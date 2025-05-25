https://ukraina.ru/20250525/oleg-khavich-o-tom-pochemu-rossii-vygodno-chtoby-prezidentom-polshi-stal-rusofob-navrotskiy-1063378635.html

Олег Хавич о том, почему России выгодно, чтобы президентом Польши стал русофоб Навроцкий

Олег Хавич о том, почему России выгодно, чтобы президентом Польши стал русофоб Навроцкий - 25.05.2025 Украина.ру

Олег Хавич о том, почему России выгодно, чтобы президентом Польши стал русофоб Навроцкий

Кто бы не пришел к власти в Польше, они за срыв переговоров по Украине и победу Евросоюза над Россией. Хотя российская сторона может быть заинтересована в избрании Кароля Навроцкого польским президентом.

2025-05-25T08:00

2025-05-25T08:00

2025-05-25T09:09

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик, руководитель Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич.В воскресенье, 18 мая, в Польше завершился подсчет голосов первого тура президентских выборов. Победителями стали мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий правящую партию "Гражданская платформа", и глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия "Право и справедливость". Второй тур назначен на 1 июня.— Олег, на эту тему у вас вышла статья "Президентские выборы в Польше: правый разворот". Почему нас должно это интересовать, если, в независимости от того, кто победит, эта страна будет враждебно относиться к России и не прекратит поддержку Украины?— Потому что географию невозможно изменить. Что бы ни произошло, Польша останется соседом Украины и соседом России. Как локально (я имею в виду Калининградскую область), так и глобально. Потому что геополитическое пространство России шире границы РФ. Поэтому, что бы не происходило в Польше, Москва должна (именно должна) по-настоящему знать о ситуации в стране (не поддаваясь успокоительным мифам) и пытаться на нее влиять, даже если инструменты влияния ограничены.После того, как я был вынужден уехать из Украины, я четыре года прожил в Польше. Выучил язык. Какую-то часть польских политиков видел живьем, потому что как журналист присутствовал на некоторых мероприятиях.И я считаю, что Польша должна быть одной из первых стран, которые должны быть в центре российского внимания.— Вы сказали, что в отношении Польши в России есть много мифов. Какие из них нужно искоренить в первую очередь?— Когда мы говорим, что Польша – это АнтиРоссия, то это не совсем так. Точнее, на уровне власти это так, но обычные поляки, несмотря на многолетнюю промывку мозгов, достаточно дружелюбно относятся к русским. Возможно, у них есть претензии к российскому государству (это зависит от судьбы каждого конкретного поляка), но к этническим русским и к гражданам РФ они относятся хорошо.Во-первых, когда после 2014 года Польша отменила малое пограничное движение с Калининградской областью, то там начались протесты. Люди возмущались: "Зачем вы это делаете? У нас с ними нормальные отношения и общий бизнес". Во-вторых, когда до 2022 года русские активно ездили в Польшу с целью туризма, на бытовом уровне между ними и поляками не было ни одного скандала на политической основе. Хотя с 2014 года Варшава полностью заняла позицию Украины, и русофобия с ее стороны только нарастала при любой власти.Если посмотреть телевизор, то там страшное дело, что происходит. Особенно смешно, когда "агентами Кремля", которых поймали после 2022 года, оказались гражданами Украины и Белоруссии. Из граждан РФ там был только хоккеист, на которого у них ничего не было. Его просто запрессовали, и он в чем-то там признался.Повторюсь, я на бытовом уровне никакой русофобии не наблюдал. Зато еще до 2022 года в Польше регулярно происходили конфликты между украинцами и поляками на национальной почве из-за событий Второй мировой войны. И даже сейчас у поляков нет претензий к русским, которые живут в Польше из-за работы и по семейным обстоятельствам. На них в прямом и переносном смысле нападают приехавшие в Польшу украинцы.— Вернемся к политической системе Польши. Вы пишете, что там происходит правый разворот. Как именно это повлияет на внешнюю политику Варшавы?— Я еще перед первым туром писал, что на этих выборах решится вопрос о том, получит ли польская власть возможность ввести войска на Украину. Пока же ситуация выглядит так.Сформированное лево-либералами польское правительство полностью подконтрольно Брюсселю. Если Брюссель примет такое решение, оно войска на Украину введет. Да, 80% поляков против, но Туску плевать на мнение своих граждан.Кстати, когда за пару дней до выборов Келлог заявил, что Британия, Германия, Франция и Польша готовятся ввести войска до Днепра, в Польше был страшный скандал. И Туск, и министр обороны Косиняк-Камыш были вынуждены оправдываться: "Нет, нет, мы этого делать не будем".Сейчас они этого сделать не могут, потому что президентом Польши является Анджей Дуда – представитель партии "Право и справедливость", которая находится в оппозиции к правительству. Если бы у "ПиС" было свое правительство, они точно так же были бы готовы ввести войска на Украину. Но поскольку они в оппозиции, то Дуда под этим не подпишется (по конституции окончательное решение именно за президентом).Если президентом Польши будет избран однопартиец Туска Рафал Тшасковский, то ввод польских войск на Украину в случае команды из Брюсселя будет техническим моментом. А если президентом станет Кароль Навроцкий, то, несмотря на то, что он еще более патентованный русофоб, чем Тшасковский, он не согласится подписать указ о вводе войск на Украину просто из принципа, чтобы насолить своим политическим оппонентам.Это главная причина, почему Россия может быть заинтересована в победе Навроцкого. Несмотря на то, что его Институт национальной памяти – одиозная структура, которая героизирует откровенных бандитов, вырезавших белорусское и украинское население Польши и нападавших на советские войска, которые спасли Польшу от нацистов.Да и сам Навроцкий, когда еще до Майдана был руководителем одного музея в Гданьске, устроил грандиозный скандал. Когда в мае на одном из мероприятий скрипичный квартет исполнял мелодию из песни "Темная ночь, только пули свистят по степи", он стал орать на музыкантов и переворачивать пюпитры с криками: "Я не позволю тут устраивать большевистскую пропаганду". И до сих пор этим гордится.Тем не менее, его победа выгодна для России, потому что он может заблокировать ввод польских войск на территорию Украины.— А как Польша, учитывая все эти планы об интервенции на Украину, реагирует на переговоры между Путиным и Трампом?— И "Гражданская платформа", и "Пис" выступают за срыв переговоров и военную победу Запада над Россией. Эти люди прекрасно понимают, что киевский режим – это прокси Запада. Они знают, в какой форме идет эта война: Запад дает оружие, киевский режим – тела собственных граждан. Да, публично об этом Навроцкий и Тшасковский не заявят, но они будут поддерживать любые антироссийские шаги.Премьер Польши объявил, что благодаря его правительству ЕС прекратит беспошлинную торговлю с Украиной после 5 июня. Но польская оппозиция заявляет, что радоваться пока рано, и это подтверждают в Брюсселе. Об этом в материале Радость Польши от прекращения беспошлинной торговли ЕС с Украиной может оказаться преждевременной.

https://ukraina.ru/20250519/prezidentskie-vybory-v-polshe-pravyy-razvorot-1063252429.html

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Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, политика, дипломатия, польша, украина, россия, рафал тшасковски, олег хавич, анджей дуда, украина.ру, европа, нацизм, русофобия, вооружения