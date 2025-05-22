https://ukraina.ru/20250522/dmitriy-krasnov-pryamoy-dialog-putina-i-trampa-vyvel-zelenskogo-na-chistuyu-vodu--1063315143.html

Дмитрий Краснов: Прямой диалог Путина и Трампа вывел Зеленского на чистую воду

Дмитрий Краснов: Прямой диалог Путина и Трампа вывел Зеленского на чистую воду - 22.05.2025 Украина.ру

Дмитрий Краснов: Прямой диалог Путина и Трампа вывел Зеленского на чистую воду

Трампу нужна внешнеполитическая победа на внутриполитическом фронте. Пока остаётся шанс прекратить или заморозить украинский конфликт, он не остановится. Но если заморозка затянется, Трамп скинет проблему на глубинное государство со всеми вытекающими последствиями.

2025-05-22T05:20

2025-05-22T05:20

2025-05-22T05:20

интервью

дональд трамп

россия

европа

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владимир путин

трамп и зеленский

украина

переговоры

новые регионы

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США надеются, что Россия уже на этой неделе представит широкий перечень условий для прекращения огня в конфликте на Украине, заявил 20 мая госсекретарь Марко Рубио.— Дмитрий Анатольевич, как вы считаете, что главное в итогах переговоров Путина и Трампа?— В любых переговорах главное — донести информацию. Но из-за того, что каждый даже самый незначительный начальник информацией перегружен, он старается поставить вокруг себя фильтры, отсеивающие неважное. Но эти фильтры — не безупречный механизм, а живые люди, которые начинают использовать свое положение, чтобы фильтровать так, как нужно или хочется им.У глав государств эти фильтры приобрели гипертрофированные размеры. Это целые дипломатические корпуса, администрации с тысячами клерков и сотнями своих начальников, каждый из которых пытается вывернуть ситуацию по-своему. В результате представление первого лица о реальности, мягко говоря, несколько искажённое.Прямой разговор — это возможность исключить все эти источники шума и искажений на всех уровнях. И то, что Россия получила возможность напрямую, не через "перевирающие фильтры", доносить информацию — это самое главное.И, заметьте, после того, как возник прямой канал коммуникации, Зеленский малость сдулся — теперь лгать напропалую не очень-то получается, его ложь становится очевидной. Вот это и есть главное достижение.— Как разговор Путина и Трампа был воспринят в международном сообществе? Что говорят ваши источники в Европе?— Вяло восприняты. Никто уже не ожидает от Трампа решительных шагов или твёрдой позиции. Все уже поняли, что он меняет взгляды, позицию, риторику как хамелеон. В Европе даже стал устойчивым мемом ироничный уточняющий вопрос: "А это сказал утренний или вечерний Трамп?"Но он всё же сделал на мировой арене полезное дело — позволил России доносить свою позицию до широкой общественности.— Зеленский, как пишут эксперты, получил инструкции от западных лидеров тянуть время до сентября, когда будет голосование за бюджет в США, и Трампа могут вынудить дать еще денег Украине. Есть ли шанс, что Трамп передаст украинский кейс ЦРУ и Пентагону, то есть глубинному государству США, как это было в его первый срок на посту президента? (Глубинное государство тогда в полном объёме, как при Байдене, возобновит поставки оружия Украине в союзе с партией войны Европы).— Это звучит парадоксально, но Трампу нужна внешнеполитическая победа на внутриполитическом фронте. И украинский конфликт интересен ему исключительно до тех пор, пока остаётся шанс его прекратить или хотя бы заморозить. Помните, как он уверял, что во Второй мировой войне победила исключительно Америка? Стоит украинскому конфликту малость утихнуть, Дональд Фредович тут же прокричит, что он победил и пойдёт дальше.Но вы правы: если заморозка затянется, Трамп скинет проблему на "глубинное государство", со всеми вытекающими последствиями.Что же до гипотетических инструкций Зеленскому, то тянуть войну он будет не до сентября, а до последнего украинца. Война сейчас — это гарантия его благополучия и даже жизни. Вместе с прекращением конфликта он лишится диктаторских полномочий, а там недалеко и до расследования его преступной деятельности, которое не оставит ему шансов на спокойную старость.— Как вы относитесь "корейскому варианту" разрешения конфликта, если он будет предложен в процессе переговоров? Ведь это фактически проигрыш РФ.— "Корейский вариант" — это что за сущность? Когда одна часть страны посажена в тюрьму на собственной территории, живёт в тотальной блокаде, полностью вырвана из развития цивилизации и выживает "на подножном корме"? А ведь "корейская заморозка" вылилась именно в это.Когда кто-то предлагает "корейский сценарий", он предлагает что угодно, но не "корейский сценарий", ибо на судьбу КНДР никто и никогда не согласится.Вообще, я не стал бы искать исторических аналогов и тем более стремиться к ним. Ситуация нова для всего мира, для всей планеты. И выход из неё нудно искать не позади, а впереди. Единственный путь — путь проб и ошибок, другого не дано.— Владимир Зеленский заявил, что отказывается признать новые регионы РФ российскими. Как будет решаться этот вопрос?— Думаю, в формулировке президента Владимира Путина — "с учётом реалий на земле". По крайней мере, в среднесрочной исторической перспективе. Только сила российской армии может обеспечить территориальную целостность России.Идея Европа была в том, чтобы поссорить Трампа c Путиным и вернуть его в партию войну. Почему им это не удалось, в интервью Сергей Марков: Трамп может купить у Зеленского мир на Украине, если даст ему гарантии безопасности.

https://ukraina.ru/20230228/1043951241.html

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интервью, дональд трамп, россия, европа, сша, владимир путин, трамп и зеленский, украина, переговоры, новые регионы, перемирие, сво, прогнозы сво, завершение сво, глубинное государство