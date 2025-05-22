https://ukraina.ru/20250522/skott-ritter-rossii-i-ssha-nuzhno-reshit-dve-problemy-chtoby-dvigatsya-dalshe-po-voprosu-ukrainy-1063331047.html

Скотт Риттер: России и США нужно решить две проблемы, чтобы двигаться дальше по вопросу Украины

Скотт Риттер: России и США нужно решить две проблемы, чтобы двигаться дальше по вопросу Украины - 22.05.2025 Украина.ру

Скотт Риттер: России и США нужно решить две проблемы, чтобы двигаться дальше по вопросу Украины

Слухи о могуществе глубинного государства сильно преувеличены. Оно обладает влиянием, но не на Трампа. Поэтому, если президент США решит уйти с Украины, deep state не сможет снабжать ее оружием. Равно как и ЦРУ не будет содействовать украинским террористам без приказаний свыше.

2025-05-22T15:27

2025-05-22T15:27

2025-05-22T15:27

интервью

россия

украина

сша

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

цру

пентагон

мид

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американский колумнист, в прошлом морпех-разведчик и инспектор ООН по вооружениям Уильям Скотт Риттер — младший.США надеются, что Россия уже на этой неделе представит широкий перечень условий для прекращения огня в конфликте на Украине, заявил 20 мая госсекретарь Марко Рубио.— Мистер Риттер, президент Трамп — известный эксцентрик, он часто говорит вещи, которые противоречат друг другу. Как воспринимают заявления такого рода в американском обществе?— Это зависит от того, какую часть данного общества вы имели в виду. Если мы говорим о специалистах по российским делам, об экспертах по международной политике, располагающих объективной информацией об СВО и сути российско-украинского конфликта – таких людей колебания Трампа безусловно огорчают. Потому что дьявол всегда кроется в деталях, в нюансах. А Трамп порой не замечает, насколько сказанное им сегодня противоречит не только тому, что он говорил вчера, но и тому, чем он озадачит нас завтра.Тем не менее, большинство американцев, тех, кто не вникает в тонкости политической игры, предрасположено относиться к России негативно — в силу русофобии, традиционной для здешних мест.Но все-таки, по моему мнению, все эти перепады в риторике Трампа не так важны. Для его сторонников, что бы он ни сказал, в равной степени является чем-то вроде Евангелия. Вчера одно, завтра другое. Важно кем и как это сказано.— Каково политическое положение самого Трампа на данный момент?— Он вне конкуренции. На данный момент в США нет политической силы, способной бросить вызов Дональду Трампу.Несмотря на отсутствие больших успехов – он не такой, как другие хозяева Белого Дома не важно от какой партии. И американцы приемлют, ощущают эту разницу, поэтому он остается политической силой, которой не противостоит оппозиция в реальном смысле слова. Народ по-прежнему видит в Трампе лидера, который ведет страну верным курсом. Большинство американцев доверяют Трампу и желают ему удачи.— И все-таки, кто же конкретно выступает против его решений, в том числе и по Украине?— Серьезной оппозиции как таковой нет. Имеются отдельные личности, как в администрации президента, так и в рядах республиканской партии — внутри того, что мы называем "истеблишментом". Но это голоса одиночек, не способных сплоченно выступить единым фронтом.Тут дело вот в чем: действуй Трамп более решительно по Украине, он бы смог достигнуть всего, чего желает. Многие люди поддерживают его концепцию мира и будут рады, если он положит конец конфликту и нормализует отношения с Россией. В его окружении находятся те, кому такая перспектива враждебна, скажем так, исторически. Но, повторюсь, они лишены возможности блокировать шаги, предпринимаемые им в этом направлении.Принцип отношений президента США с Россией – "чего Трамп захочет, то он получит". Проблема в том, что он и сам пока не знает в точности, чего желает.— А как в Америке отреагировали на телефонный разговор Дональда Трампа с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным?— Для подробного ознакомления со всеми нюансами этой двухчасовой беседы необходима её распечатка, которой пока нет. Разговор получился разнонаправленный, звучали шутки, анекдоты, которыми оба президента перемежали серьезное изложение своих политических позиций.Важно то, что и президент Трамп, и президент Путин были единодушны в позитивной оценке того, как они пообщались по телефону. И, невзирая на острые полемические всплески в ходе разговора, нельзя сказать об отсутствии взаимопонимания.Важен личный уровень общения. Они обращались друг к другу по имени и, похоже, ощущали некое сходство между собой в известной мере. То есть это были не деловые переговоры, а встреча людей, которым приятно общаться, которые уважают друг друга. И это крайне важно. Не будем вдаваться в подробности, но в целом атмосфера была позитивной.Вспомните, как Джо Байден вообще не желал разговаривать с Владимиром Путиным, а зазнавшийся Госдеп отказывался от контактов с российским МИД. И вот вам, пожалуйста — уже третий "созвон" лидеров двух государств с тех пор, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом.Каждый такой разговор существенно приближает перспективу улучшения отношений СЩА и России, направляет ситуацию в позитивное русло. То есть смотреть на этот разговор следует как можно шире.— Есть ли шанс, что Трамп передаст украинский кейс ЦРУ и Пентагону, структурам, чего уж греха таить, капитально инфильтрованным агентами глубинного государства, как это уже имело место в первый срок его президентства?— Не рискну пророчествовать. Одно скажу: улучшение отношений с Россией — одна из приоритетных задач в программе Трампа. И крайне маловероятно, чтобы он пожертвовал "русское досье" тем, кто рассматривает Россию как стратегического врага.По выражению самого Трампа, "это слишком важно". При этом есть вероятность, что в случае неудачи мирного урегулирования по плану Трампа, но при сохранении добрых отношений с Путиным, Штаты попросту уйдут как с Украины, так и из Европы.Это может повлечь решение данной проблемы окольными путями со стороны Пентагона и ЦРУ. Однако, опять же, как мне кажется, Трамп скорее махнет рукой на "Украину", нежели на Россию.— Очевидно, если он так поступит, глубинное государство возобновит поставки вооружений?— Повторяю еще раз: deep state бессильно что-либо сделать без одобрения президента США. А по сему, если Трамп решит уйти с Украины, глубинное государство никак не сможет снабжать ее оружием — у него не будет таких полномочий. Равно как и ЦРУ не сможет содействовать террористам без приказания свыше.Поверьте мне, слухи о могуществе глубинного государства сильно преувеличены. Оно далеко не всесильно, хотя и обладает большим влиянием. Но не на Трампа. ЦРУ тоже не разбойник с большой дороги, чтобы не согласовывать свои действия с президентом.Если Дональд Трамп лично не даст добро на отправку вооружений на Украину, никаких вооружений она не получит. А Дональд Трамп отнюдь не заложник чьей-то воли, он сам себе заложник.— А если стороны на переговорах все-таки заключат долгосрочное перемирие, Трамп полностью прекратит поставки вооружений?— Думаю, да — прекратит. Все зависит от того, будут ли изысканы гарантии безопасности. Насколько мне известно, одним из предварительных условий, поставленных российской стороной, является прекращение приема Украиной вооружений от Запада. С этим вопросом необходимо разобраться до принятия мирного договора в последнем чтении.По моему мнению, США следует заняться не делом вооружения Украины, а её восстановлением, включая экономику. Трамп имел в виду именно это, когда говорил, что сделка по редкоземельным металлам станет лучшей гарантией безопасности для Украины.Ну, и прежде всего я убежден, что Россия никогда не потерпит Украину, перевооруженную согласно договору. И давайте прекратим всё валить на Соединенные Штаты: если Россия примет договор, не решающий проблему, она покроет позором сама себя.— Возможно ли предугадать или предвидеть дальнейшие совместные шаги России и США в деле урегулирования украинской проблемы?— По-моему, в этом деле есть две проблемы: Зеленский и Европа. Трамп пытается склонить Зеленского к весомым, значимым переговорам с Путиным, но я не уверен, что Зеленский для них пригоден в отличие от российской стороны.Как было сказано самим Трампом, для прекращения конфликта нужны недели, месяцы. Важно понять, кто заинтересован в мире не на словах, а на деле. Русские дипломаты — люди компетентные, и, думаю, они сумеют извлечь максимальную пользу из состоявшегося между Путиным и Трампом телефонного разговора, дабы убедить Вашингтон в приверженности России к справедливому и мирному решению конфликта.К тому же потери Украины красноречиво показывают, к чему ведет затягивание переговорного процесса. И, между нами говоря, мне кажется, что Трамп дает Зеленскому и Ко вариться в собственном соку, покуда они не поймут, что в случае победы русского оружия, мир на условиях победителей будет гораздо строже.Есть и другое мнение в отношении позиции Трампа по Украине и России. Пока остаётся шанс прекратить или заморозить украинский конфликт, Трамп не остановится. Но если заморозка затянется, он скинет проблему на глубинное государство со всеми вытекающими последствиями. Об этом в интервью Дмитрий Краснов: Прямой диалог Путина и Трампа вывел Зеленского на чистую воду.

https://ukraina.ru/20230323/1044685137.html

https://ukraina.ru/20250520/aleksandr-kramarenko-posle-razgovora-trampa-i-putina-ukraina-ostanetsya-odin-na-odin-s-rossiey-1063268988.html

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интервью, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, цру, пентагон, мид, глубинное государство, переговоры, перемирие, сво, ес