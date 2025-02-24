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Москва просила Париж принять меры еще до взрыва в Марселе

Москва просила Париж принять меры еще до взрыва в Марселе - 24.02.2025 Украина.ру

Москва просила Париж принять меры еще до взрыва в Марселе

Российские дипломаты просили власти Франции усилить меры безопасности возле дипучреждений РФ еще до того, как в понедельник, 24 февраля, было совершено нападение на генконсульство РФ в Марселе. Информацию об этом обнародовала пресс-служба российской дипмиссии

2025-02-24T15:02

2025-02-24T15:02

2025-02-24T15:02

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В то же время в ведомстве уточнили, что российские дипломаты находятся в контакте с властями во Франции для получения информации о напавших на генконсульство России в Марселе.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила российским СМИ, что взрывы на территории российского генконсульства в Марселе "имеют все признаки теракта", и отметила, что в МИД РФ требует от Парижа соответствующих мер по расследованию, а также шагов по усилению безопасности российских загранпредставительств.На прошлой неделе Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщила, что киевские власти рассматривают возможность осуществления терактов против диппредставительств России в Европе, в частности в Германии, странах Балтии и Скандинавии. В ведомстве отметили тогда, что это сулит Киеву "дополнительную выгоду", поскольку будут дискредитированы страны ЕС, занимающие "неправильную" позицию в отношении конфликта на Украине.В понедельник на территории российского консульства в Марселе прогремел взрыв. СМИ сообщили, что детонация произошла вследствие того, что неизвестные бросили в сад на территории консульства два сосуда с зажигательной смесью.Также уточнялось, что сотрудники генконсульства не пострадали и материального ущерба не нанесено.В то же время Азербайджан ликвидировал представительство "России сегодня".

https://ukraina.ru/20250224/1061311397.html

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новости, россия, франция, париж, мария захарова, посольство, служба внешней разведки , ес, взрыв, теракт