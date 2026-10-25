"Грандиозное шоу": Трамп хочет усадить Путина и Зеленского за один стол на G20 — эксперт - 25.10.2026 Украина.ру
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"Грандиозное шоу": Трамп хочет усадить Путина и Зеленского за один стол на G20 — эксперт
"Грандиозное шоу": Трамп хочет усадить Путина и Зеленского за один стол на G20 — эксперт - 25.10.2026 Украина.ру
"Грандиозное шоу": Трамп хочет усадить Путина и Зеленского за один стол на G20 — эксперт
Дональд Трамп верит, что сейчас у него больше предпосылок дожать Зеленского, учитывая, что Европа мечется в поисках ресурсов, а финансирование Украины буксует. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов
2026-10-25T19:32
2026-10-25T19:36
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Отвечая на вопрос, продавливает ли Трамп Киев всерьёз, эксперт объяснил, почему президент США верит, что дожать Зеленского сейчас легче, отметив колебания Вашингтона.Лукьянов пояснил, что президент США верит в успех давления на Киев, учитывая, что Европа мечется в поисках ресурсов, а финансирование Украины буксует. Именно из этого расчёта, по его словам, и проистекают колебания Вашингтона. "То дают разведданные, то не дают, то отключают Starlink, то включают", — отметил эксперт.По версии недоброжелателей, американский лидер хочет устроить "грандиозное шоу" на саммите G20 — попытаться усадить за один стол президента России Владимира Путина и Зеленского и заявить, что он принёс вечный мир. "Это абсолютно в его стиле", — заметил Лукьянов.Судя по публичной реакции Москвы, наметились определённые сдвиги в европейской позиции. "У Европы сейчас одна задача — не выпасть из поезда, чтобы Вашингтон не договорился без нее", — подчеркнул эксперт. Отсюда, по его словам, и активность в Осло.Однако, резюмировал Лукьянов, кардинальных изменений пока нет. "А без них прорыва ждать не стоит", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Федор Лукьянов: Вашингтон ломает Украину, но с Россией этот фокус не пройдет" на сайте Украина.ру.Также актуальный материал по теме: "Михаил Делягин: Пока США тайно скупают наш дизель, Англия превращает Европу в колонию" на сайте Украина.ру.
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"Грандиозное шоу": Трамп хочет усадить Путина и Зеленского за один стол на G20 — эксперт

19:32 25.10.2026 (обновлено: 19:36 25.10.2026)
 
© Фото : коллаж Украина.Ру
- РИА Новости, 1920, 25.10.2026
© Фото : коллаж Украина.Ру
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Дональд Трамп верит, что сейчас у него больше предпосылок дожать Зеленского, учитывая, что Европа мечется в поисках ресурсов, а финансирование Украины буксует. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов
Отвечая на вопрос, продавливает ли Трамп Киев всерьёз, эксперт объяснил, почему президент США верит, что дожать Зеленского сейчас легче, отметив колебания Вашингтона.
Лукьянов пояснил, что президент США верит в успех давления на Киев, учитывая, что Европа мечется в поисках ресурсов, а финансирование Украины буксует. Именно из этого расчёта, по его словам, и проистекают колебания Вашингтона. "То дают разведданные, то не дают, то отключают Starlink, то включают", — отметил эксперт.
По версии недоброжелателей, американский лидер хочет устроить "грандиозное шоу" на саммите G20 — попытаться усадить за один стол президента России Владимира Путина и Зеленского и заявить, что он принёс вечный мир. "Это абсолютно в его стиле", — заметил Лукьянов.
Судя по публичной реакции Москвы, наметились определённые сдвиги в европейской позиции. "У Европы сейчас одна задача — не выпасть из поезда, чтобы Вашингтон не договорился без нее", — подчеркнул эксперт. Отсюда, по его словам, и активность в Осло.
Однако, резюмировал Лукьянов, кардинальных изменений пока нет. "А без них прорыва ждать не стоит", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Федор Лукьянов: Вашингтон ломает Украину, но с Россией этот фокус не пройдет" на сайте Украина.ру.
Также актуальный материал по теме: "Михаил Делягин: Пока США тайно скупают наш дизель, Англия превращает Европу в колонию" на сайте Украина.ру.
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