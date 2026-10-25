https://ukraina.ru/20261025/pytaetsya-prodavit-vserez-poka-mechetsya-evropa-tramp-khochet-dozhat-zelenskogo--lukyanov-1084054903.html

"Пытается продавить всерьез": пока Европа мечется, Трамп хочет дожать Зеленского — Лукьянов

"Пытается продавить всерьез": пока Европа мечется, Трамп хочет дожать Зеленского — Лукьянов - 25.10.2026 Украина.ру

"Пытается продавить всерьез": пока Европа мечется, Трамп хочет дожать Зеленского — Лукьянов

Дональд Трамп воспринял отказ Зеленского прекратить удары по российской энергетике как оскорбление. К нему президент США изначально относился с неприязнью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов

2026-10-25T18:30

2026-10-25T18:30

2026-10-25T19:17

новости

европа

вашингтон

сша

дональд трамп

владимир зеленский

украина.ру

дзен

дзен новости сво

украина.ру дзен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/17/1083374059_650:0:2705:1156_1920x0_80_0_0_154904aa42f3e2d456ea242f6241be7c.jpg

На вопрос журналиста о том, продавливает ли Трамп Киев всерьёз или только делает вид ради рейтингов, эксперт ответил: всерьёз — и объяснил, что за этим стоят личные счёта к Владимиру Зеленскому."Думаю, пытается продавить всерьез", — заявил Лукьянов. По его словам, к Зеленскому Трамп изначально относился с неприязнью.Сейчас, как объясняют американские коллеги, Трамп воспринял отказ Зеленского прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре как личное оскорбление. "Трамп воспринял отказ Зеленского прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре как личное оскорбление", — пояснил эксперт.Кроме того, отметил он, президент США прекрасно помнит, как во время избирательной кампании 2020 года украинское руководство всеми силами подыгрывало демократам. "Такое он не прощает", — подчеркнул Лукьянов.Поэтому, резюмировал эксперт, здесь много личных счётов — и у Трампа больше предпосылок дожать Зеленского, учитывая, что Европа мечется в поисках ресурсов, а финансирование Украины буксует. "Это не чистая геополитика, здесь много личных счетов", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Федор Лукьянов: Вашингтон ломает Украину, но с Россией этот фокус не пройдет" на сайте Украина.ру.Также актуальный материал по теме: "Михаил Делягин: Пока США тайно скупают наш дизель, Англия превращает Европу в колонию" на сайте Украина.ру.

европа

вашингтон

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, европа, вашингтон, сша, дональд трамп, владимир зеленский, украина.ру, дзен, дзен новости сво, украина.ру дзен, дзен сво, переговоры, новости переговоров, зеленский сегодня, главные новости, главное, новости о зеленском, новости украины, новости украина ру, украина ру новости сегодня