https://ukraina.ru/20250525/tramp-daet-zelenskomu-ponyat-chto-mir-na-usloviyakh-pobediteley-budet-gorazdo-strozhe--ritter-1063370734.html

Трамп дает Зеленскому понять, что мир на условиях победителей будет гораздо строже — Риттер

Трамп дает Зеленскому понять, что мир на условиях победителей будет гораздо строже — Риттер - 25.05.2025 Украина.ру

Трамп дает Зеленскому понять, что мир на условиях победителей будет гораздо строже — Риттер

Президент США Дональд Трамп дает Зеленскому и Европе повариться в собственном соку, покуда они не поймут, что в случае победы русского оружия, мир на условиях победителей будет гораздо строже

2025-05-25T07:45

2025-05-25T07:45

2025-05-25T07:45

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владимир зеленский

дональд трамп

скотт риттер

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился американский колумнист, в прошлом морпех-разведчик и инспектор ООН по вооружениям Уильям Скотт Риттер — младший.Отвечая на вопрос, возможно ли предугадать или предвидеть дальнейшие совместные шаги России и США в деле урегулирования украинской проблемы, собеседник издания отметил, что в этом деле есть две проблемы: Зеленский и Европа.“Трамп пытается склонить Зеленского к весомым, значимым переговорам с [президентом России Владимиром] Путиным, но я не уверен, что Зеленский для них пригоден в отличие от российской стороны”, — пояснил Риттер.Кроме того, подчеркнул он, потери Украины красноречиво показывают, к чему ведет затягивание переговорного процесса.Эта тема также поднималась в интервью Дмитрия Краснова: Прямой диалог Путина и Трампа вывел Зеленского на чистую воду.Полный текст интервью Скотта Риттера: России и США нужно решить две проблемы, чтобы двигаться дальше по вопросу Украины читайте на сайте Украина.ру.

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новости, сша, европа, россия, владимир зеленский, дональд трамп, скотт риттер, оон