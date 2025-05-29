Хороший-плохой Трамп: суд США вынес ему пошлинный приговор - 29.05.2025 Украина.ру
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Хороший-плохой Трамп: суд США вынес ему пошлинный приговор
Хороший-плохой Трамп: суд США вынес ему пошлинный приговор - 29.05.2025 Украина.ру
Хороший-плохой Трамп: суд США вынес ему пошлинный приговор
Суд по международной торговле США решил, что устанавливая высокие торговые тарифы для ряда стран, американский президент Дональд Трамп превысил полномочия. И значит, пошлины должны быть пересмотрены. Об этом написало американское издание New York Times (NYT)
2025-05-29T13:03
2025-05-29T13:03
новости
сша
китай
мексика
дональд трамп
ес
cnn
министерство юстиции
тарифы
пошлина
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"Коллегия федеральных судей в среду запретила президенту США Дональду Трампу вводить некоторые из самых высоких тарифов в отношении Китая и других торговых партнеров США", - говорится в публикации NYT, где также отмечается, что исполнительной власти США дано 10 дней на завершение бюрократического процесса остановки пошлин.Речь идет о 30%-ых тарифах Трампа в отношении Китая, 25%-ых пошлинах на некоторые товары, импортируемые из Мексики и Канады, и 10%-ые - на большинство товаров, поступающих в США. Однако , уточнило американское издание CNN, это не касается 25%-ых тарифов на автомобили, автозапчасти, сталь или алюминий.Министерство юстиции США уже отреагировало на это решение суда, отметив, что с выводами не согласно и планирует подать апелляцию.Свою позицию противники трамповских тарифов мотивируют тем, что, по их подсчетам, эффект от их введения может быть сравним по последствиям с пандемией или мировым кризисом 2008 года. А вот представитель Белого дома Куш Десаи резко осудил решение суда, заявив, что несправедливые торговые отношения "опустошили американские общины, оставили рабочих позади и ослабили оборонно-промышленную базу - это факты, которые суд не оспаривал"."Неизбранным судьям не дано решать, как правильно реагировать на чрезвычайную ситуацию в стране", - сказал он, добавив, что Трамп будет использовать "все рычаги исполнительной власти для разрешения кризиса".В своей тарифной политике Трамп также противоречив, как и в многих других вопросах. Он сначала широко рекламировал свои драконовские пошлины для тех, кто по ему мнению до сих пор "доил" США, а позже "откатился", заявив, что временно готов их отменить. Так, например, ранее обещанный "оброк" для Пекина составлял аж 145%, но затем Китай и США договорились о предварительной сделке по снижению торговых пошлин, действующей с 14 мая на 90 дней.Примерно та же история случилась и с ЕС: лидер США обещал уже с 1 июня ввести пошлины в отношении европейских товаров в размере 50%, но "После приятного разговора" с Урсулой фон дер Ляйнен согласился повременить с драконовскими пошлинами для ЕС.Большинство экспертов считают, что таким образом Трамп попросту манипулирует своими оппонентами, склоняя их к нужному для себя поведению. В частности, аналитик компании "Эйлер" Беннетт Керра уверен, что такое поведение Трампа - всего лишь элемент его тактики для ускорения торговых переговоров и попытки надавить на соперников.В этом контексте очень интересно звучит инсайд американской газеты New York Times от 28 мая о намерении нового президента США разделить мир на сферы влияния с Россией и Китаем, то есть сформировать трехполярную мировую систему, в которой каждая из трех держав будет доминировать в своей части земного шара.Другие события дня - в материале Предвзятая нейтральность: Швейцария выменяла свое лицо на прибыль.
https://ukraina.ru/20250528/tramp-vs-sanktsii-respublikantsy-schitayut-dengi-i-otkazyvayutsya-morozit-ushi-nazlo-rossii--1063454852.html
https://ukraina.ru/20250411/bolshe-ne-gegemon-ekspert-rasskazal-kak-s-pomoschyu-poshlin-tramp-khochet-reshit-problemu-gosdolga-ssha-1062470260.html
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новости, сша, китай, мексика, дональд трамп, ес, cnn, министерство юстиции, тарифы, пошлина
Новости, США, Китай, Мексика, Дональд Трамп, ЕС, CNN, Министерство юстиции, тарифы, пошлина

Хороший-плохой Трамп: суд США вынес ему пошлинный приговор

13:03 29.05.2025
 
© сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
© сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
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Суд по международной торговле США решил, что устанавливая высокие торговые тарифы для ряда стран, американский президент Дональд Трамп превысил полномочия. И значит, пошлины должны быть пересмотрены. Об этом написало американское издание New York Times (NYT)
"Коллегия федеральных судей в среду запретила президенту США Дональду Трампу вводить некоторые из самых высоких тарифов в отношении Китая и других торговых партнеров США", - говорится в публикации NYT, где также отмечается, что исполнительной власти США дано 10 дней на завершение бюрократического процесса остановки пошлин.
Речь идет о 30%-ых тарифах Трампа в отношении Китая, 25%-ых пошлинах на некоторые товары, импортируемые из Мексики и Канады, и 10%-ые - на большинство товаров, поступающих в США. Однако , уточнило американское издание CNN, это не касается 25%-ых тарифов на автомобили, автозапчасти, сталь или алюминий.
Министерство юстиции США уже отреагировало на это решение суда, отметив, что с выводами не согласно и планирует подать апелляцию.
Вчера, 11:25
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Свою позицию противники трамповских тарифов мотивируют тем, что, по их подсчетам, эффект от их введения может быть сравним по последствиям с пандемией или мировым кризисом 2008 года. А вот представитель Белого дома Куш Десаи резко осудил решение суда, заявив, что несправедливые торговые отношения "опустошили американские общины, оставили рабочих позади и ослабили оборонно-промышленную базу - это факты, которые суд не оспаривал".
"Неизбранным судьям не дано решать, как правильно реагировать на чрезвычайную ситуацию в стране", - сказал он, добавив, что Трамп будет использовать "все рычаги исполнительной власти для разрешения кризиса".
- РИА Новости, 1920, 11.04.2025
11 апреля, 19:30
Больше не гегемон. Эксперт рассказал, как с помощью пошлин Трамп хочет решить проблему госдолга СШАЛибералы по всему миру долгое время рассказывали, что американский госдолг может вырасти до какого угодно состояния, и это ни на что не будет влиять. Эта схема могла бы работать, будь Америка единоличным гегемоном. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру постоянный участник политических ТВ-шоу, политолог-американист Александр Каргин
В своей тарифной политике Трамп также противоречив, как и в многих других вопросах. Он сначала широко рекламировал свои драконовские пошлины для тех, кто по ему мнению до сих пор "доил" США, а позже "откатился", заявив, что временно готов их отменить. Так, например, ранее обещанный "оброк" для Пекина составлял аж 145%, но затем Китай и США договорились о предварительной сделке по снижению торговых пошлин, действующей с 14 мая на 90 дней.
Примерно та же история случилась и с ЕС: лидер США обещал уже с 1 июня ввести пошлины в отношении европейских товаров в размере 50%, но "После приятного разговора" с Урсулой фон дер Ляйнен согласился повременить с драконовскими пошлинами для ЕС.
Большинство экспертов считают, что таким образом Трамп попросту манипулирует своими оппонентами, склоняя их к нужному для себя поведению. В частности, аналитик компании "Эйлер" Беннетт Керра уверен, что такое поведение Трампа - всего лишь элемент его тактики для ускорения торговых переговоров и попытки надавить на соперников.
В этом контексте очень интересно звучит инсайд американской газеты New York Times от 28 мая о намерении нового президента США разделить мир на сферы влияния с Россией и Китаем, то есть сформировать трехполярную мировую систему, в которой каждая из трех держав будет доминировать в своей части земного шара.
Другие события дня - в материале Предвзятая нейтральность: Швейцария выменяла свое лицо на прибыль.
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