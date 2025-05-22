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Новый регион РФ или предмет торга. Что говорят на Украине о выходе ВС РФ к Днепропетровской области

Новый регион РФ или предмет торга. Что говорят на Украине о выходе ВС РФ к Днепропетровской области - 22.05.2025 Украина.ру

Новый регион РФ или предмет торга. Что говорят на Украине о выходе ВС РФ к Днепропетровской области

В среду 21 мая российская армия вышла на границу Днепропетровской области, чего все последние месяцы опасались украинские политики и военные. Российские военблогеры сообщили, что первыми границы ДНР и Днепропетровской области достигли передовые части 90-й танковой дивизии ВС РФ.

2025-05-22T12:47

2025-05-22T12:47

2025-05-22T12:47

эксклюзив

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владимир зеленский

днепропетровская область

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вооруженные силы украины

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На Украине эта новость вызвала некую панику, которую сразу же стали гасить украинские чиновники, отрицая этот факт.Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает, что это фейк, запущенный с целью запугать население и дестабилизировать ситуацию в области. Украинский военный паблик Deep State, связанный с ГУР МОУ, утверждает, что кадр с российским флагом, который публикуют российские блогеры, был сделан у села Троицкое Донецкой области, которое расположено в 3 км от границы с Днепропетровской областью.Затем тот же Deep State сообщил, что на кадре запечатлен якобы украинский пикап, который запутался в колючей проволоке заграждений, а затем набежали российские "фотокорреспонденты", но их, дескать, затем уничтожили. Объяснение выглядит совершенно неубедительным, поскольку получается, что украинский пикап штурмовал свои же заграждения (наступал не в ту сторону?), но там уже были российские военнослужащие.Днем ранее тот же паблик признавал продвижение россиян к границе с Днепропетровской областью юго-западнее Покровска, где воюет 59-я ОШБр, командира которой главком Александр Сырский на днях уволил, поскольку тот вывел своих людей из-за угрозы окружения.В целом же заметно как преодоление ВС РФ этих двух-трех километров в степи у границы Днепропетровской области нервируют украинских политиков гораздо больше, чем потеря территорий на других направлениях. На этом пятачке нет каких-либо стратегических предприятий, не осталось мирного населения и неизвестно о каких-либо ценных природных ресурсах, но именно эти пара квадратных километров способны, по мнению главы военной администрации, "дестабилизировать ситуацию". Дело здесь сугубо в символах, которым режим Владимира Зеленского придает ключевое значение.Украинский аналитический паблик "Рубикон" констатирует, что в случае переноса боев в Днепропетровскую область формально меньше всего изменений произойдет именно в военном плане. "Сама по себе область огромная, и первые сравнительно крупные города на пути ВС РФ там появятся еще не скоро. На конфигурацию фронта это тоже особо не повлияет", - пишет "Рубикон". Тем не менее, авторы паблика считают, что заход российской армии в Днепропетровскую область будет означать отдаленное начало битвы за Днепр (реку, а не город).Однако более существенное значение будет иметь удар по психологическому состоянию украинских войск, считает "Рубикон". Кроме того, по мнению авторов, неизвестно, насколько могут измениться требования Москвы по мере продвижения российской армии. Пока речь идет о требовании выхода ВСУ из четырех регионов (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области). Однако в перспективе к ним может присоединиться и Днепропетровская область.На прошлой неделе российская делегация в Стамбуле предупредила Киев, что при отказе передать четыре региона, на следующих переговорах речь может идти уже о пяти-шести регионах. На Украине, соответственно, гадают, идет речь о Сумской, Харьковской или Днепропетровской области.Тот же "Рубикон" отмечает, что выход к Днепропетровской области будет иметь международный эффект, так как на Западе "любят в эпатаж". "И потому на уровне политических заявлений, и в СМИ с появлением россиян в Днепропетровской области пойдет непременно знатная свистопляска. И для Киева ничего положительного в этой истории не будет", - резюмирует "Рубикон".Находящийся в СИЗО депутат Александр Дубинский на днях писал, что прорыв российской армии в Днепропетровскую область, который казался ему неизбежным в случае отказа от перемирия, должен будет сопровождаться рейдами на территорию РФ, или какой-нибудь десантной операцией в Крым для смещения информационных акцентов и отвлечения резервов. Иными словами, удар по имиджу Зеленского и ВСУ на Западе попытаются перебить громкими терактами.В начале мая тот же Дубинский прогнозировал, что обрушение фронта в Донецкой области с выходом в Днепропетровскую скует украинские резервы, и даст ВС РФ возможность атаковать на выбор Сумы, Запорожье или Одессу. И следующие условия перемирия, по его мнению, будут намного хуже текущих.Националист Дмитрий Снегирев* на днях рассказывал, что плацдарм в Днепропетровской области будет предметом торга на переговорах. По его мнению, выход к административным границам области повысит субъектность россиян или переговорные позиции во время фактического ультиматума и украинской, и американской стороне. В противном случае, рассуждает Снегирев, российская армия масштабирует театр боевых действий за счет новых территорий. По его словам, россияне пытаются "отзеркалить" украинское наступление в Курской области, когда присутствие ВСУ в Курской области использовалось как рычаг политического давления.На Западе все три с лишним года с начала СВО твердят о том, что Киев не должен идти на уступки, а перед переговорами должен улучшить свою переговорную позицию. Ради этого "бусифицированных" украинцев и бросали в бесконечные контрнаступы. В итоге, каждая попытка Киева улучшить свою переговорную позицию приводит к улучшению российской позиции.* член партии "Свобода", признанной в России экстремистской организациейЕщё на эту тему: Сигнал, что прежнюю Украину "ликвидируют", ВС РФ на границе Днепропетровской области. Итоги 21 мая

днепропетровская область

россия

киев

украина

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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