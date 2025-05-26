https://ukraina.ru/20250526/zachem-prezidentu-ukrainy-imennoe-mesto-v-sinagoge-glavnaya-tayna-rezhima-zelenskogo-1063410512.html

Зачем президенту Украины именное место в синагоге? Главная тайна режима Зеленского

Зачем президенту Украины именное место в синагоге? Главная тайна режима Зеленского - 26.05.2025 Украина.ру

Зачем президенту Украины именное место в синагоге? Главная тайна режима Зеленского

"Страна сильна, если её лидера поддерживает молитва." Вот такой лозунг размещают на бигбордах на Украине. Там же рожа Зеленского и рисунок: сердце в цветах нынешнего флага Украины.

2025-05-26T12:48

2025-05-26T12:48

2025-05-26T15:19

эксклюзив

верховная рада

пцу

владимир зеленский

ватикан

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трамп и зеленский

сша

яценюк арсений

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"Молитва". Это настолько далекое от Зеленского понятие, что многие сомневаются: неужели и правда такие бигборды? Но вроде бы действительно, не фейк.Символ верыНо какой символ веры у Зеленского? Какая у него может быть вера?Вот у Трампа всё было понятно: на картинке Иисус, после покушения, обнимал его за плечи.Да, слишком, на наш вкус, искусственно и вычурно. В православии трудно представить такой рекламный плакат. Но в США другие традиции.Однако всё ясно и понятно, и по форме, и по существу.В Люцерне (Швейцария) вообще уже можно исповедаться голограмме Христа. Немного странно, как аттракцион в парке развлечений.Но опять-таки, всё ясно и понятно.У нас, у ортодоксов, обходятся без новых цифровых технологий, и вполне успешно. Тоже всё предельно ясно: крест как символ веры, иконы с нашими святыми.Ну а Зеленский-то кому молится?Ни разу он не упомянул о том, что вообще бывает в церкви.Зажигал два года назад свечи в Софии Киевской, вместе с Борисом Джонсоном. Так это была рекламная акция. Не более того.Ни разу не были они с Еленой замечены ни в православном храме, ни в протестантском, ни в синагоге, ни в мечети, ни с кришнаитами, ни с шаманами, нигде.Так какому же Богу молится Зеленский?Кроме маммоны, конечно, то есть богатства."Никто не может служить двум господам. Не можете служить Богу и маммоне" (Евангелие от Матфея).Маммона - арамейское слово, означает "ценность, взятая в залог".Богатство, деньги, власть - это то, на что молится Зеленский.Но хоть какая-то вера человеческая у него есть?Возможно, он иудей? По крайней мере, в Киевской синагоге для него приготовлено именное место. Но это тоже, скорее всего, "рекламная акция" от синагоги.Слуга тьмыЯсно только, что большего врага православия и христианства, чем Зеленский, найти сложно.Даже Кравчук, устроивший первый раскол православной церкви на Украине, не сравним с Зеленским.Не сравним с ним даже Порошенко, который принёс "томос", то есть подчинение Константинопольскому патриархату (филиал ЦРУ, слуга турецкого султана).Не сравним с ним Макрон, устраивающий антихристианские акции на Олимпиаде.Зеленский превзошёл их всех.При нём монахи были изгнаны из Киевской лавры, сотни храмов закрыты или захвачены псевдоцерковью ПЦУ.Верующие из храмов изгоняются, иерархи посажены в тюрьмы, православная церковь в стране уже на грани того, чтобы уйти в катакомбы, как первые христиане.Верующих избивают, полиция выгоняет их из храмов. Теперь в православных храмах поют какие-то музыкальные коллективы, там танцуют, девушки спокойно заходят в алтарь. В храмы приводят собак.Сам же Зеленский выступает в Лавре на фоне своих портретов (на тех местах, где раньше были иконы) и принимает там иностранных послов. Послы едят и пьют в православном храме. Слушают рассказы "зелёной гниды".Там же, в храме, по указанию Зеленского, снимают кулинарное шоу, жарят, варят и пекут еду.В Хмельницкий должен был приехать митрополит Онуфрий, глава УПЦ. В ожидании приезда митрополита двери церкви были облиты свиной кровью. Массовка "активистов" хохотала и улюлюкала.Как бесноватые, честное слово. Да они бесноватые и есть.При чём тут Ватикан?А Зеленский всё шастает в Ватикан. И Ермак туда летает. И Елена Зеленская постоянно приезжает. И много кто ещё.Они что, католики? Нет, конечно, Ватикан - место встречи всех разведок мира. Да и сам Ватикан обладает сильнейшей разведкой.Кстати, интересный вопрос: почему христианские папы (предыдущий, Папа Франциск и новый, Папа Лев) ни разу не высказались в защиту христианской церкви Украины?Почему не попросили своего друга Зеленского или его супругу освободить из-под стражи иерархов церкви?Молчат, как ни в чем не бывало. Может быть, потому, что они всё это и организовали?Руками Константинопольского патриархата, жадного до денег и президента Порошенко, жадного до власти. И Зеленского, конечно, которому нужно и денег, и власти. И побольше Тьмы.Лавра КиевскаяБуквально на днях был уволен глава заповедника "Лавра Киевская" Максим Остапенко.Заповедник - не церковная, а светская организация.Еще предатель церкви Кравчук отказал Киево-Печерской Лавре в том, чтобы она была отдана церкви. Лавра всегда оставалась "заповедником", который подчинялся и подчиняется Министерству культуры Украины.Кравчук собирался отдать Лавру раскольнику Филарету, но это не получилось.Сейчас, конечно, Лавру желает захватить созданная Порошенко, Зеленским и американцами ПЦУ.Непосредственное отношение к созданию этой псевдоцеркви имеет бывший глава ЦРУ и Госдепа Майкл Помпео, в чём он и сам признался пранкерам Вовану и Лексусу: "я был в центре событий".Также он требовал от "Порошенко" (под этим именем звонили пранкеры): "Вам нужно вытеснить Московский патриархат из Украины".Вот за это и был уволен глава заповедника - за то, что мало "боролся с московским духом", то есть не передал церкви Лавры ПЦУ.Поразительно, но Остапенко этого не сделал. Хотя ещё в начале мая получил выговор.Максим Остапенко раньше был директором заповедника "Хортица" на Днепре, где воссоздан быт Запорожской сечи. Естественно, полностью украинствующий и политически грамотный чиновник.Почему он не передал храмы ПЦУ, не объяснил. Но можно догадаться: далеко не все граждане Украины, крещённые в каноническом православии, готовы отказаться от своей церкви. А по сути - от своей веры.Передать храмы Лавры какому-то стамбульскому вору - редкое преступление против веры.Без сомнения, предатель рано или поздно найдётся. Удивительно то, что всё-таки до сих пор не нашёлся."Имея содействие со стороны министерства, для передачи храмов ПЦУ, результат года работы руководителя не является адекватным", - пояснил министр культуры Точицкий.Этот тоже, кстати, не хочет брать на себя ответственность.Так что каким-то чудом храмы Лавры до сих пор не переданы ПЦУ. Хотя это в любом случае, будет временное явление. Но безусловно, крайнее святотатство.ПЦУ, естественно, настаивает на том, чтобы им дали "доступ к мощам и святыням", где сейчас "орудуют московские попы".А там - те же самые киевские монахи, что и жили в Лавре все последние годы (частично православные монахи остаются пока в Нижней Лавре)."Процесс очищения святыни от влияния "русского мира" затягивается ", - пишет глава придуманной ПЦУ.Какое может быть очищение от "русского мира", если это и есть православная русская святыня? Захваченная, к сожалению, сегодня самозванцами.Святогорская ЛавраНаместник же Святогорской Лавры отец Арсений уже год находится в заключении в Днепровском СИЗО.Славянский горрайонный суд продлил вновь меру пресечения - пребывание под стражей, теперь до конца июля.Несмотря на то, что десять народных депутатов Украины уже давно высказали прошение взять митрополита Арсения на поруки (всё-таки оказалось, есть хотя бы десять нормальных людей в Верховной Раде).Депутат Верховной Рады Виктория Гриб принимает участие во всех ключевых заседаниях суда, пытаясь отстоять митрополита.Сербская православная церковь и Иерусалимский патриархат просят освободить митрополита от этой меры пресечения. Онлайн пользователи со всего мира оставляют сообщения со словами поддержки митрополита на сайте Лавры.Собрано множество подписей верующих, обращения к государственным службам. Митрополит Арсений - человек пожилой, имеющий много заболеваний.В СИЗО он "отметил" 30 лет своего служения в Святогорской лавре.Но травля и издевательства продолжаются.На слушания дела митрополита возили в наручниках, в автозаке, в тесном боксе "стакане", где невозможно изменить положение тела, по 15 часов в обе стороны. Таких конвоирований произошло десять.Пока наконец адвокаты не добились прекращения пыток для пожилого митрополита. Сейчас заседания суда проходят по видеосвязи.Где-то в кулачок, тихонько хихикает Зеленский. Семейство его, родители, сваты, дети и жена - тоже посмеиваются.Все они не обезображены интеллектом. И думают, видимо, что Высшего суда нет. А есть только Маммона.Дело митрополитаЗа что же находится под стражей уже больше года митрополит Арсений? Какое опасное преступление он совершил?На своем Ютуб канале он попросил верующих помолиться за паломников, которые не смогли проехать на службу из-за блокпостов возле Лавры.Оказывается, таким образом митрополит Арсений "указал местонахождение войск" (то есть блокпостов возле Лавры, которые старались пропустить поменьше верующих). Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.Совершенно надуманное обвинение, что ни у кого не вызывает сомнения, кроме следователей и судей, которые "зажмурив глаза" служат режиму. 19 июня 2025 года состоится следующий суд."Дорогие братья и сестры, просим молитв о заключенном митрополите Арсении и братии Лавры", - так заканчивается обращение прихожан Святогорской лавры.Может быть, к июню 2025 года уже перестанет существовать антизаконный украинский суд Славянска?Интервью НовинскогоБывший депутат Верховной Рады, протодиакон православной церкви Вадим Новинский дал интервью знаменитому американскому журналисту Такеру Карлсону.Он заявил, что значительная часть американской помощи используется нынешними властями Украины для преследования канонической церкви."Каждый день храмы захватывают люди с оружием, которые вламываются, выгоняют священников, избивают верующих."Несколько митрополитов находятся под домашним арестом, а митрополит Арсений - в СИЗО, по надуманному обвинению.Еще раньше Такеру Карлсону дал интервью американский адвокат Роберт Амстердам, который защищает интересы православной церкви Украины.Он утверждает, что фальшивая новая "церковь" ПЦУ была создана USAID или подобными структурами. А Госдеп США открыто нарушил Конституцию США, участвуя в уничтожении религиозной свободы в другом государстве.Роберт Амстердам побывал в Киеве, встречался со священниками и адвокатами."Это была операция американского правительства", - говорит Роберт Амстердам, - "я просто не мог поверить, что американское правительство финансирует уничтожение этой Церкви."Ещё цитаты из его интервью:"Я имел честь встретиться с членами Священного Синода, чтобы взять на себя полномочия по защите Церкви, которую пытаются уничтожить.""Украли 1500 наших храмов, избивают наших священников и прихожан. Очень часто их избивают сотрудники СБУ, тайная полиция. В масках смерти, с нацистскими символами на рукавах.""Позвольте мне сказать то, что вы не услышите больше нигде. В Украине существует мощное ультра-правое движение. Газеты писали об этом. Но сейчас вы об этом ничего не услышите. Будто эти неонацисты исчезли. Но они не исчезли. Они - часть украинского правительства."Новый законНу а с воскресенья, 25 мая, на Украине вступает в силу норма закона, по которой государство может обратиться в суд с иском о ликвидации Украинской Православной церкви.Церкви грозит юридическая ликвидация. Абсолютное большинство православных храмов, в результате, будут отобраны у православной церкви. Церковь лишится всего имущества.Процесс этот, конечно, будет запущен. Да он уже запущен.Где будут молиться православные? В катакомбах, наверное.А где и главное, кому будет молиться Зеленский? Ответ, наверное, всем и так известен. Нигде и никому.А то, что в синагоге у него есть именное место, это большая ошибка. Именное седалище для Зеленского заготовлено в совсем другом пространстве - там, где "тьма кромешная".О том, что на Украине Вооруженные силы РФ воюют с нацистами - в статье Павла Котова "Путин заявил, что на Украине мы воюем с неонацистами. Объясняем, почему это так"

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Елена Мурзина

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