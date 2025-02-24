Москва просила Париж принять меры еще до взрыва в Марселе - 24.02.2025 Украина.ру
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Москва просила Париж принять меры еще до взрыва в Марселе
Москва просила Париж принять меры еще до взрыва в Марселе - 24.02.2025 Украина.ру
Москва просила Париж принять меры еще до взрыва в Марселе
Российские дипломаты просили власти Франции усилить меры безопасности возле дипучреждений РФ еще до того, как в понедельник, 24 февраля, было совершено нападение на генконсульство РФ в Марселе. Информацию об этом обнародовала пресс-служба российской дипмиссии
2025-02-24T15:02
2025-02-24T15:02
новости
россия
франция
париж
мария захарова
посольство
служба внешней разведки
ес
взрыв
теракт
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В то же время в ведомстве уточнили, что российские дипломаты находятся в контакте с властями во Франции для получения информации о напавших на генконсульство России в Марселе.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила российским СМИ, что взрывы на территории российского генконсульства в Марселе "имеют все признаки теракта", и отметила, что в МИД РФ требует от Парижа соответствующих мер по расследованию, а также шагов по усилению безопасности российских загранпредставительств.На прошлой неделе Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщила, что киевские власти рассматривают возможность осуществления терактов против диппредставительств России в Европе, в частности в Германии, странах Балтии и Скандинавии. В ведомстве отметили тогда, что это сулит Киеву "дополнительную выгоду", поскольку будут дискредитированы страны ЕС, занимающие "неправильную" позицию в отношении конфликта на Украине.В понедельник на территории российского консульства в Марселе прогремел взрыв. СМИ сообщили, что детонация произошла вследствие того, что неизвестные бросили в сад на территории консульства два сосуда с зажигательной смесью.Также уточнялось, что сотрудники генконсульства не пострадали и материального ущерба не нанесено.В то же время Азербайджан ликвидировал представительство "России сегодня".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, франция, париж, мария захарова, посольство, служба внешней разведки , ес, взрыв, теракт
Новости, Россия, Франция, Париж, Мария Захарова, посольство, Служба внешней разведки , ЕС, взрыв, теракт

Москва просила Париж принять меры еще до взрыва в Марселе

15:02 24.02.2025
 
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Российские дипломаты просили власти Франции усилить меры безопасности возле дипучреждений РФ еще до того, как в понедельник, 24 февраля, было совершено нападение на генконсульство РФ в Марселе. Информацию об этом обнародовала пресс-служба российской дипмиссии
"Посольство России во Франции заблаговременно обратилось к французским властям с требованием повысить уровень безопасности всех российских загранучреждений во Франции с учетом возможных провокаций в эти дни. Тем не менее, такие нападения произошли. Их главным объектом стало генконсульство России в Марселе, возле которого 23 февраля прошла немногочисленная антироссийская манифестация, а 24 февраля, в 7.30 утра, неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью на территорию нашего консульского учреждения", - отметила пресс-служба российской дипмиссии.
В то же время в ведомстве уточнили, что российские дипломаты находятся в контакте с властями во Франции для получения информации о напавших на генконсульство России в Марселе.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила российским СМИ, что взрывы на территории российского генконсульства в Марселе "имеют все признаки теракта", и отметила, что в МИД РФ требует от Парижа соответствующих мер по расследованию, а также шагов по усилению безопасности российских загранпредставительств.
На прошлой неделе Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщила, что киевские власти рассматривают возможность осуществления терактов против диппредставительств России в Европе, в частности в Германии, странах Балтии и Скандинавии. В ведомстве отметили тогда, что это сулит Киеву "дополнительную выгоду", поскольку будут дискредитированы страны ЕС, занимающие "неправильную" позицию в отношении конфликта на Украине.
В понедельник на территории российского консульства в Марселе прогремел взрыв. СМИ сообщили, что детонация произошла вследствие того, что неизвестные бросили в сад на территории консульства два сосуда с зажигательной смесью.
Также уточнялось, что сотрудники генконсульства не пострадали и материального ущерба не нанесено.
11:54
Две бутылки с зажигательной смесью: у консульства РФ в Марселе произошел взрывНа территории российского консульства в Марселе прогремел взрыв. Об этом в понедельник, 24 февраля сообщило издание BFM TV. Российский МИД потребовал от Франции расследовать произошедшее, назвав случившееся терактом
В то же время Азербайджан ликвидировал представительство "России сегодня".
 
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