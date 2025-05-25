Трамп дает Зеленскому понять, что мир на условиях победителей будет гораздо строже — Риттер - 25.05.2025 Украина.ру
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Трамп дает Зеленскому понять, что мир на условиях победителей будет гораздо строже — Риттер
Трамп дает Зеленскому понять, что мир на условиях победителей будет гораздо строже — Риттер - 25.05.2025 Украина.ру
Трамп дает Зеленскому понять, что мир на условиях победителей будет гораздо строже — Риттер
Президент США Дональд Трамп дает Зеленскому и Европе повариться в собственном соку, покуда они не поймут, что в случае победы русского оружия, мир на условиях победителей будет гораздо строже
2025-05-25T07:45
2025-05-25T07:45
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владимир зеленский
дональд трамп
скотт риттер
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился американский колумнист, в прошлом морпех-разведчик и инспектор ООН по вооружениям Уильям Скотт Риттер — младший.Отвечая на вопрос, возможно ли предугадать или предвидеть дальнейшие совместные шаги России и США в деле урегулирования украинской проблемы, собеседник издания отметил, что в этом деле есть две проблемы: Зеленский и Европа.“Трамп пытается склонить Зеленского к весомым, значимым переговорам с [президентом России Владимиром] Путиным, но я не уверен, что Зеленский для них пригоден в отличие от российской стороны”, — пояснил Риттер.Кроме того, подчеркнул он, потери Украины красноречиво показывают, к чему ведет затягивание переговорного процесса.Эта тема также поднималась в интервью Дмитрия Краснова: Прямой диалог Путина и Трампа вывел Зеленского на чистую воду.Полный текст интервью Скотта Риттера: России и США нужно решить две проблемы, чтобы двигаться дальше по вопросу Украины читайте на сайте Украина.ру.
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новости, сша, европа, россия, владимир зеленский, дональд трамп, скотт риттер, оон
Новости, США, Европа, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Скотт Риттер, ООН

Трамп дает Зеленскому понять, что мир на условиях победителей будет гораздо строже — Риттер

07:45 25.05.2025
 
Трамп и Зеленский в Овальном кабинете
Трамп и Зеленский в Овальном кабинете
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Президент США Дональд Трамп дает Зеленскому и Европе повариться в собственном соку, покуда они не поймут, что в случае победы русского оружия, мир на условиях победителей будет гораздо строже
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился американский колумнист, в прошлом морпех-разведчик и инспектор ООН по вооружениям Уильям Скотт Риттер — младший.
Отвечая на вопрос, возможно ли предугадать или предвидеть дальнейшие совместные шаги России и США в деле урегулирования украинской проблемы, собеседник издания отметил, что в этом деле есть две проблемы: Зеленский и Европа.
Трамп пытается склонить Зеленского к весомым, значимым переговорам с [президентом России Владимиром] Путиным, но я не уверен, что Зеленский для них пригоден в отличие от российской стороны”, — пояснил Риттер.
Кроме того, подчеркнул он, потери Украины красноречиво показывают, к чему ведет затягивание переговорного процесса.
“И, между нами говоря, мне кажется, что Трамп дает Зеленскому и Европе вариться в собственном соку, покуда они не поймут, что в случае победы русского оружия, мир на условиях победителей будет гораздо строже”, — заявил Риттер.
Эта тема также поднималась в интервью Дмитрия Краснова: Прямой диалог Путина и Трампа вывел Зеленского на чистую воду.
Полный текст интервью Скотта Риттера: России и США нужно решить две проблемы, чтобы двигаться дальше по вопросу Украины читайте на сайте Украина.ру.
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