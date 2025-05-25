Олег Хавич о том, почему России выгодно, чтобы президентом Польши стал русофоб Навроцкий - 25.05.2025 Украина.ру
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Олег Хавич о том, почему России выгодно, чтобы президентом Польши стал русофоб Навроцкий
Олег Хавич о том, почему России выгодно, чтобы президентом Польши стал русофоб Навроцкий - 25.05.2025 Украина.ру
Олег Хавич о том, почему России выгодно, чтобы президентом Польши стал русофоб Навроцкий
Кто бы не пришел к власти в Польше, они за срыв переговоров по Украине и победу Евросоюза над Россией. Хотя российская сторона может быть заинтересована в избрании Кароля Навроцкого польским президентом.
2025-05-25T08:00
2025-05-25T09:09
интервью
политика
дипломатия
польша
украина
россия
рафал тшасковски
олег хавич
анджей дуда
украина.ру
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик, руководитель Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич.В воскресенье, 18 мая, в Польше завершился подсчет голосов первого тура президентских выборов. Победителями стали мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий правящую партию "Гражданская платформа", и глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия "Право и справедливость". Второй тур назначен на 1 июня.— Олег, на эту тему у вас вышла статья "Президентские выборы в Польше: правый разворот". Почему нас должно это интересовать, если, в независимости от того, кто победит, эта страна будет враждебно относиться к России и не прекратит поддержку Украины?— Потому что географию невозможно изменить. Что бы ни произошло, Польша останется соседом Украины и соседом России. Как локально (я имею в виду Калининградскую область), так и глобально. Потому что геополитическое пространство России шире границы РФ. Поэтому, что бы не происходило в Польше, Москва должна (именно должна) по-настоящему знать о ситуации в стране (не поддаваясь успокоительным мифам) и пытаться на нее влиять, даже если инструменты влияния ограничены.После того, как я был вынужден уехать из Украины, я четыре года прожил в Польше. Выучил язык. Какую-то часть польских политиков видел живьем, потому что как журналист присутствовал на некоторых мероприятиях.И я считаю, что Польша должна быть одной из первых стран, которые должны быть в центре российского внимания.— Вы сказали, что в отношении Польши в России есть много мифов. Какие из них нужно искоренить в первую очередь?— Когда мы говорим, что Польша – это АнтиРоссия, то это не совсем так. Точнее, на уровне власти это так, но обычные поляки, несмотря на многолетнюю промывку мозгов, достаточно дружелюбно относятся к русским. Возможно, у них есть претензии к российскому государству (это зависит от судьбы каждого конкретного поляка), но к этническим русским и к гражданам РФ они относятся хорошо.Во-первых, когда после 2014 года Польша отменила малое пограничное движение с Калининградской областью, то там начались протесты. Люди возмущались: "Зачем вы это делаете? У нас с ними нормальные отношения и общий бизнес". Во-вторых, когда до 2022 года русские активно ездили в Польшу с целью туризма, на бытовом уровне между ними и поляками не было ни одного скандала на политической основе. Хотя с 2014 года Варшава полностью заняла позицию Украины, и русофобия с ее стороны только нарастала при любой власти.Если посмотреть телевизор, то там страшное дело, что происходит. Особенно смешно, когда "агентами Кремля", которых поймали после 2022 года, оказались гражданами Украины и Белоруссии. Из граждан РФ там был только хоккеист, на которого у них ничего не было. Его просто запрессовали, и он в чем-то там признался.Повторюсь, я на бытовом уровне никакой русофобии не наблюдал. Зато еще до 2022 года в Польше регулярно происходили конфликты между украинцами и поляками на национальной почве из-за событий Второй мировой войны. И даже сейчас у поляков нет претензий к русским, которые живут в Польше из-за работы и по семейным обстоятельствам. На них в прямом и переносном смысле нападают приехавшие в Польшу украинцы.— Вернемся к политической системе Польши. Вы пишете, что там происходит правый разворот. Как именно это повлияет на внешнюю политику Варшавы?— Я еще перед первым туром писал, что на этих выборах решится вопрос о том, получит ли польская власть возможность ввести войска на Украину. Пока же ситуация выглядит так.Сформированное лево-либералами польское правительство полностью подконтрольно Брюсселю. Если Брюссель примет такое решение, оно войска на Украину введет. Да, 80% поляков против, но Туску плевать на мнение своих граждан.Кстати, когда за пару дней до выборов Келлог заявил, что Британия, Германия, Франция и Польша готовятся ввести войска до Днепра, в Польше был страшный скандал. И Туск, и министр обороны Косиняк-Камыш были вынуждены оправдываться: "Нет, нет, мы этого делать не будем".Сейчас они этого сделать не могут, потому что президентом Польши является Анджей Дуда – представитель партии "Право и справедливость", которая находится в оппозиции к правительству. Если бы у "ПиС" было свое правительство, они точно так же были бы готовы ввести войска на Украину. Но поскольку они в оппозиции, то Дуда под этим не подпишется (по конституции окончательное решение именно за президентом).Если президентом Польши будет избран однопартиец Туска Рафал Тшасковский, то ввод польских войск на Украину в случае команды из Брюсселя будет техническим моментом. А если президентом станет Кароль Навроцкий, то, несмотря на то, что он еще более патентованный русофоб, чем Тшасковский, он не согласится подписать указ о вводе войск на Украину просто из принципа, чтобы насолить своим политическим оппонентам.Это главная причина, почему Россия может быть заинтересована в победе Навроцкого. Несмотря на то, что его Институт национальной памяти – одиозная структура, которая героизирует откровенных бандитов, вырезавших белорусское и украинское население Польши и нападавших на советские войска, которые спасли Польшу от нацистов.Да и сам Навроцкий, когда еще до Майдана был руководителем одного музея в Гданьске, устроил грандиозный скандал. Когда в мае на одном из мероприятий скрипичный квартет исполнял мелодию из песни "Темная ночь, только пули свистят по степи", он стал орать на музыкантов и переворачивать пюпитры с криками: "Я не позволю тут устраивать большевистскую пропаганду". И до сих пор этим гордится.Тем не менее, его победа выгодна для России, потому что он может заблокировать ввод польских войск на территорию Украины.— А как Польша, учитывая все эти планы об интервенции на Украину, реагирует на переговоры между Путиным и Трампом?— И "Гражданская платформа", и "Пис" выступают за срыв переговоров и военную победу Запада над Россией. Эти люди прекрасно понимают, что киевский режим – это прокси Запада. Они знают, в какой форме идет эта война: Запад дает оружие, киевский режим – тела собственных граждан. Да, публично об этом Навроцкий и Тшасковский не заявят, но они будут поддерживать любые антироссийские шаги.Премьер Польши объявил, что благодаря его правительству ЕС прекратит беспошлинную торговлю с Украиной после 5 июня. Но польская оппозиция заявляет, что радоваться пока рано, и это подтверждают в Брюсселе. Об этом в материале Радость Польши от прекращения беспошлинной торговли ЕС с Украиной может оказаться преждевременной.
https://ukraina.ru/20250519/prezidentskie-vybory-v-polshe-pravyy-razvorot-1063252429.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, политика, дипломатия, польша, украина, россия, рафал тшасковски, олег хавич, анджей дуда, украина.ру, европа, нацизм, русофобия, вооружения
Интервью, политика, дипломатия, Польша, Украина, Россия, Рафал Тшасковски, Олег Хавич, Анджей Дуда, Украина.ру, Европа, нацизм, Русофобия, вооружения

Олег Хавич о том, почему России выгодно, чтобы президентом Польши стал русофоб Навроцкий

08:00 25.05.2025 (обновлено: 09:09 25.05.2025)
 
© из личного архива Олега ХавичаОлег Хавич интервью
Олег Хавич интервью
© из личного архива Олега Хавича
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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Кто бы не пришел к власти в Польше, они за срыв переговоров по Украине и победу Евросоюза над Россией. Хотя российская сторона может быть заинтересована в избрании Кароля Навроцкого польским президентом.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик, руководитель Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич.
В воскресенье, 18 мая, в Польше завершился подсчет голосов первого тура президентских выборов. Победителями стали мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий правящую партию "Гражданская платформа", и глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия "Право и справедливость". Второй тур назначен на 1 июня.
— Олег, на эту тему у вас вышла статья "Президентские выборы в Польше: правый разворот". Почему нас должно это интересовать, если, в независимости от того, кто победит, эта страна будет враждебно относиться к России и не прекратит поддержку Украины?
— Потому что географию невозможно изменить. Что бы ни произошло, Польша останется соседом Украины и соседом России. Как локально (я имею в виду Калининградскую область), так и глобально. Потому что геополитическое пространство России шире границы РФ.
Поэтому, что бы не происходило в Польше, Москва должна (именно должна) по-настоящему знать о ситуации в стране (не поддаваясь успокоительным мифам) и пытаться на нее влиять, даже если инструменты влияния ограничены.
После того, как я был вынужден уехать из Украины, я четыре года прожил в Польше. Выучил язык. Какую-то часть польских политиков видел живьем, потому что как журналист присутствовал на некоторых мероприятиях.
И я считаю, что Польша должна быть одной из первых стран, которые должны быть в центре российского внимания.
Президентские выборы в Польше - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
19 мая, 18:18
Президентские выборы в Польше: правый разворотВ воскресенье, 18 мая, прошёл первый тур выборов президента Польши. Вышедшие во второй тур кандидаты оказались ожидаемыми – в отличие от разрыва между ними. В целом же три правых кандидата получили более 50%.
— Вы сказали, что в отношении Польши в России есть много мифов. Какие из них нужно искоренить в первую очередь?
— Когда мы говорим, что Польша – это АнтиРоссия, то это не совсем так. Точнее, на уровне власти это так, но обычные поляки, несмотря на многолетнюю промывку мозгов, достаточно дружелюбно относятся к русским. Возможно, у них есть претензии к российскому государству (это зависит от судьбы каждого конкретного поляка), но к этническим русским и к гражданам РФ они относятся хорошо.
Во-первых, когда после 2014 года Польша отменила малое пограничное движение с Калининградской областью, то там начались протесты. Люди возмущались: "Зачем вы это делаете? У нас с ними нормальные отношения и общий бизнес".
Во-вторых, когда до 2022 года русские активно ездили в Польшу с целью туризма, на бытовом уровне между ними и поляками не было ни одного скандала на политической основе. Хотя с 2014 года Варшава полностью заняла позицию Украины, и русофобия с ее стороны только нарастала при любой власти.
Если посмотреть телевизор, то там страшное дело, что происходит. Особенно смешно, когда "агентами Кремля", которых поймали после 2022 года, оказались гражданами Украины и Белоруссии. Из граждан РФ там был только хоккеист, на которого у них ничего не было. Его просто запрессовали, и он в чем-то там признался.
Повторюсь, я на бытовом уровне никакой русофобии не наблюдал. Зато еще до 2022 года в Польше регулярно происходили конфликты между украинцами и поляками на национальной почве из-за событий Второй мировой войны. И даже сейчас у поляков нет претензий к русским, которые живут в Польше из-за работы и по семейным обстоятельствам. На них в прямом и переносном смысле нападают приехавшие в Польшу украинцы.
© AP / Czarek Sokolowski
- РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© AP / Czarek Sokolowski
— Вернемся к политической системе Польши. Вы пишете, что там происходит правый разворот. Как именно это повлияет на внешнюю политику Варшавы?
— Я еще перед первым туром писал, что на этих выборах решится вопрос о том, получит ли польская власть возможность ввести войска на Украину. Пока же ситуация выглядит так.
Сформированное лево-либералами польское правительство полностью подконтрольно Брюсселю. Если Брюссель примет такое решение, оно войска на Украину введет. Да, 80% поляков против, но Туску плевать на мнение своих граждан.
Кстати, когда за пару дней до выборов Келлог заявил, что Британия, Германия, Франция и Польша готовятся ввести войска до Днепра, в Польше был страшный скандал. И Туск, и министр обороны Косиняк-Камыш были вынуждены оправдываться: "Нет, нет, мы этого делать не будем".
Сейчас они этого сделать не могут, потому что президентом Польши является Анджей Дуда – представитель партии "Право и справедливость", которая находится в оппозиции к правительству. Если бы у "ПиС" было свое правительство, они точно так же были бы готовы ввести войска на Украину. Но поскольку они в оппозиции, то Дуда под этим не подпишется (по конституции окончательное решение именно за президентом).
Если президентом Польши будет избран однопартиец Туска Рафал Тшасковский, то ввод польских войск на Украину в случае команды из Брюсселя будет техническим моментом. А если президентом станет Кароль Навроцкий, то, несмотря на то, что он еще более патентованный русофоб, чем Тшасковский, он не согласится подписать указ о вводе войск на Украину просто из принципа, чтобы насолить своим политическим оппонентам.
Это главная причина, почему Россия может быть заинтересована в победе Навроцкого. Несмотря на то, что его Институт национальной памяти – одиозная структура, которая героизирует откровенных бандитов, вырезавших белорусское и украинское население Польши и нападавших на советские войска, которые спасли Польшу от нацистов.
Да и сам Навроцкий, когда еще до Майдана был руководителем одного музея в Гданьске, устроил грандиозный скандал. Когда в мае на одном из мероприятий скрипичный квартет исполнял мелодию из песни "Темная ночь, только пули свистят по степи", он стал орать на музыкантов и переворачивать пюпитры с криками: "Я не позволю тут устраивать большевистскую пропаганду". И до сих пор этим гордится.
Тем не менее, его победа выгодна для России, потому что он может заблокировать ввод польских войск на территорию Украины.
© Telegram
© Telegram
— А как Польша, учитывая все эти планы об интервенции на Украину, реагирует на переговоры между Путиным и Трампом?
— И "Гражданская платформа", и "Пис" выступают за срыв переговоров и военную победу Запада над Россией. Эти люди прекрасно понимают, что киевский режим – это прокси Запада. Они знают, в какой форме идет эта война: Запад дает оружие, киевский режим – тела собственных граждан. Да, публично об этом Навроцкий и Тшасковский не заявят, но они будут поддерживать любые антироссийские шаги.
Премьер Польши объявил, что благодаря его правительству ЕС прекратит беспошлинную торговлю с Украиной после 5 июня. Но польская оппозиция заявляет, что радоваться пока рано, и это подтверждают в Брюсселе. Об этом в материале Радость Польши от прекращения беспошлинной торговли ЕС с Украиной может оказаться преждевременной.
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