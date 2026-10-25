"Тотальное уничтожение сети": в "Эпицентре" прокомментировали удары по объектам в четырёх городах - 25.10.2026 Украина.ру
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"Тотальное уничтожение сети": в "Эпицентре" прокомментировали удары по объектам в четырёх городах
"Тотальное уничтожение сети": в "Эпицентре" прокомментировали удары по объектам в четырёх городах - 25.10.2026 Украина.ру
"Тотальное уничтожение сети": в "Эпицентре" прокомментировали удары по объектам в четырёх городах
Украинская торговая сеть "Эпицентр" сообщила об ударах по своим объектам сразу в четырёх городах: менее чем за сутки были атакованы гипермаркеты в Харькове, Виннице, Полтаве и оккупированном ВСУ Запорожье
2026-10-25T17:53
2026-10-25T18:02
новости
харьков
запорожье
винница
вооруженные силы украины
ракетные удары по украине
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Утром 25 октября Минобороны России сообщило об ударе по "Эпицентру" в Харькове:"В результате ударов в Харькове поражен логистический центр "Эпицентр", на территории которого организовано хранение продукции двойного назначения, предназначенной для обеспечения ВСУ".Пресс-служба компании прокомментировала удары, назвав их "тотальным уничтожением"."Харьков, Запорожье, Винница, Полтава… Снова всего за сутки. Тотальное уничтожение сети", — говорится в сообщении.Как информировало российское оборонное ведомство, сегодня ночью ВС РФ продолжили нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и объектам портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ.Напомним, сегодня украинские войска нанесли ракетный удар по промышленной зоне города Ельца Липецкой области. Погиб охранник, ранения получила женщина-фельдшер.В Запорожской области рейсовый автобус, следовавший по маршруту "Москва — Мелитополь", попал под удар украинского дрона. В результате удара трое человек — водитель и два пассажира — получили ранения.Ночью Белгород подвергся массированному удару беспилотников. На данное время сообщается о двух погибших: один человек убит во время атаки, второй позже скончался в больнице, ранения получили 13 человек.
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новости, харьков, запорожье, винница, вооруженные силы украины, ракетные удары по украине
Новости, Харьков, Запорожье, Винница, Вооруженные силы Украины, ракетные удары по Украине

"Тотальное уничтожение сети": в "Эпицентре" прокомментировали удары по объектам в четырёх городах

17:53 25.10.2026 (обновлено: 18:02 25.10.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерии 3-й гвардейской армии ВС РФ
Боевая работа артиллерии 3-й гвардейской армии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Украинская торговая сеть "Эпицентр" сообщила об ударах по своим объектам сразу в четырёх городах: менее чем за сутки были атакованы гипермаркеты в Харькове, Виннице, Полтаве и оккупированном ВСУ Запорожье
Утром 25 октября Минобороны России сообщило об ударе по "Эпицентру" в Харькове:

"В результате ударов в Харькове поражен логистический центр "Эпицентр", на территории которого организовано хранение продукции двойного назначения, предназначенной для обеспечения ВСУ".
Пресс-служба компании прокомментировала удары, назвав их "тотальным уничтожением".
"Харьков, Запорожье, Винница, Полтава… Снова всего за сутки. Тотальное уничтожение сети", — говорится в сообщении.
Как информировало российское оборонное ведомство, сегодня ночью ВС РФ продолжили нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и объектам портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

Напомним, сегодня украинские войска нанесли ракетный удар по промышленной зоне города Ельца Липецкой области. Погиб охранник, ранения получила женщина-фельдшер.

В Запорожской области рейсовый автобус, следовавший по маршруту "Москва — Мелитополь", попал под удар украинского дрона. В результате удара трое человек — водитель и два пассажира — получили ранения.

Ночью Белгород подвергся массированному удару беспилотников. На данное время сообщается о двух погибших: один человек убит во время атаки, второй позже скончался в больнице, ранения получили 13 человек.
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