Паника в Сувалкском коридоре. В ожидании России - 27.05.2025 Украина.ру
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Паника в Сувалкском коридоре. В ожидании России
Паника в Сувалкском коридоре. В ожидании России - 27.05.2025 Украина.ру
Паника в Сувалкском коридоре. В ожидании России
На Западе продолжается нагнетание истерии вокруг нападения РФ, которое та будто бы планирует на европейские страны. Немецкое издание Bild утверждает, что жители Сувалкского коридора якобы покидают свои дома, боясь вторжения российской армии
2025-05-27T13:58
2025-05-27T13:58
эксклюзив
россия
калининград
калининградская область
нато
германия
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Миф об угрозе со стороны РоссииНи на чем не основывающиеся слухи о вероятном нападении России возникли после 2022 года, когда на Украине началась российская военная спецоперация. Западные страны ввели против Москвы санкции, частью которых стала политика изоляция Калининграда, снабжение которого по земле стало проблемой.Породившие эту полу-блокаду страны с того момента громко заголосили о возможном прорыве РФ к Калининградской области, чтобы пробить к ней сухопутный коридор.Параллельно с этим продолжаются действия по милитаризации Балтийского моря, ведь именно морским путем сейчас идет ввоз и вывоз товаров в Калининград. В прошлом году в этой акватории прошли крупнейшие подобные маневры НАТО BALTOPS 24 ("Балтийские операции 24"). Эти учения еще раз продемонстрировали истинное предназначение провокативных заявлений о "российской угрозе", а именно использование их как предлог для дальнейшего наращивания вооружений и переброски сил НАТО к границам РФ.Почему именно Сувалкский коридорОкруженная со всех сторон странами НАТО Калининградская область наиболее уязвима для провокаций Запада. В этом сценарии особая роль будет отведена прибалтийским странам – Латвии, Литве и Эстонии и Сувалкскому коридору.Этот коридор представляет собой участок в 65 км по прямой на стыке Польши и Литвы, а своими концами упирающийся в Калининградскую область с одной стороны и в Белоруссию – с другой.Именно вокруг этого приграничного участка и выстраиваются все конспирологические теории. Дескать, взятие под контроль этого коридора Россией отрежет прибалтийское трио от остальных стран НАТО и оставит их на растерзание РФ.Как пишет Bild, живущее в этом коридоре население уже начало паковать чемоданы. Поводом к паническим настроениям стало решение властей Германии упразднить ограничения на дальность передаваемого Украине оружия, принятое 26 мая."Мы не хотим быть первыми, по кому ударят", - приводится в публикации слова одного из местных жителей.Как писал на днях в своей статье для издания Украина.ру политолог Ростислав Ищенко, Сувалкский коридор рассматривается как место для провокации из-за позиции Польши.По его словам, расчет на то, что Варшава рассматривает этот коридор, как необходимый компонент обеспечения национальной безопасности и реально готова за него воевать.Вместо коридораРазумеется, никаких угроз нападения на страны НАТО со стороны России не звучало ни тогда, ни сейчас. Все проблемы вокруг Калининграда спровоцированы именно коллективным Западом, который пытается усложнить жизнь этого российского региона."Никто не собирается прорываться через Сувалкский коридор. Зачем России воевать с Польшей и рисковать большой европейской войной, если есть куда более простой и эффективный путь снятия любых блокад на Балтике?" - писал Ищенко.Эксперт заявил, что России нет нужды на глазах у всего мира срочно создавать ударную группировку, таща войска к Сувалкам через всю Белоруссию, чтобы там наткнутся на готовые к бою польские дивизии.Значительно эффективнее просто занять Эстонию, считает он."Это сразу решает несколько задач: отодвигает границу от Санкт-Петербурга; возвращает Балтийскому флоту свободу маневра в восточной и центральной частях Балтийского моря; занятие островов Моонзундского архипелага, помимо разблокирования Балтийского флота, а также морского пути в Калининград, позволяет полностью блокировать Рижский залив", - написал Ищенко.Ломиться в лоб в Сувалки – это путь к всеевропейской войне с ядерным финалом."И Прибалтику даже присоединять не надо. Можно просто в обеспечение соглашений на неопределенный срок оставить на территории Эстонии российские войска, за эстонский, разумеется, счёт. Не знаю как войскам, все же наши солдаты привыкли к более высокому уровню цивилизации, но эстонцам должно понравиться – бойцы ведь там деньги тратить будут", - отметил политолог.Их расходы с лихвой заместят давно отсутствующих туристов и обнищавших релокантов, резюмировал он.Подробнее о проблеме Калининградской области - в материале издания Украина.ру С прицелом на Калининград: почему в НАТО заговорили о "гибридных операциях" России.
https://ukraina.ru/20250527/baltiyskie-igry-zabytykh-tigrov-1063425940.html
россия
калининград
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Павел Котов
Павел Котов
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4.7
96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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эксклюзив, россия, калининград, калининградская область, нато, германия
Эксклюзив, Россия, Калининград, Калининградская область, НАТО, Германия

Паника в Сувалкском коридоре. В ожидании России

13:58 27.05.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония открытия военных учений Rapid Trident-2017 в Львовской области
Церемония открытия военных учений Rapid Trident-2017 в Львовской области - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
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На Западе продолжается нагнетание истерии вокруг нападения РФ, которое та будто бы планирует на европейские страны. Немецкое издание Bild утверждает, что жители Сувалкского коридора якобы покидают свои дома, боясь вторжения российской армии
Миф об угрозе со стороны России
Ни на чем не основывающиеся слухи о вероятном нападении России возникли после 2022 года, когда на Украине началась российская военная спецоперация. Западные страны ввели против Москвы санкции, частью которых стала политика изоляция Калининграда, снабжение которого по земле стало проблемой.
Породившие эту полу-блокаду страны с того момента громко заголосили о возможном прорыве РФ к Калининградской области, чтобы пробить к ней сухопутный коридор.
Параллельно с этим продолжаются действия по милитаризации Балтийского моря, ведь именно морским путем сейчас идет ввоз и вывоз товаров в Калининград. В прошлом году в этой акватории прошли крупнейшие подобные маневры НАТО BALTOPS 24 ("Балтийские операции 24").
Эти учения еще раз продемонстрировали истинное предназначение провокативных заявлений о "российской угрозе", а именно использование их как предлог для дальнейшего наращивания вооружений и переброски сил НАТО к границам РФ.
Почему именно Сувалкский коридор
Окруженная со всех сторон странами НАТО Калининградская область наиболее уязвима для провокаций Запада. В этом сценарии особая роль будет отведена прибалтийским странам – Латвии, Литве и Эстонии и Сувалкскому коридору.
Этот коридор представляет собой участок в 65 км по прямой на стыке Польши и Литвы, а своими концами упирающийся в Калининградскую область с одной стороны и в Белоруссию – с другой.
Именно вокруг этого приграничного участка и выстраиваются все конспирологические теории. Дескать, взятие под контроль этого коридора Россией отрежет прибалтийское трио от остальных стран НАТО и оставит их на растерзание РФ.
Как пишет Bild, живущее в этом коридоре население уже начало паковать чемоданы. Поводом к паническим настроениям стало решение властей Германии упразднить ограничения на дальность передаваемого Украине оружия, принятое 26 мая.
"Мы не хотим быть первыми, по кому ударят", - приводится в публикации слова одного из местных жителей.
Как писал на днях в своей статье для издания Украина.ру политолог Ростислав Ищенко, Сувалкский коридор рассматривается как место для провокации из-за позиции Польши.
- РИА Новости, 1920, 27.05.2025
04:45
Балтийские игры забытых "тигров"Когда-то, в 90-е годы, трёх сегодняшних нищих прибалтийских карликов называли "балтийскими тиграми" (по аналогии с "восточными тиграми" - Таиландом, Республикой Корея и Малайзией).
По его словам, расчет на то, что Варшава рассматривает этот коридор, как необходимый компонент обеспечения национальной безопасности и реально готова за него воевать.
Вместо коридора
Разумеется, никаких угроз нападения на страны НАТО со стороны России не звучало ни тогда, ни сейчас. Все проблемы вокруг Калининграда спровоцированы именно коллективным Западом, который пытается усложнить жизнь этого российского региона.
"Никто не собирается прорываться через Сувалкский коридор. Зачем России воевать с Польшей и рисковать большой европейской войной, если есть куда более простой и эффективный путь снятия любых блокад на Балтике?" - писал Ищенко.
Эксперт заявил, что России нет нужды на глазах у всего мира срочно создавать ударную группировку, таща войска к Сувалкам через всю Белоруссию, чтобы там наткнутся на готовые к бою польские дивизии.
Значительно эффективнее просто занять Эстонию, считает он.
"Это сразу решает несколько задач: отодвигает границу от Санкт-Петербурга; возвращает Балтийскому флоту свободу маневра в восточной и центральной частях Балтийского моря; занятие островов Моонзундского архипелага, помимо разблокирования Балтийского флота, а также морского пути в Калининград, позволяет полностью блокировать Рижский залив", - написал Ищенко.
Ломиться в лоб в Сувалки – это путь к всеевропейской войне с ядерным финалом.
"И Прибалтику даже присоединять не надо. Можно просто в обеспечение соглашений на неопределенный срок оставить на территории Эстонии российские войска, за эстонский, разумеется, счёт. Не знаю как войскам, все же наши солдаты привыкли к более высокому уровню цивилизации, но эстонцам должно понравиться – бойцы ведь там деньги тратить будут", - отметил политолог.
Их расходы с лихвой заместят давно отсутствующих туристов и обнищавших релокантов, резюмировал он.
Подробнее о проблеме Калининградской области - в материале издания Украина.ру С прицелом на Калининград: почему в НАТО заговорили о "гибридных операциях" России.
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