https://ukraina.ru/20261025/grandioznoe-shou-tramp-khochet-usadit-putina-i-zelenskogo-za-odin-stol-na-g20--ekspert-1084055433.html

"Грандиозное шоу": Трамп хочет усадить Путина и Зеленского за один стол на G20 — эксперт

"Грандиозное шоу": Трамп хочет усадить Путина и Зеленского за один стол на G20 — эксперт - 25.10.2026 Украина.ру

"Грандиозное шоу": Трамп хочет усадить Путина и Зеленского за один стол на G20 — эксперт

Дональд Трамп верит, что сейчас у него больше предпосылок дожать Зеленского, учитывая, что Европа мечется в поисках ресурсов, а финансирование Украины буксует. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов

2026-10-25T19:32

2026-10-25T19:32

2026-10-25T19:36

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Отвечая на вопрос, продавливает ли Трамп Киев всерьёз, эксперт объяснил, почему президент США верит, что дожать Зеленского сейчас легче, отметив колебания Вашингтона.Лукьянов пояснил, что президент США верит в успех давления на Киев, учитывая, что Европа мечется в поисках ресурсов, а финансирование Украины буксует. Именно из этого расчёта, по его словам, и проистекают колебания Вашингтона. "То дают разведданные, то не дают, то отключают Starlink, то включают", — отметил эксперт.По версии недоброжелателей, американский лидер хочет устроить "грандиозное шоу" на саммите G20 — попытаться усадить за один стол президента России Владимира Путина и Зеленского и заявить, что он принёс вечный мир. "Это абсолютно в его стиле", — заметил Лукьянов.Судя по публичной реакции Москвы, наметились определённые сдвиги в европейской позиции. "У Европы сейчас одна задача — не выпасть из поезда, чтобы Вашингтон не договорился без нее", — подчеркнул эксперт. Отсюда, по его словам, и активность в Осло.Однако, резюмировал Лукьянов, кардинальных изменений пока нет. "А без них прорыва ждать не стоит", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Федор Лукьянов: Вашингтон ломает Украину, но с Россией этот фокус не пройдет" на сайте Украина.ру.Также актуальный материал по теме: "Михаил Делягин: Пока США тайно скупают наш дизель, Англия превращает Европу в колонию" на сайте Украина.ру.

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