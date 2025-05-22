https://ukraina.ru/20250522/zameschenie-pamyati-i-sovesti-kak-gitler-podvel-ukrainskikh-neonatsistov-1063318311.html

Замещение памяти и совести. Как Гитлер подвел украинских неонацистов

Замещение памяти и совести. Как Гитлер подвел украинских неонацистов - 22.05.2025 Украина.ру

Замещение памяти и совести. Как Гитлер подвел украинских неонацистов

В Украине в плане деградации уже, казалось бы, ко всему привыкли. Но эта новость все равно потрясла: в Днепропетровской области в селе Сурско-Литовское власти уничтожили табличку с благодарностью своим же односельчанам, павшим в боях с фашистскими захватчиками...

2025-05-22T04:52

2025-05-22T04:52

2025-05-22T04:52

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Просто ободрали буквы и оставили рифленую поверхность. Как некую табулу расу, на которой они напишут новую историю, основанную на новом беспамятстве, сменившем старую память. Такая вот диалектика каннибалов-преобразователей…А то, что это возможно, показал тот факт, что в день 80-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне советского народа, частью которого еще совсем недавно были и украинцы, только одинокие люди, как сообщали СМИ, выходили возложить цветы к памятникам воинам Великой Отечественной войны. И в Киеве, и в больших городах, и там, где они – памятники эти – еще остались. Но массового празднования не было. И потому, что просроченный недопрезидент Украины Владимир Зеленский еще в 2023 году отменил праздник Победы, перенеся празднование с 9 на 8 мая.И потому, что в юбилейный год 8 мая он, как известно, прогулялся по Крещатику, центральной улице Киева, и официально призвал никого не праздновать, потому что это "российский праздник", а "Путин напал на Украину".Но ничего удивительного в случившемся в День Победы и после нее, увы, нет. Все это – верхняя, почти финальная точка, завершение того процесса, который проходил в Украине последние годы, начиная со дня обретения ею независимости в 1991 году, и особенно усилился после двух националистических госпереворотов в 2004 и 2014 годах.Новыми властями Украины был взят курс на переписывание и извращение истории в угоду новому государственному строительству, основанному на искусственном отрыве истории Украины от истории России и от всей советской истории времен СССР. И на ускоренном и насильственном насаждении новой истории, на культивации беспамятства и искажений исторических фактов в угоду конъюнктуре. В Украине этот процесс даже получил свое название – "исторический сепаратизм".Этот исторический сепаратизм Украины и переформатирование ее истории на основе девальвации памяти всегда актуализировали современностью: под старые как бы обиды всегда подкладывали актуальные современные события. И тем самым как бы выстраивали новую преемственность от былого исторического контекста (с надуманными и реальными обидами) к, например, специальной военной операции (СВО) России против Украины или к нынешнему общему геополитическому и историко-политическому противостоянию между коллективным Западом и Россией.Президент Зеленский во время предпраздничной прогулки по Крещатику, не стесняясь, призывая не праздновать 9 мая, говорил об этом прямо. Он записал видеообращение и подчеркнул роль Украины в победе над нацистской Германией 80 лет назад, проводя параллель с сегодняшней борьбой против России: "Украина однажды помогла освободить Европу — и делает это снова. …Если Россия не изменится, ей придется пройти через собственную "денацификацию и демилитаризацию".Это стало итогом его личной борьбы с Днем Победы. Напомню: забыв про клятвы на могиле деда, геройски воевавшего в ту войну, именно Зеленский в 2023 году сделал 9 мая Днем Европы – как символ стремления к интеграции в ЕС и "‎окончательного разрыва с российским историческим нарративом‎". Вместо бывшего Дня Победы Украина, как и большинство европейских стран, теперь чтит окончание Второй мировой войны 8 мая. Этот день называется Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, а в 2024 году он впервые официально стал национальным праздником и выходным.В итоге в последние 5 лет после празднования 75-летия Великой Победы в 2020 году был взят и практически осуществлен, внедрен в жизнь курс уже не на извращение или ревизию истории. И не на исторический сепаратизм в отдельной взятой новой стране, а на полное, тотальное и бесповоротное замещение прежней истории совершенно новой – заново созданным конструктом из псевдонауки и выдуманных или по-новому интерпретированных фактов-симулякров. И, как видим, ведь удается – люди дичают нравственно и погружаются все глубже в пучину беспамятства и ад нравственной деградации...Между двумя юбилеями Великой Победы, в 2020-2025 годах продолжились новые процессы, которые существенно повлияли и на память о войне, и на празднование 9 мая. Прежде всего, страшный и, увы, бесповоротный и неотвратимый процесс – за последние пять лет физически ушло значительное число ветеранов Великой Отечественной войны. Исчезла естественная живая и неповторимая, если так можно выразиться, подпитка патриотических настроений в обществе.Этот процесс необратимый на всем постсоветском пространстве и во всем мире. Но в Украине он неестественным способом сочетался еще и с откровенным и демонстративным замалчиванием, дискредитацией и даже издевательством над ветеранами. Их уже не пытались примирить с недобитками-ветеранами коллаборационистской УПА, как это было в 2005-2010 годах при первом неонацистском президенте Викторе Ющенко, но их роль в жизни общества и воспитании молодых поколений была сведена практически к нулю.Накануне 80-летия Великой Победы беспристрастная Википедия показала, что в 2025 году в Украине осталось около 4 тысяч участников боевых действий. Кроме того, стало известно, что 20 июня 2021 года в Украине на 99 году умер последний Герой Советского Союза генерал-майор авиации Михаил Карпеев. Он лично совершил более 300 боевых вылетов, из них 100 на самолетах ИЛ-2, лично уничтожил или повредил 15 танков, 4 САУ, 27 автомашин, 17 орудий, уничтожил до 200 гитлеровцев.Но хроника ухода этих Героев просто удручает: 75-летнюю годовщину Победы в 2020 году встретил 21 Герой Советского Союза, а уже в следующем году их не осталось никого. Нет их и сейчас и тех уже не будет…А в неонацистской Украине этому, похоже, только обрадовались. В январе 2024 года украинских ветеранов решили добить нищетой. Правительство Украины одобрило выход из соглашения стран-участниц СНГ о материальной поддержке и льготах для ветеранов Великой Отечественной войны. Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук радостно сообщил: "Одобрен проект закона "О выходе из соглашения об установлении для участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла военных лет и вдов погибших воинов дополнительных льгот и материальной помощи в связи с 50-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов".А потом, с началом СВО заработал, как конвейер, и снос памятников. Начали с того, что уже в ноябре 2022-го возле Ужгорода в Закарпатье был демонстративно демонтирован памятник "Украина – освободителям", установленный в честь освобождения Украины от гитлеровцев 28 октября 1944 года. Монумент входил в перечень культурного наследия страны, но руководитель региональной администрации Виктор Микита ехидничал: "Памятник в Ужгороде возле украинско-словацкой границы... Все!".Уже в августе 2023 года Ивано-Франковская область Галичины первой поспешила отчитаться, что на ее территории в селе Подпечеры демонтировали последний памятник советскому солдату. Администрация региона в соцсетях радостно сообщали: "Во исполнение закона Украины... в центре села был демонтирован памятник советскому солдату времен Второй Отечественной войны против фашизма. Символично, что именно в канун праздника восстановления государственной Независимости Украины у нас ликвидирован символ советского времени".В январе 2024 года тем же похвасталась администрация Львовской области. По словам ее губернатора Максима Козицкого, область стала первой, где были снесены все памятники эпохи Советского Союза, не только ветеранские .А потом началась охота на военачальников. Сносили все памятники маршалам и генералам Победы. Потом добрались до просто Героев Советского Союза, которыми раньше гордились населенные пункты, откуда Герои были родом. Как сообщило Министерство культуры Украины, к началу 2022 года власти страны снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре, и было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.О 80-летии освобождения Украины от немцев в октябре прошлого, 2024 года никто и не вспомнил, хотя президент Ющенко еще в 2009 году "с целью всенародного празднования освобождения Украины от фашистских захватчиков, чествования героического подвига и жертвенности Украинского народа во Второй мировой войне" ввел ежегодное празднование 28 октября – Дня освобождения Украины от фашистских захватчиков. И даже в 2022-м, когда сносили памятники, Зеленский еще выступал с обращением о том, что, мол, "мы вспоминаем изгнание нацистов, приближая изгнание рашистов".Возрастающий день ото дня градус оголтелой русофобии, наметившееся поражение в СВО, призрак тотального поражения в войне породили спрос на новых патриотов без мозгов и совести, вызвали в Украине новый виток эрзац-патриотизма и тягу к новым способам подтверждения своей расовой правильности. Желание засветиться и хоть заочно "досадить Путину" вызвало к жизни новый виток деградации и расчеловечивания. Украинские патриоты в борьбе с Россией перешли от разрушения и демонтажа памятников к осквернению уже даже не надгробий, а уже праха захороненных людей.И речь идет не только о готовности властей Киева и Львова торговать прахом захороненных там Героев Советского Союза – генерала армии Николай Ватутина или разведчика Николая Кузнецова. Вандалы не только срывают памятники, но и разрывают могилы, выбрасывая оттуда прах захороненных.В Украине совсем надругательством выглядел случай в Виннице, где в январе 2025 года патриоты сорвали надгробия с могил героев Великой Отечественной войны, которые защищали Винницу, и свезли их к бывшей ставке Гитлера "Вервольф". Она была расположена в 8 километрах севернее города Винницы, около поселка городского типа Стрижавка и работала с 16 июля 1942 года до 15 марта 1944 года, а затем была взорвана отступавшими немецкими войсками.И вот современные украинские патриоты-неонацисты как бы поставили точку в той войне: они подвезли своему поверженному кумиру оскверненную память героев, его победивших. Жаль Гитлер их очень сильно их разочаровал: и в апреле 1945 года, когда пустил себе пулю в лоб, и еще раньше, когда построил в Украине только одну свою резиденцию – тупорылые укро-неонацисты о ней мало знают, негде им, сердешным и безмозглым, по-дьявольски куражится…О том, что происходит с памятью и памятниками Великой Отечественной войны - в статье Василия Стоякина "Убийство памяти. Тяжелая судьба памятников Великой Отечественной войны на Украине"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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украина, россия, киев, владимир зеленский, адольф гитлер, владимир путин, ес, снг, кабинет министров, мнения