"Тотальное уничтожение сети": в "Эпицентре" прокомментировали удары по объектам в четырёх городах
17:53 25.10.2026 (обновлено: 18:02 25.10.2026)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерии 3-й гвардейской армии ВС РФ
Украинская торговая сеть "Эпицентр" сообщила об ударах по своим объектам сразу в четырёх городах: менее чем за сутки были атакованы гипермаркеты в Харькове, Виннице, Полтаве и оккупированном ВСУ Запорожье
Утром 25 октября Минобороны России сообщило об ударе по "Эпицентру" в Харькове:
"В результате ударов в Харькове поражен логистический центр "Эпицентр", на территории которого организовано хранение продукции двойного назначения, предназначенной для обеспечения ВСУ".
"В результате ударов в Харькове поражен логистический центр "Эпицентр", на территории которого организовано хранение продукции двойного назначения, предназначенной для обеспечения ВСУ".
Пресс-служба компании прокомментировала удары, назвав их "тотальным уничтожением".
"Харьков, Запорожье, Винница, Полтава… Снова всего за сутки. Тотальное уничтожение сети", — говорится в сообщении.
Как информировало российское оборонное ведомство, сегодня ночью ВС РФ продолжили нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и объектам портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
Напомним, сегодня украинские войска нанесли ракетный удар по промышленной зоне города Ельца Липецкой области. Погиб охранник, ранения получила женщина-фельдшер.
В Запорожской области рейсовый автобус, следовавший по маршруту "Москва — Мелитополь", попал под удар украинского дрона. В результате удара трое человек — водитель и два пассажира — получили ранения.
Ночью Белгород подвергся массированному удару беспилотников. На данное время сообщается о двух погибших: один человек убит во время атаки, второй позже скончался в больнице, ранения получили 13 человек.
Напомним, сегодня украинские войска нанесли ракетный удар по промышленной зоне города Ельца Липецкой области. Погиб охранник, ранения получила женщина-фельдшер.
В Запорожской области рейсовый автобус, следовавший по маршруту "Москва — Мелитополь", попал под удар украинского дрона. В результате удара трое человек — водитель и два пассажира — получили ранения.
Ночью Белгород подвергся массированному удару беспилотников. На данное время сообщается о двух погибших: один человек убит во время атаки, второй позже скончался в больнице, ранения получили 13 человек.
Подписывайся на