерно так же. С 2018 года по февраль 2020 года Россия в качестве военно-технической помощи передала Сербии четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, три транспортных вертолета Ми-17В-5, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", 30 танков Т-72МС и 30 бронетранспортеров БРДМ-2МС.В декабре 2021 года президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна намерена закупить в 2022-2023 годах 30 вертолетов, 18 из которых будут российского производства. Планировалась закупка четырёх Ми-35, трёх Ми-17 и ещё 11 подержанных Ми-35, которые Белград хотел приобрести у Кипра. После начала СВО сербское руководство сообщило о трудностях, связанных с обеспечением доставки российской военной техники в Белград. А в апреле текущего года Вучич во время визита заявил, что сербские власти планируют подписание соглашения о закупке 12 боевых самолетов Rafale. По его словам, выбор в пользу французских истребителей был продиктован вопросами логистики.Теперь в Казани сербский вице-премьер заявляет о том, что его страна готова к новым закупкам российской боевой техники. Стоит ли воспринимать эти его слова как заявление о намерениях, как руководство к действию или как красивый жест в сторону организаторов мероприятия, на котором сам Вулин оказался в роли того, кто приносит хозяевам красивый букет от важного гостя, которого все ждали, но который так и не приехал? Ведь на саммит БРИКС приглашали президента Вучича, а он сообщил, что не сможет покинуть Белград из-за приезда важных визитёров из Евросоюза.Вопрос заключается в том, отражают ли слова вице-премьера и министра без портфеля в правительстве Сербии Александра Вулина реальные планы руководства страны, или они прежде всего продиктованы желанием создать в российских СМИ впечатление преемственности старого внешнеполитического курса, несмотря на множащиеся свидетельства ускорения сближения сербского руководства с Западом.Директор Центра геостратегических исследовании (Белград) Драгана Трифкович в интервью Украина.ру отметила, что югославская и сербская армия по традиции использовали советское и российское оружие. На нем базировалась и сербская военная промышленность, но в последние годы эта тенденция изменилась, добавила она.По словам эксперта, в сербский силовой сектор постепенно вводится западное вооружение, и этот процесс идет параллельно с внедрением стандартов НАТО в армию и полицию посредством проведения совместных учений со странами Альянса.Трифкович напомнила, что Сербия позиционирует себя "военно-нейтральным государством" на основании документа под названием „Декларация о военном нейтралитете Республики Сербия“, который был принять парламентом страны в период президентства Воислава Коштуницы. Положение о военном нейтралитете зафиксировано и в оборонной стратегии Сербии от 2019 года. Но в этом же документе говорится о том, что укрепление национальной безопасности и обороны реализуется в рамках процесса евроинтеграции, продолжила эксперт.Несмотря на формальное определение "нейтралитета", которое содержится в стратегических документах, Сербия в последние несколько лет фактически отменила военные учения с другими странами и сосредоточила все силы на стратегическом сотрудничестве с американской Национальной гвардией армии Огайо, отметила эксперт. Также Белград проводит с НАТО военные маневры, такие, как "Платиновый волк" и многие другие, напомнила она."Если к этому добавить военное сотрудничество с Западом по вопросам экспорта оружия, которое потом обнаруживается на Украине, в Израиле, Сирии, Йемене и в других горячих точках, можно констатировать, что военный нейтралитет Сербии остался только на бумаге", - заявила Трифкович.По ее словам, сербская военная промышленность – самая развитая на Балканах, но в качестве стратегического партнера Белград выбрал США. Через торговые схемы, придуманные американцами, Белград продает оружие и снаряды, которые производит, сказала эксперт.Кроме этого, в последние годы Сербия купила довольно много оружия и военного оборудования из западных стран и из Китая, что сильно влияет на процесс обучения сотрудников силового сектора, добавила Трифкович.„Например, бригада спецназа и военная полиция используют разные типы ружей и пистолетов из США, Израиля, Германии, Бельгии, Австрии, Финляндии… Были закуплены и бронемашины из США (Lenco BearCat G2, Humvee), а также средства ПВО из Франции ("Мистраль"), ракетные системы ПВО и радары из Китая (HQ-17, FК-3, JSG-100, H-200), вертолеты из Германии (Airbus H145), самолеты из Франции (Rafale), а также дроны из Китая и Израиля“, - рассказала эксперт.Что касается вооружений российского производства, то обсуждались поставки мобильных систем радио-электронной борьбы „Красуха“, зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь-С1, вертолетов МИ-35М. Но в соответствии с источниками в минобороны Сербии, эти поставки сорвались из-за конфликта на Украине, напомнила Трифкович."Все это свидетельствует о том, что Армия Сербии все больше снабжается из западных источников, а также о том, что вводится практика закупок разнообразной техники и оборудования на Западе, в Китае, в Израиле, что для наших силовых подразделений является новшеством", - отметила она.Сербия фактически стала принимать на вооружение оружие из стран НАТО, а если добавить к этому большое количество совместных маневров, которые проводятся между военными Сербии и стран НАТО, можно заключить, что происходит все более интенсивное сближение сербской армии с Североатлантическим альянсом, сказала Трифкович.„Поэтому я не уверена, что заявление Александра Вулина о том, что Сербия намерена купить новое оружие у России, надо воспринимать всерьез. Я думаю, что оно предназначено для российской общественности, которую шокируют новости о том, что Белград поставляет снаряды Киеву“, - считает эксперт.По ее словам, на это указывает то, что в одном и том же интервью российским СМИ Вулин завляет о желании его страны приобрести российское оружие и подчеркивает невозможность поставок этого оружия из-за антироссийских санкций.„Он говорит, что Сербия окружена странами НАТО. Это больше звучит как оправдание сотрудничества Сербии с НАТО. Если это оправдано, тогда, следуя этой же логике, Израиль должен был бы сотрудничать не с США, а с арабскими странами“, - подытожила Драгана Трифкович.

https://ukraina.ru/20241003/1057873513.html

https://ukraina.ru/20240412/1054484545.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, сербия, россия, александр вучич, вице-премьер, драгана трифкович , нато, брикс, ес, миг-29, rafale