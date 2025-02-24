Москва просила Париж принять меры еще до взрыва в Марселе
© соцсети
© соцсети
Российские дипломаты просили власти Франции усилить меры безопасности возле дипучреждений РФ еще до того, как в понедельник, 24 февраля, было совершено нападение на генконсульство РФ в Марселе. Информацию об этом обнародовала пресс-служба российской дипмиссии
"Посольство России во Франции заблаговременно обратилось к французским властям с требованием повысить уровень безопасности всех российских загранучреждений во Франции с учетом возможных провокаций в эти дни. Тем не менее, такие нападения произошли. Их главным объектом стало генконсульство России в Марселе, возле которого 23 февраля прошла немногочисленная антироссийская манифестация, а 24 февраля, в 7.30 утра, неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью на территорию нашего консульского учреждения", - отметила пресс-служба российской дипмиссии.
В то же время в ведомстве уточнили, что российские дипломаты находятся в контакте с властями во Франции для получения информации о напавших на генконсульство России в Марселе.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила российским СМИ, что взрывы на территории российского генконсульства в Марселе "имеют все признаки теракта", и отметила, что в МИД РФ требует от Парижа соответствующих мер по расследованию, а также шагов по усилению безопасности российских загранпредставительств.
На прошлой неделе Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщила, что киевские власти рассматривают возможность осуществления терактов против диппредставительств России в Европе, в частности в Германии, странах Балтии и Скандинавии. В ведомстве отметили тогда, что это сулит Киеву "дополнительную выгоду", поскольку будут дискредитированы страны ЕС, занимающие "неправильную" позицию в отношении конфликта на Украине.
В понедельник на территории российского консульства в Марселе прогремел взрыв. СМИ сообщили, что детонация произошла вследствие того, что неизвестные бросили в сад на территории консульства два сосуда с зажигательной смесью.
Также уточнялось, что сотрудники генконсульства не пострадали и материального ущерба не нанесено.
В то же время Азербайджан ликвидировал представительство "России сегодня".