"Пытается продавить всерьез": пока Европа мечется, Трамп хочет дожать Зеленского — Лукьянов - 25.10.2026 Украина.ру
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"Пытается продавить всерьез": пока Европа мечется, Трамп хочет дожать Зеленского — Лукьянов
"Пытается продавить всерьез": пока Европа мечется, Трамп хочет дожать Зеленского — Лукьянов - 25.10.2026 Украина.ру
"Пытается продавить всерьез": пока Европа мечется, Трамп хочет дожать Зеленского — Лукьянов
Дональд Трамп воспринял отказ Зеленского прекратить удары по российской энергетике как оскорбление. К нему президент США изначально относился с неприязнью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов
2026-10-25T18:30
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На вопрос журналиста о том, продавливает ли Трамп Киев всерьёз или только делает вид ради рейтингов, эксперт ответил: всерьёз — и объяснил, что за этим стоят личные счёта к Владимиру Зеленскому."Думаю, пытается продавить всерьез", — заявил Лукьянов. По его словам, к Зеленскому Трамп изначально относился с неприязнью.Сейчас, как объясняют американские коллеги, Трамп воспринял отказ Зеленского прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре как личное оскорбление. "Трамп воспринял отказ Зеленского прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре как личное оскорбление", — пояснил эксперт.Кроме того, отметил он, президент США прекрасно помнит, как во время избирательной кампании 2020 года украинское руководство всеми силами подыгрывало демократам. "Такое он не прощает", — подчеркнул Лукьянов.Поэтому, резюмировал эксперт, здесь много личных счётов — и у Трампа больше предпосылок дожать Зеленского, учитывая, что Европа мечется в поисках ресурсов, а финансирование Украины буксует. "Это не чистая геополитика, здесь много личных счетов", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Федор Лукьянов: Вашингтон ломает Украину, но с Россией этот фокус не пройдет" на сайте Украина.ру.Также актуальный материал по теме: "Михаил Делягин: Пока США тайно скупают наш дизель, Англия превращает Европу в колонию" на сайте Украина.ру.
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"Пытается продавить всерьез": пока Европа мечется, Трамп хочет дожать Зеленского — Лукьянов

18:30 25.10.2026 (обновлено: 19:17 25.10.2026)
 
© AP / Stefan Jeremiah
- РИА Новости, 1920, 25.10.2026
© AP / Stefan Jeremiah
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Дональд Трамп воспринял отказ Зеленского прекратить удары по российской энергетике как оскорбление. К нему президент США изначально относился с неприязнью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов
На вопрос журналиста о том, продавливает ли Трамп Киев всерьёз или только делает вид ради рейтингов, эксперт ответил: всерьёз — и объяснил, что за этим стоят личные счёта к Владимиру Зеленскому.
"Думаю, пытается продавить всерьез", — заявил Лукьянов. По его словам, к Зеленскому Трамп изначально относился с неприязнью.
Сейчас, как объясняют американские коллеги, Трамп воспринял отказ Зеленского прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре как личное оскорбление. "Трамп воспринял отказ Зеленского прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре как личное оскорбление", — пояснил эксперт.
Кроме того, отметил он, президент США прекрасно помнит, как во время избирательной кампании 2020 года украинское руководство всеми силами подыгрывало демократам. "Такое он не прощает", — подчеркнул Лукьянов.
Поэтому, резюмировал эксперт, здесь много личных счётов — и у Трампа больше предпосылок дожать Зеленского, учитывая, что Европа мечется в поисках ресурсов, а финансирование Украины буксует. "Это не чистая геополитика, здесь много личных счетов", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Федор Лукьянов: Вашингтон ломает Украину, но с Россией этот фокус не пройдет" на сайте Украина.ру.
Также актуальный материал по теме: "Михаил Делягин: Пока США тайно скупают наш дизель, Англия превращает Европу в колонию" на сайте Украина.ру.
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