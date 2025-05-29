Предвзятая нейтральность: Швейцария выменяла свое лицо на прибыль
© сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
© сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
Официальный Берн разрешил швейцарскому технологическому концерну RUAG MRO продать 71 танк Leopard 1 A5 немецким компаниям. Условие сделки - запрет на реэкспорт этой техники на Украину. Об этом сообщили в Федеральном совете (правительстве) Швейцарии
"Сегодня Министерство экономики (EAER) проинформировало Федеральный совет, что RUAG MRO не обязана предоставлять разрешение на запланированную продажу своих танков, базирующихся в Италии, немецкой компании, учитывая предоставленную сторонами договорную гарантию не передавать Украине танки, их компоненты или комплектующие. Планируемая продажа не противоречит эмбарго на поставки вооружений", - говорится в сообщении ведомства.
Речь идет о танках Leopard, которые вместе с комплектующими в настоящее время находятся в Италии. Всего машин 96, однако, как отметили в швейцарском правительстве, "в отношении 25 бронетранспортеров отчеты о собственности на данный момент все еще противоречивы".
Эта история могла бы остаться проходной в духе "какая-то европейская страна что-то снова дает Киеву через обходные пути", однако в случае со Швейцарией, ситуация приобретает совсем другие краски. Дело в том, что Берн позиционирует себя как нейтральную сторону во всех без исключения военных конфликтах, неся этот "флаг" аж с 1815 года.
Однако, как говорится, "если вы сидите за столом с 12 нацистами - за вашим столом 13 нацистов". Кстати, бразильский писатель Пауло Коэльо на эту тему как-то сказал, что "нейтральность - это способ сказать "да", не принимая решения".
И сегодня Швейцария именно так и поступает, отмечают эксперты, ведь государство, купившее у нее "пятнистые" машины, может попросту сбыть их третьей стране, не связанной договором о запрете реэкспорта. Тему кругового обмена вооружением тоже никто не отменял: новые танки европейский покупатель оставляет себе, а свои старые, не связанные узами нейтральных запретов, легко может передать ВСУ. Параллельно еще и заработать.
© сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
© сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
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