Наглое предательство: эксперт шокировал правдой об отношении польских властей к своему народу - 28.05.2025 Украина.ру
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Наглое предательство: эксперт шокировал правдой об отношении польских властей к своему народу
Наглое предательство: эксперт шокировал правдой об отношении польских властей к своему народу - 28.05.2025 Украина.ру
Наглое предательство: эксперт шокировал правдой об отношении польских властей к своему народу
Правительство Польши цинично игнорирует волю 80% граждан, выступающих против втягивания страны в украинский конфликт. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политический аналитик, руководитель Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич
2025-05-28T04:15
2025-05-28T04:15
новости
польша
киев
варшава
олег хавич
украина.ру
поляки
война
конфликт
население
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Хавич подчеркивает, что правительство Дональда Туска продолжает курс на поддержку Киева, несмотря на резко негативное отношение к этому со стороны польского общества.Аналитик напомнил о недавнем скандале, когда заявления западных партнеров о возможной подготовке к вводу войск вынудили польские власти экстренно оправдываться перед общественностью. По словам Хавича, этот эпизод наглядно показал, что ключевые решения по украинскому вопросу принимаются не в Варшаве, а в других европейских столицах.Эксперт также отметил, что подобная политика властей вызывает растущее недовольство среди польского населения, которое все отчетливее осознает риски возможного вовлечения страны в прямой военный конфликт.Полный тест материала Анны Черкасовой "Олег Хавич о том, почему России выгодно, чтобы президентом Польши стал русофоб Навроцкий" на сайте Украина.ру.Также на тему провокаций Запада: "Паника в Сувалкском коридоре. В ожидании России" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250519/prezidentskie-vybory-v-polshe-pravyy-razvorot-1063252429.html
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новости, польша, киев, варшава, олег хавич, украина.ру, поляки, война, конфликт, население, туск дональд, киевский режим
Новости, Польша, Киев, Варшава, Олег Хавич, Украина.ру, поляки, война, конфликт, население, Туск Дональд, киевский режим

Наглое предательство: эксперт шокировал правдой об отношении польских властей к своему народу

04:15 28.05.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк"Марш независимости" в Варшаве
Марш независимости в Варшаве - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Правительство Польши цинично игнорирует волю 80% граждан, выступающих против втягивания страны в украинский конфликт. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политический аналитик, руководитель Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич
Хавич подчеркивает, что правительство Дональда Туска продолжает курс на поддержку Киева, несмотря на резко негативное отношение к этому со стороны польского общества.
"Туску плевать на мнение своих граждан. Да, 80% поляков против [ввода войск], но Туску плевать на мнение своих граждан", - заявил эксперт.
Аналитик напомнил о недавнем скандале, когда заявления западных партнеров о возможной подготовке к вводу войск вынудили польские власти экстренно оправдываться перед общественностью.
По словам Хавича, этот эпизод наглядно показал, что ключевые решения по украинскому вопросу принимаются не в Варшаве, а в других европейских столицах.
Эксперт также отметил, что подобная политика властей вызывает растущее недовольство среди польского населения, которое все отчетливее осознает риски возможного вовлечения страны в прямой военный конфликт.
Полный тест материала Анны Черкасовой "Олег Хавич о том, почему России выгодно, чтобы президентом Польши стал русофоб Навроцкий" на сайте Украина.ру.
Также на тему провокаций Запада: "Паника в Сувалкском коридоре. В ожидании России" на сайте Украина.ру.
Президентские выборы в Польше - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
19 мая, 18:18
Президентские выборы в Польше: правый разворотВ воскресенье, 18 мая, прошёл первый тур выборов президента Польши. Вышедшие во второй тур кандидаты оказались ожидаемыми – в отличие от разрыва между ними. В целом же три правых кандидата получили более 50%.
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