https://ukraina.ru/20250528/nagloe-predatelstvo-ekspert-shokiroval-pravdoy-ob-otnoshenii-polskikh-vlastey-k-svoemu-narodu-1063448751.html
Наглое предательство: эксперт шокировал правдой об отношении польских властей к своему народу
Наглое предательство: эксперт шокировал правдой об отношении польских властей к своему народу - 28.05.2025 Украина.ру
Наглое предательство: эксперт шокировал правдой об отношении польских властей к своему народу
Правительство Польши цинично игнорирует волю 80% граждан, выступающих против втягивания страны в украинский конфликт. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политический аналитик, руководитель Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич
2025-05-28T04:15
2025-05-28T04:15
2025-05-28T04:15
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Хавич подчеркивает, что правительство Дональда Туска продолжает курс на поддержку Киева, несмотря на резко негативное отношение к этому со стороны польского общества.Аналитик напомнил о недавнем скандале, когда заявления западных партнеров о возможной подготовке к вводу войск вынудили польские власти экстренно оправдываться перед общественностью. По словам Хавича, этот эпизод наглядно показал, что ключевые решения по украинскому вопросу принимаются не в Варшаве, а в других европейских столицах.Эксперт также отметил, что подобная политика властей вызывает растущее недовольство среди польского населения, которое все отчетливее осознает риски возможного вовлечения страны в прямой военный конфликт.Полный тест материала Анны Черкасовой "Олег Хавич о том, почему России выгодно, чтобы президентом Польши стал русофоб Навроцкий" на сайте Украина.ру.Также на тему провокаций Запада: "Паника в Сувалкском коридоре. В ожидании России" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250519/prezidentskie-vybory-v-polshe-pravyy-razvorot-1063252429.html
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новости, польша, киев, варшава, олег хавич, украина.ру, поляки, война, конфликт, население, туск дональд, киевский режим
Новости, Польша, Киев, Варшава, Олег Хавич, Украина.ру, поляки, война, конфликт, население, Туск Дональд, киевский режим
Наглое предательство: эксперт шокировал правдой об отношении польских властей к своему народу
Правительство Польши цинично игнорирует волю 80% граждан, выступающих против втягивания страны в украинский конфликт. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политический аналитик, руководитель Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич