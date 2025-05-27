https://ukraina.ru/20250527/ukraina-prokhodit-tochki-nevozvrata-ukrainskie-eksperty-i-politiki-v-poiskakh-prichin-krakha-strany-1063425228.html

"Украина проходит точки невозврата". Украинские эксперты и политики в поисках причин краха страны

"Украина проходит точки невозврата". Украинские эксперты и политики в поисках причин краха страны - 27.05.2025 Украина.ру

"Украина проходит точки невозврата". Украинские эксперты и политики в поисках причин краха страны

В украинском экспертном сообществе обсуждают давние предпосылки к тому, что сегодня происходит со страной. И думают над тем, может ли выжить Украина в том виде, в каком она существует в настоящее время

2025-05-27T04:11

2025-05-27T04:11

2025-05-27T11:27

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Вопрос о территориях не так прост, как кажется защитникам территориальной целостности. Покинувший страну украинский политолог Михаил Чаплыга отметил, что в 1991 году украинцы получили Украину "в том виде, в каком она была соткана по итогам существования в том же СССР"."Включая западные регионы, Крым и Севастополь. Это означает, что в 1991 году мы получили имперскую Украину, где Украина, ее территории представляли собой обломки трех вырожденных или перерожденных, но продолжающих существование трех империй", - заявил эксперт в эфире одного из ютуб-каналов.Он пояснил, что речь идет об Османской, Российской, Австро-Венгерской империях."Единственным вариантом существования или сосуществования было взаимное уважение внутри всех трех осколков и их полное равноправие, включая право на исторический взгляд", - заявил эксперт, пояснив, что украинцы на этих территориях в исторической перспективе ста-двухсот лет воевали друг с другом - "поскольку разные части Украины на тот момент были разными частями разных империй".На территории Украины 1991 года собрались украинцы с разным отношением к истории, к культуре и к религии, и единственной гарантией существования Украины в таком виде была ее внутренняя имперскость, то есть принятие на равных языков, культур и отношения к истории, подчеркнул Чаплыга.По его словам, "все было хорошо до тех пор, пока один из обломков (обломок империи Габсбургов. — Авт.) не был натянут на два оставшихся". Произошло это вследствие Майдана в 2014 году. И требование РФ вернуться в условия 2013 года — будет означать полное разрушение фундамента существующей Украины (поскольку те, кто пошел в украинскую школу в 2014-м, уже окончили ее).Впрочем, добавим от себя, Москва намерена демонтировать вовсе не Украину, а киевский режим, а это, согласитесь, не одно и то же.Тем временем боевые действия продолжаются, и Киев испытывает трудности с финансированием армии. Об этом рассказал в своем блоге украинский политолог Руслан Бортник. По его словам, украинская экономика уже не может этого делать, поэтому для содержания ВСУ нужны деньги стран ЕС или стран G7.Бортник также отметил факт массового бегства украинских граждан из страны - "только по официальным данным, за время войны почти 45 тысяч человек, прежде всего мужчин, конечно, незаконно выехали за границу". Он уточнил, что эти данные собирают у стран-партнеров Киева.Еще 30 тысяч беглецов были задержаны при попытке пересечения границы, открыто более семи тысяч уголовных производств, добавил политолог.Но это не останавливает граждан страны, почему-то не желающих гибнуть за Зеленского и его шайку.Что касается экономических и финансовых проблем, то более подробно раскрыл эту тему покинувший страну и обретающийся ныне в Китае украинский политик и бизнесмен Евгений Мураев. Он в своем видеоблоге заявил, что Украина сейчас проходит точки невозврата, она теряет людей, разрушается критическая инфраструктура, разрушается промышленный потенциал."Учитывая то, что мы были дотационными как страна, я имею в виду дефицит бюджета на уровне 3-4 миллиардов евро ежегодно, мы окажемся в крайне бедственном положении", - сказал Мураев, пояснив, что "за эти три года отказа от переговоров… наш (Украины. — Ред.) государственный долг превысил ВВП нашего государства".Россия не планировала лишать Украину государственности, речь шла о смене власти, которая вела страну по гибельному и опасному для России курсу, отметил политик. Однако пришлось вести переговоры, и условия тогда не были лучшими для РФ, но они были идеальными для Киева, потому что дальше "условия для Украины будут становиться многократно хуже".И питаемые многими на Украине надежды на европейских союзников совершенно напрасны, полагает политолог Ростислав Ищенко. Он в интервью изданию Украина.ру отметил, что в стране немало людей, которые "не любят и отрицают нацистский режим с конкретным лидером во главе". Однако эти же люди считают, что "мягкое противостояние России, интеграция в структуры ЕС и НАТО - это для Украины единственный магистральный путь".Но они ошибаются, считает эксперт. Он пояснил: "Сейчас, когда Украина находится при последнем издыхании, её "союзники" выясняют, каким образом это использовать в своих интересах, но совсем не озабочены ни её судьбой, ни судьбой её народа, ни судьбой её экономики и так далее".Из чего следует, что "этот путь Украины ("в Европу". - Авт.) опровергнут самой историей".Ищенко отметил, что киевский режим все еще имеет шанс "выскочить с серьёзными территориальными потерями", но сохранить себя. Однако, судя по всему, Киев не собирается ни о чем договариваться, "поэтому у нас остается один вариант — это добить Украину до конца".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее, — в статье Владимира Скачко "Замещение памяти и совести. Как Гитлер подвел украинских неонацистов" И в статье Елены Мурзиной "Зачем президенту Украины именное место в синагоге? Главная тайна режима Зеленского"

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Сергей Зуев

украина, россия, киев, михаил чаплыга, руслан бортник, владимир зеленский, ес, вооруженные силы украины, украина.ру, эксклюзив