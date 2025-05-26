https://ukraina.ru/20250526/rostislav-ischenko-dazhe-kogda-rossiya-dobet-vsu-na-zapade-prodolzhat-risovat-karty-ukrainy-s-krymom-1063381326.html

Ростислав Ищенко: Даже когда Россия добьет ВСУ, на Западе продолжат рисовать карты Украины с Крымом

Ростислав Ищенко: Даже когда Россия добьет ВСУ, на Западе продолжат рисовать карты Украины с Крымом - 26.05.2025 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Даже когда Россия добьет ВСУ, на Западе продолжат рисовать карты Украины с Крымом

У России остается один вариант — это добить Украину до конца. Медведев сказал "до безоговорочной капитуляции". Я думаю, даже безоговорочной капитуляции не будет, потому что украинские элиты сбегут за границу.

2025-05-26T06:00

2025-05-26T06:00

2025-05-26T06:00

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, в Мадриде 21 мая был убит экс-советник Виктора Януковича Андрей Портнов. Утверждают, что он собирался обнародовать некий компромат на окружение Зеленского. Кого еще заберут демоны, выпущенные Майданом?- Безопасных мест нет, забрать могут кого угодно. По какому принципу они убивают, им самим неизвестно.- Еще раньше в Москве убили бывшего депутата Верховной Рады Илью Киву. Можно ли как-то предотвратить подобные преступления, кроме уничтожения киевского режима?- Кива был одним из тех, кто этот режим активно организовывал. И Портнов участвовал в предвыборной кампании Зеленского. C 2019 по 2022 годы он находился на Украине, власть критиковал, но и в глубокое подполье не уходил.Уехал он оттуда не в Россию, которая этому режиму и противостоит, а в Испанию, то есть в страну ЕС и НАТО, которые этот режим поддерживают. Портнов был оппозицией режима в рамках режима, то есть он был одним из сторонников европейской интеграции. И считал, что Зеленский и Порошенко* приводят к обратному результату, к уничтожению Украины.Таких людей много на Украине, которые не любят и отрицают нацистский режим с конкретным лидером во главе. Но считают, что мягкое противостояние России, интеграция в структуры ЕС и НАТО это для Украины единственный магистральный путь.Сейчас, когда Украина находится при последнем издыхании, её "союзники" выясняют, каким образом это использовать в своих интересах, но совсем не озабочены ни её судьбой, ни судьбой её народа, ни судьбой её экономики и так далее. Поэтому этот путь Украины опровергнут самой историей.Ничего удивительного нет в том, что проевропейский лагерь на Украине имеет разные взгляды на то, что такое проевропейскость. В Европе тоже есть либералы, есть демократы, есть откровенные нацисты. И каждая из этих украинских структур ориентируется на своих европейских партнёров. Другое дело, что Европе вообще Украина не нужна никакая. Ни либеральная, ни демократическая, ни нацистская, ни коммунистическая, вообще никакая. Её лишь пытаются использовать как дубинку против России.Но Портнов не мог представлять для Зеленского или для его окружения какую-то критическую опасность. Он пришел в украинскую политику во время первого майдана. До этого он был юристом, работал на Коломойского*. Потом Портнов пошел в политику и успешно реализовывался при Януковиче, представлял крыло "Партии регионов", которое агитировало за проевропейскую интеграцию. Он же вел переговоры с майданом.После победы Майдана высокопоставленные сторонники прежнего режима могли чувствовать себя не очень комфортно, понятно, что Портнов уехал, переждав какое-то время за границей. При Порошенко ему вернуться было сложно, потому что он работал с людьми, которые всегда были его оппонентами.Потом он активно участвовал в поддержке Зеленского, рассчитывал вернуться на Украину, занять там серьезную позицию. Но когда он вернулся на Украину, выяснилось, что у Зеленского тоже есть другие люди.В 2022 году был вынужден уехать, потому что в противном случае получил бы обвинения в пророссийскости.Я не думаю, что у него были какие-то серьёзные документы, которые могут рассказать о Зеленском и его окружении что-то, что до сих пор никому не известно. Есть такая форма, как легализация материалов, оперативных материалов спецслужб через каких-то людей. Могли через него что-то легализовать. Но зачем из-за этого убивать? Легализуют через кого-то другого.Поэтому, скорее, речь идет о чьих-то бизнес-интересах. Портнов мог знать о чьей-то нечистоплотности в финансовом плане с активами Зеленского или Ермака. Мог знать о сепаратных переговорах с Россией, Европой и США за спиной Зеленского. Мог знать о каких-то делах Ермака за спиной Зеленского.И такая информация могла нанести человеку или небольшой группе лиц очень серьёзный ущерб. То есть они могли потерять свои позиции при Зеленском или даже их могли просто убить на Украине. И тогда, чтобы Портнов замолчал, его могли убить.Киевский режим очень эмоционален. Он был таким при Порошенко и стал еще более эмоциональным при Зеленском. Тем более он самолюбив и поэтому люди из его окружения могут убить за косой взгляд, как друзья Дартаньяна. Портнов где-то наступил на чей-то вполне осязаемый материальный хвост, и человек решил, что выгода от его убийства вполне оправдает вложенные в это дело деньги.- Говоря о жизнеспособности украинского режима, какой сценарий более вероятен: перемирие и продолжение войны, компромисс и более-менее устойчивый мир или все же ликвидация Украины?- Устойчивый мир в принципе невозможен. Все остальное зависит от того, какой будет расклад сил на международной политической арене и как себя будут вести украинские власти.То есть у них ещё есть возможность в нынешних политических условиях выскочить с серьёзными территориальными потерями, с серьёзными уступками России, но с целостной Украиной, даже сохранив свой режим. Потому что даже если Зеленского переизбрать, расстрелять, повесить, сослать, то любой его преемник будет всё равно продолжать примерно такую же политику.Может быть, меньше будут сажать оппонентов режима в тюрьму и убивать, а может быть, и больше. Это будет зависеть от качеств конкретного человека, который будет стоять во главе режима. Поэтому вариант договориться сейчас еще есть, причем этот вариант худший для России. Но в некоторых условиях она может на него пойти. Но, насколько я понимаю, на него не собирается идти Украина. Поэтому у нас остается один вариант — это добить Украину до конца. Медведев сказал "до безоговорочной капитуляции". Я думаю, даже безоговорочной капитуляции не будет. Это не тот режим, который был в Германии. В Германии нацистский режим всё-таки защищал интересы Германии.Украинский режим защищает свои личные интересы, ему прекращение войны не нужно. Они убегут за границу и ничего подписывать не будут. Можно, конечно, поймать двух народных депутатов, трёх генералов, заставить их подписать капитуляцию. Но столпы режима, если не будет проведена спецоперация по их поимке, будут говорить, что Украина оккупирована, война продолжается.Даже если у нас нет солдат, пушек и танков, всё равно мы ничего подписывать не будем. Будем сидеть в Женеве, в Вене, в Мадриде, в Лондоне, где угодно. Может быть, даже в Вашингтоне. Но будем продолжать войну с Россией.То есть Россия займет всю территорию Украины, какие-то регионы интегрирует в свой состав, может, что-то Венгрия интегрирует в свой состав. А часть Запада продолжит рисовать Украину на своих картах с Крымом и Донбассом. И у них где-то будет сидеть правительство Украины. И так может продолжаться десятилетиями. Напомню, что последний президент УНР передал власть Кравчуку после того, как тот был избран президентом независимой Украины.То есть режим УНР в 1920 году покинул Украину и до 1991 года он сохранялся, какие-то люди там избирали президентов. Никто об этом не знал, никому не было интересен, кроме небольшой группы лиц. Им даже денег не дали. Они на собственном энтузиазме существовали.- Кто захочет стать плацдармом для нападения на Россию после ликвидации Украины?- Сейчас самые активные действия в этом плане ведутся в Прибалтике. Насколько они будут успешными, мы посмотрим. Потому что в Прибалтике тоже, хоть и большинство, но не все политики окончательно потеряли связь с реальностью. Но тем не менее государства Прибалтики готовы стать жертвенным агнцем, пойти на заклание ради продолжения войны с Россией.В Европе есть серьёзные планы, связанные именно с подобного рода развитием событий, и такая попытка будет сделана. Насколько она будет успешной, не знаю.Лондон, Париж, шведы, немцы в этом заинтересованы. Определённые шаги в этом направлении уже делаются. Они пока осторожны. Можно в любой момент отыграть назад. То есть они пытаются не делать необратимых шагов пока. Но каждый следующий их шаг заводит ситуацию все дальше и дальше, и следующий шаг может стать уже необратимым.*Признан в РФ террористом и экстремистомАдминистрация Трампа рассчитывает на то, что через месяц-полтора помощь, оказанная Украине, закончится. Об этом в интервью Владимир Васильев: Украина пойдет на переговоры с Россией, когда у нее иссякнут запасы оружия Байдена.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, украина, россия, европа, владимир зеленский, андрей портнов, петр порошенко, нато, ес